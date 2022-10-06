6 165 19
29 населенных пунктов на Херсонском направлении освободили ВСУ, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С 1 октября Вооруженные Силы Украины взяли под контроль 29 населённых пунктов на Херсонском направлении.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - отметил он.
Ранее в ОК "Південь" заявили, что более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов.
Топ комментарии
+6 Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показать весь комментарий06.10.2022 15:27
+6 Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий06.10.2022 15:30
+6 Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий06.10.2022 15:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Межгалактический большой летательный аппарат, предназначенный для длительных путешествий между мирами галактик во Вселенной, длиною в жизнь, а также между Измерениями, из мира Яви в Славь или Навь.
Размером такой корабль достигал 200 километров и более.
А в чреве вайтмары помещалось 144 вайтманы - космических шлюпки.
Забавно, в англ. White (вайт) - белый, Мара - смерть, смена меры, переход из одного состояния в другое.