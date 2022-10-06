29 населенных пунктов на Херсонском направлении освободили ВСУ, - Генштаб

С 1 октября Вооруженные Силы Украины взяли под контроль 29 населённых пунктов на Херсонском направлении.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - отметил он.

Ранее в ОК "Південь" заявили, что более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов.

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