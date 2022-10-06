Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо - росіяни застосували дрони-камікадзе.
Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.
"По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі", - пише Синєгубов.
"Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. Віримо у наших захисників", - резюмує він.
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россия получила "сотни" беспилотников от Ирана, несмотря на призывы США к Тегерану не делать этого. Теперь россия сможет использовать их во время войны против Украины. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные разведки, передает "Европейская правда".
Молодь (для мене молодь - всі до 50 років) не знає психології кацапів, бо не жила з ними в одній державі. Кацапи рахуються лише з більшою силою.
А наша молодь у керівництві країни ковиряється у дупі.
******* усім, що є, по бєлгараду.
Там, у школі, у лікарні, на залізничному вокзалі, у торговому центрі засіли руссофашисти, і там же вони ховають свою війському техніку...
Коли вже, бляха, це стадо подорослішає...