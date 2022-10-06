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Из Новой Каховки исчезли оккупанты, вероятно, их отправили на Берислав, - Хлань
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Новой Каховке Херсонской области исчезли российские захватчики, вероятно, их отправили на Берислав.
Об этом в Facebook сообщил депутат облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят не имеют выручки. Хотя обычно там собираются очереди, для них это большой деликатес.
По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет". Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - говорится в сообщении.
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Бо то лає Єрмака, то дослівно цитує його канал Вертикаль, який веде Серлещ. Якось не комільфо. Про херстика і труси писати не буду.
На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
Погань з 90-х, тероризує всіх місцевих селян, але " Вові" дупу лиже!
що це за лажа? і хто такий той хлань?
Так пусть не ******. Ушли, но не все.