29 населених пунктів на Херсонському напрямку визволили ЗСУ, - Генштаб

З 1 жовтня Збройні Сили України взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене становище. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - зазначив він.

Раніше в ОК "Південь" заявили, що понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів.

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