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29 населенных пунктов на Херсонском направлении освободили ВСУ, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

С 1 октября Вооруженные Силы Украины взяли под контроль 29 населённых пунктов на Херсонском направлении.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - отметил он.

Ранее в ОК "Південь" заявили, что более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов.

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Топ комментарии
+6
Слава войнам Украины
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06.10.2022 15:27
+6
А как же рехверендум?
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06.10.2022 15:30
+6
Спокойно, мы арии
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06.10.2022 15:33
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Слава войнам Украины
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06.10.2022 15:27 Ответить
що це?
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06.10.2022 15:30 Ответить
Спокойно, мы арии
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06.10.2022 15:33 Ответить
Україна - демократична держава. Кожен може вірити в того бога, якого хоче. Аби молитви були за нашу перемогу.
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06.10.2022 15:37 Ответить
Возражений не имею
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06.10.2022 15:40 Ответить
то чувак багаватгіти начитався
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06.10.2022 15:34 Ответить
не читал )
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06.10.2022 15:56 Ответить
Шива
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06.10.2022 15:53 Ответить
Шива
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06.10.2022 22:37 Ответить
на віманах літають..
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06.10.2022 15:33 Ответить
На вайтмарах)для дальних межгалактических перелетов корабль, вмещающий в себе144 вайтманы....
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06.10.2022 15:52 Ответить
Ну хай тоді в"їбе отима 144 у якості камікадзе по кацапам. Тож кацапи кришнаїтів мордують.
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06.10.2022 16:14 Ответить
🤣
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06.10.2022 16:25 Ответить
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06.10.2022 16:24 Ответить
- ВАЙТМАРА (вай, уай). «Белая Смерть».

Межгалактический большой летательный аппарат, предназначенный для длительных путешествий между мирами галактик во Вселенной, длиною в жизнь, а также между Измерениями, из мира Яви в Славь или Навь.

Размером такой корабль достигал 200 километров и более.

А в чреве вайтмары помещалось 144 вайтманы - космических шлюпки.

Забавно, в англ. White (вайт) - белый, Мара - смерть, смена меры, переход из одного состояния в другое.
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06.10.2022 18:03 Ответить
Шива-руйнівник.
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06.10.2022 18:15 Ответить
Шива також вважається грозою демонів, і в цьому проявляється його руйнівна сила. Але, з іншого боку, - це бог життєвої сили і чоловічого начала.
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06.10.2022 18:24 Ответить
А как же рехверендум?
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06.10.2022 15:30 Ответить
І це ми ще не починали!
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06.10.2022 15:41 Ответить
 
 