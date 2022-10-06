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ВСУ установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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С 21 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, взяли под контроль более 2400 кв. км Слобожанщины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника на 55 км, установить контроль над 93 населенными пунктами, взято под контроль более 2 тыс. 400 квадратных километров Слобожанщины", – заявил он.

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Героям слава, бережи вас Господь
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06.10.2022 15:44 Ответить
Чому депутати не змінюють закон про лайт покарання колаборантів?Подивіться які вироки виносять суди-
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури та Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винними двох хмельничан у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України)."Вироком Хмельницького міськрайонного суду колаборантів засуджено та призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років", - проінформували у прокуратурі.
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06.10.2022 15:49 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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06.10.2022 15:51 Ответить
Треба терміново переглянути кримінальний кодекс у сторону посилення відповідальності колоборантів та військових злочинців.
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06.10.2022 16:15 Ответить
 
 