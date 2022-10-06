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29 населених пунктів на Херсонському напрямку визволили ЗСУ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

З 1 жовтня Збройні Сили України взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене становище. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - зазначив він.

Раніше в ОК "Південь" заявили, що понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Слава войнам Украины
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06.10.2022 15:27
+6
А как же рехверендум?
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06.10.2022 15:30
+6
Спокойно, мы арии
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06.10.2022 15:33
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Слава войнам Украины
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06.10.2022 15:27 Відповісти
що це?
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06.10.2022 15:30 Відповісти
Спокойно, мы арии
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06.10.2022 15:33 Відповісти
Україна - демократична держава. Кожен може вірити в того бога, якого хоче. Аби молитви були за нашу перемогу.
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06.10.2022 15:37 Відповісти
Возражений не имею
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06.10.2022 15:40 Відповісти
то чувак багаватгіти начитався
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06.10.2022 15:34 Відповісти
не читал )
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06.10.2022 15:56 Відповісти
Шива
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06.10.2022 15:53 Відповісти
Шива
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06.10.2022 22:37 Відповісти
на віманах літають..
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06.10.2022 15:33 Відповісти
На вайтмарах)для дальних межгалактических перелетов корабль, вмещающий в себе144 вайтманы....
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06.10.2022 15:52 Відповісти
Ну хай тоді в"їбе отима 144 у якості камікадзе по кацапам. Тож кацапи кришнаїтів мордують.
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06.10.2022 16:14 Відповісти
🤣
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06.10.2022 16:25 Відповісти
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06.10.2022 16:24 Відповісти
- ВАЙТМАРА (вай, уай). «Белая Смерть».

Межгалактический большой летательный аппарат, предназначенный для длительных путешествий между мирами галактик во Вселенной, длиною в жизнь, а также между Измерениями, из мира Яви в Славь или Навь.

Размером такой корабль достигал 200 километров и более.

А в чреве вайтмары помещалось 144 вайтманы - космических шлюпки.

Забавно, в англ. White (вайт) - белый, Мара - смерть, смена меры, переход из одного состояния в другое.
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06.10.2022 18:03 Відповісти
Шива-руйнівник.
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06.10.2022 18:15 Відповісти
Шива також вважається грозою демонів, і в цьому проявляється його руйнівна сила. Але, з іншого боку, - це бог життєвої сили і чоловічого начала.
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06.10.2022 18:24 Відповісти
А как же рехверендум?
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06.10.2022 15:30 Відповісти
І це ми ще не починали!
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06.10.2022 15:41 Відповісти
 
 