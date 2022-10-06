ВСУ установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, - Генштаб
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С 21 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, взяли под контроль более 2400 кв. км Слобожанщины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины", – заявил он.
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За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури та Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винними двох хмельничан у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України)."Вироком Хмельницького міськрайонного суду колаборантів засуджено та призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років", - проінформували у прокуратурі.