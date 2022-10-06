РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8539 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
15 199 29
армия РФ (15397) война (46961) Новая Каховка (147) Херсонщина (3525) Хлань (86)

Из Новой Каховки исчезли оккупанты, вероятно, их отправили на Берислав, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Новой Каховке Херсонской области исчезли российские захватчики, вероятно, их отправили на Берислав.

Об этом в Facebook сообщил депутат облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят не имеют выручки. Хотя обычно там собираются  очереди, для них это большой деликатес.

По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет". Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ ударили по херсонской гостинице, в которой разместились ФСБшники и военные высокопоставленные чиновники РФ, уничтожены 7 оккупантов, - Хлань
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Щось не так в нашій країні.
На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:22
+25
Пишуть вкид "⚡️А долбойобу по фамилии Хлань советуем заканчивать ******* и вводить в заблуждение наших военных, открыть **** карту и посмотреть *****, каким образом орки могли из Новой Каховки сбежать в Берислав на другой берег через простреливаемые переправы незаметно для всех, но заметно только для Хланя)
показать весь комментарий
06.10.2022 15:18
+13
Смоли гарячоі ім .
показать весь комментарий
06.10.2022 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там їх хаймарсшурмой і нагодують !
показать весь комментарий
06.10.2022 15:12 Ответить
Не знаю,по карті місто Берислав не сьогодні і не завтра. Далеко, хотя для ЗСУ усе можливе
показать весь комментарий
06.10.2022 15:14 Ответить
Смоли гарячоі ім .
показать весь комментарий
06.10.2022 15:14 Ответить
Чем меньше оккупированной территории на правом берегу Днепра тем кучнее ложатся наши снаряда. Если туда добавить ещё 100500 рашистов, то можно начинать новую моГилизаци
показать весь комментарий
06.10.2022 15:15 Ответить
то й зараз має бути вигідно тролити кацапів про "мобілізацію жінок. за Батьківщину!"
показать весь комментарий
06.10.2022 15:24 Ответить
Пишуть вкид "⚡️А долбойобу по фамилии Хлань советуем заканчивать ******* и вводить в заблуждение наших военных, открыть **** карту и посмотреть *****, каким образом орки могли из Новой Каховки сбежать в Берислав на другой берег через простреливаемые переправы незаметно для всех, но заметно только для Хланя)
показать весь комментарий
06.10.2022 15:18 Ответить
таких *********, как Хлань, целый батальон, если не бригада, генерал-фельдмаршал от *********** у них Люсян Аферистович.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:27 Ответить
так цирком ж командує Боневтік Оманович
показать весь комментарий
06.10.2022 15:35 Ответить
Ти б читав уважніше - " За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Джерело: https://censor.net/ua/n3371919 Він за що купив, за те й продав. А шлюз на греблі ГЕС давно вже засипали щебнем і якось через нього переправляються.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:35 Ответить
Може пан Nikolai Chizhevsky визначиться?
Бо то лає Єрмака, то дослівно цитує його канал Вертикаль, який веде Серлещ. Якось не комільфо. Про херстика і труси писати не буду.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:44 Ответить
Демоны были, не отрицаю, но самоликвидировались
показать весь комментарий
06.10.2022 15:20 Ответить
Ми є свідками як в України створилось нове природне явище, схоже на Бермудський трикутник. Дивним чином громадяни московії продовжують зникати в напрямку Херсону, Луганську та Мелітополя
показать весь комментарий
06.10.2022 15:21 Ответить
аномальні явища
показать весь комментарий
06.10.2022 15:29 Ответить
аномальні явища ? Свині, пси, коти в ці явища вписуються?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:55 Ответить
Щось не так в нашій країні.
На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:22 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 15:28 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 15:30 Ответить
Він би сидів ще більше і довше, якби не рідний дядечко - прокурор!
Погань з 90-х, тероризує всіх місцевих селян, але " Вові" дупу лиже!
показать весь комментарий
06.10.2022 17:26 Ответить
Хіба це не той самий квартал, яким захоплювалось пів країни? Хіба не та сама "яка різниця", за яку проголосували?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:49 Ответить
А Лину Костенко когда слушали в последний раз или интервью брали? А ведь апостол нации! А Оксану забужко кто в студию звал? Шваль и пустобрехи с иноверцами за ковид нам чешут и как йод пить!
показать весь комментарий
06.10.2022 16:38 Ответить
...як роса на сонці...? (с)
показать весь комментарий
06.10.2022 15:25 Ответить
з'являться коли будуть втікати через греблю. Правда, не до шаурми тоді буде.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:35 Ответить
не в Берислав их отправили, а прямо в Красносельское, в подкрепление к "батыру". Там ЗСУ будут уже из них делать шаверму.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:43 Ответить
Они сейчас все в посадках празднуют секретную часть указа Путина о присвоении Дон-дону звания генерал-полковника. О введения в армии новой формы генеральских погон: один козёл, два козла, три козла.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:44 Ответить
кацапи вплав перебралися? чи по дну?
що це за лажа? і хто такий той хлань?
показать весь комментарий
06.10.2022 16:25 Ответить
Це брат Гайдая. Блогер.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:39 Ответить
Хлань це базікало.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:27 Ответить
как-то решил попробовать эту шаурму. реально был голодный. в киеве метро арсенальная. продавец был белый, что подкупило больше всего и была вода в ларьке. так вот такой дорогой свежей капусты в лаваше я не ел никогда, да курица была, но это была капуста в лаваше. не понимаю, что росийцы тащатся по ней.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:29 Ответить
Этот чинуша сам это видел? Лично? Или хочет приятное сделать вислюку?
Так пусть не ******. Ушли, но не все.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:57 Ответить
 
 