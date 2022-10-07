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Минулої доби росіяни обстріляли Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини, постраждало 8 осіб, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах Харківщини

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок обстрілів у Куп’янську виникла пожежа на території меблевого цеху.

"Протягом доби медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп‘янському районі, 4 - в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані", - йдеться в повідомленні.

Зранку в Ізюмському районі 47-річна жінка зазнала поранень, наступивши на міну. Постраждала збирала в лісі гриби.

"Вкотре наголошуємо: мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але площі мінувань, які залишив нам ворог, величезні", - наголосив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Пока масквачи не будут ночевать в метро, как в 41 году, пока не начнется эвакуация из Белгорода-Воронежа, как из Запорожья и Николаева, ничего не изменится
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07.10.2022 10:22 Відповісти
 
 