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З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Новій Каховці Херсонської області зникли російські загарбники, ймовірно, їх відправили на Берислав.
Про це у Facebook повідомив депутат облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес.
За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Voc Vox
показати весь коментар06.10.2022 15:22
+25 Nikolai Chizhevsky
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+13 Валентин Коваль
показати весь коментар06.10.2022 15:14
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Будь ласка, зачекайте...
Бо то лає Єрмака, то дослівно цитує його канал Вертикаль, який веде Серлещ. Якось не комільфо. Про херстика і труси писати не буду.
На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
Погань з 90-х, тероризує всіх місцевих селян, але " Вові" дупу лиже!
що це за лажа? і хто такий той хлань?
Так пусть не ******. Ушли, но не все.