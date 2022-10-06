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армія РФ (13510) війна (56641) Нова Каховка (167) Херсонщина (4283) Хлань (119)

З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

У Новій Каховці Херсонської області зникли російські загарбники, ймовірно, їх відправили на Берислав.

Про це у Facebook повідомив депутат облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес.

За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Є підозра, що скоро таки наїдяться, але не шаурмою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. Ми просуваємось далі, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Щось не так в нашій країні.
На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
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06.10.2022 15:22
+25
Пишуть вкид "⚡️А долбойобу по фамилии Хлань советуем заканчивать ******* и вводить в заблуждение наших военных, открыть **** карту и посмотреть *****, каким образом орки могли из Новой Каховки сбежать в Берислав на другой берег через простреливаемые переправы незаметно для всех, но заметно только для Хланя)
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06.10.2022 15:18
+13
Смоли гарячоі ім .
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06.10.2022 15:14
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Там їх хаймарсшурмой і нагодують !
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Не знаю,по карті місто Берислав не сьогодні і не завтра. Далеко, хотя для ЗСУ усе можливе
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06.10.2022 15:14 Відповісти
Смоли гарячоі ім .
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06.10.2022 15:14 Відповісти
Чем меньше оккупированной территории на правом берегу Днепра тем кучнее ложатся наши снаряда. Если туда добавить ещё 100500 рашистов, то можно начинать новую моГилизаци
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06.10.2022 15:15 Відповісти
то й зараз має бути вигідно тролити кацапів про "мобілізацію жінок. за Батьківщину!"
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06.10.2022 15:24 Відповісти
Пишуть вкид "⚡️А долбойобу по фамилии Хлань советуем заканчивать ******* и вводить в заблуждение наших военных, открыть **** карту и посмотреть *****, каким образом орки могли из Новой Каховки сбежать в Берислав на другой берег через простреливаемые переправы незаметно для всех, но заметно только для Хланя)
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06.10.2022 15:18 Відповісти
таких *********, как Хлань, целый батальон, если не бригада, генерал-фельдмаршал от *********** у них Люсян Аферистович.
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06.10.2022 15:27 Відповісти
так цирком ж командує Боневтік Оманович
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06.10.2022 15:35 Відповісти
Ти б читав уважніше - " За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет". Джерело: https://censor.net/ua/n3371919 Він за що купив, за те й продав. А шлюз на греблі ГЕС давно вже засипали щебнем і якось через нього переправляються.
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06.10.2022 15:35 Відповісти
Може пан Nikolai Chizhevsky визначиться?
Бо то лає Єрмака, то дослівно цитує його канал Вертикаль, який веде Серлещ. Якось не комільфо. Про херстика і труси писати не буду.
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06.10.2022 17:44 Відповісти
Демоны были, не отрицаю, но самоликвидировались
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06.10.2022 15:20 Відповісти
Ми є свідками як в України створилось нове природне явище, схоже на Бермудський трикутник. Дивним чином громадяни московії продовжують зникати в напрямку Херсону, Луганську та Мелітополя
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06.10.2022 15:21 Відповісти
аномальні явища
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06.10.2022 15:29 Відповісти
аномальні явища ? Свині, пси, коти в ці явища вписуються?
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06.10.2022 15:55 Відповісти
Щось не так в нашій країні.
На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
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06.10.2022 15:22 Відповісти
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06.10.2022 15:28 Відповісти
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06.10.2022 15:30 Відповісти
Він би сидів ще більше і довше, якби не рідний дядечко - прокурор!
Погань з 90-х, тероризує всіх місцевих селян, але " Вові" дупу лиже!
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06.10.2022 17:26 Відповісти
Хіба це не той самий квартал, яким захоплювалось пів країни? Хіба не та сама "яка різниця", за яку проголосували?
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06.10.2022 15:49 Відповісти
А Лину Костенко когда слушали в последний раз или интервью брали? А ведь апостол нации! А Оксану забужко кто в студию звал? Шваль и пустобрехи с иноверцами за ковид нам чешут и как йод пить!
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06.10.2022 16:38 Відповісти
...як роса на сонці...? (с)
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06.10.2022 15:25 Відповісти
з'являться коли будуть втікати через греблю. Правда, не до шаурми тоді буде.
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06.10.2022 15:35 Відповісти
не в Берислав их отправили, а прямо в Красносельское, в подкрепление к "батыру". Там ЗСУ будут уже из них делать шаверму.
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06.10.2022 15:43 Відповісти
Они сейчас все в посадках празднуют секретную часть указа Путина о присвоении Дон-дону звания генерал-полковника. О введения в армии новой формы генеральских погон: один козёл, два козла, три козла.
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06.10.2022 15:44 Відповісти
кацапи вплав перебралися? чи по дну?
що це за лажа? і хто такий той хлань?
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06.10.2022 16:25 Відповісти
Це брат Гайдая. Блогер.
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06.10.2022 18:39 Відповісти
Хлань це базікало.
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06.10.2022 17:27 Відповісти
как-то решил попробовать эту шаурму. реально был голодный. в киеве метро арсенальная. продавец был белый, что подкупило больше всего и была вода в ларьке. так вот такой дорогой свежей капусты в лаваше я не ел никогда, да курица была, но это была капуста в лаваше. не понимаю, что росийцы тащатся по ней.
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06.10.2022 17:29 Відповісти
Этот чинуша сам это видел? Лично? Или хочет приятное сделать вислюку?
Так пусть не ******. Ушли, но не все.
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06.10.2022 17:57 Відповісти
 
 