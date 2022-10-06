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ЗСУ встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

З 21 вересня Збройні сили Україн взяли під контроль понад 2400 кв. км Слобожанщини.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися вглиб оборони противника на 55 км, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взято під контроль понад 2 тис. 400 квадратних кілометрів Слобожанщини", - заявив він. 

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Автор: Марина Макєєва
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06.10.2022 15:44 Відповісти
Чому депутати не змінюють закон про лайт покарання колаборантів?Подивіться які вироки виносять суди-
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури та Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винними двох хмельничан у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України)."Вироком Хмельницького міськрайонного суду колаборантів засуджено та призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, на 10 років", - проінформували у прокуратурі.
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06.10.2022 15:49 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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06.10.2022 15:51 Відповісти
Треба терміново переглянути кримінальний кодекс у сторону посилення відповідальності колоборантів та військових злочинців.
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06.10.2022 16:15 Відповісти
 
 