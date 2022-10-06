ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області, - Генштаб
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З 21 вересня Збройні сили Україн взяли під контроль понад 2400 кв. км Слобожанщини.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися вглиб оборони противника на 55 км, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взято під контроль понад 2 тис. 400 квадратних кілометрів Слобожанщини", - заявив він.
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За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури та Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винними двох хмельничан у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України)."Вироком Хмельницького міськрайонного суду колаборантів засуджено та призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років", - проінформували у прокуратурі.