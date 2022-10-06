Из Новой Каховки исчезли оккупанты, вероятно, их отправили на Берислав, - Хлань

В Новой Каховке Херсонской области исчезли российские захватчики, вероятно, их отправили на Берислав.

Об этом в Facebook сообщил депутат облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят не имеют выручки. Хотя обычно там собираются очереди, для них это большой деликатес.

По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет". Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - говорится в сообщении.

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