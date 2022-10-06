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29 населених пунктів на Херсонському напрямку визволили ЗСУ, - Генштаб
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З 1 жовтня Збройні Сили України взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене становище. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - зазначив він.
Раніше в ОК "Південь" заявили, що понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів.
Топ коментарі
+6 Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показати весь коментар06.10.2022 15:27
+6 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар06.10.2022 15:30
+6 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар06.10.2022 15:33
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Межгалактический большой летательный аппарат, предназначенный для длительных путешествий между мирами галактик во Вселенной, длиною в жизнь, а также между Измерениями, из мира Яви в Славь или Навь.
Размером такой корабль достигал 200 километров и более.
А в чреве вайтмары помещалось 144 вайтманы - космических шлюпки.
Забавно, в англ. White (вайт) - белый, Мара - смерть, смена меры, переход из одного состояния в другое.