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Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо - росіяни застосували дрони-камікадзе.

Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.

"По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі", - пише Синєгубов.

"Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. Віримо у наших захисників", - резюмує він.

Також читайте: Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Харкові, на місці прильоту пожежа, - Терехов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Мільони кацап,слабенько роздмухуєш паніку.
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06.10.2022 09:07
+6
Ну і доки ми це будемо терпіти? В нас що вже дрони закінчились? Чи агент ФСБ "козирь" не дозволяє бомбити різні там "бєлгороди"???
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06.10.2022 09:06
+6
Аеророзвідка була припинена рівно,як і розроблення дронів.
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06.10.2022 09:08
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За одну ніч випускають по декілька десятків дронів по наших містах. Значить їх у них можливо тисячі.
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06.10.2022 09:03 Відповісти
Мільони кацап,слабенько роздмухуєш паніку.
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06.10.2022 09:07 Відповісти
Так. Я практично рафінований кацап. Я, дурню, не зраду роздмухую, а очевидні речі кажу. Бо ховати голову в пісок або, ще гірше, казати про нікчемність цих шахідів оце буде зрада. Як тільки не сміялись з цих лісапедів прямо з президентської трибуни. А що зараз? А зараз смерті і руйнації від смішних мопедів.
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06.10.2022 09:16 Відповісти
А власної голови вам не вистачає зрозуміти що ЗСУ з ними бореться. В новому пакеті передбачений захист проти беспілотників.я не захисник зе але ж де і коли він над ними сміявся.пряму мову у студію.
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06.10.2022 09:25 Відповісти
Такі наративи посилалися через медіа. Унічіжітєльноє відношення до цієї зброї.
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06.10.2022 09:37 Відповісти
Конкретно можно,мені просто цікаво.
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06.10.2022 10:07 Відповісти
Маю тобі цитувати всі канали та веб сторінки?
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06.10.2022 10:17 Відповісти
1-2
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06.10.2022 10:57 Відповісти
На півдні за минулу добу (була новина) 7 оцих літаючих газонокосилок збили. Але у білій церкві є влучання. Це означає, що поступово вчимось.
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06.10.2022 10:18 Відповісти
У Білій Церкві
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06.10.2022 10:19 Відповісти
ахахаах ))) знову кацап??? Якщо людина вказує відкрито на проблему то це означає,що він кацап??? я коли говорив,що ці дрони принесуть немало біди то мене також звинувачували в тому,що я кацап Мені говорили "кацап не розповсюджуй тут фейки свої, в расєї циї дронів не більше 30 штук,та й вони взагалі неефективні"
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06.10.2022 10:01 Відповісти
Вони не вплинуть на хід війни в кацапів та просто корисних ідіотів не цензорі завжди вистачало.
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06.10.2022 10:09 Відповісти
ідіоти це такі як ти,котрі закидають шапками і розказують,що це не несе ніякої загрози,а по факту уже достатньо постраждалих,зруйнованої інфраструктури і навіть людей в результаті атак цих дронів, але ж такі як ти цього не бажають помічати,і дальше будуть стверджувати,що ці дрони лайно,вони ніякі, що ті хто починає про це говорити і хвилюватися це кацапські боти і так далі. Такі страуси це хворі люди... людей ********,знищують будинки,інфраструктуру,а дятли пишуть,що це все фейк і ви все брешете,ви всі боти
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06.10.2022 10:34 Відповісти
Я тут такого не писав не бреши.лох кацапський
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06.10.2022 10:36 Відповісти
ти ж написав,що вони не вплинуть на хід війни? а вони випускають чимало їх по наших цілях кожен день,і два такі дрони можуть знищити одну гаубицю,чи бмп,чи танк і так далі,це для тебе мало?
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06.10.2022 10:40 Відповісти
На хід війни вони не вплинуть.кацапи використовують їх по тилам бо на фронті їх легше збити 9 шт сьогодні збили на миколаївському напрямку.кому я це розповідаю.до твого підмосковного дівану все одно не долетить.
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06.10.2022 10:47 Відповісти
першими такими іранськими дронами було знищено наші дві 152мм і дві 122мм гаубиці, це в тилу ти говориш?
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06.10.2022 10:48 Відповісти
Я кажу про те що зараз відбувається.на початку це був фактор несподіванки в зараз їх почали масово збивати
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06.10.2022 10:53 Відповісти
І взагалі,ти спеціально зарегівся тут 24.08.22 щоб це писати?
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06.10.2022 10:11 Відповісти
Щоб писати що? Очевидні речі? Обговорювати реальну загрозу і наслідки після атак цих дронів? Яке значення має те коли ти зареєструвався,от ти зареєструвався в 2014 році,і що з того? Судячи з того,що ти несеш це тобі розуму не добавило
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06.10.2022 10:36 Відповісти
Так і й пишу що це загроза але той йолоп написав про тисячі беспілотників.ну якщо ти віримо у тисячі беспілотників ти такий же йолоп.
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06.10.2022 10:43 Відповісти
якщо вони випускають їх в такій кількості за день, то це говорить про те,що їх в них достатньо,якщо в наявності тисячі зараз і немає,то вони ідуть активно прямим потоком із Ірану, і кожен день їх кількість знову поповнюється
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06.10.2022 10:47 Відповісти
Докази в студію.балобол кацапський.
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06.10.2022 10:51 Відповісти
гарна спроба,кацап.
россия получила "сотни" беспилотников от Ирана, несмотря на призывы США к Тегерану не делать этого. Теперь россия сможет использовать их во время войны против Украины. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные разведки, передает "Европейская правда".
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06.10.2022 11:15 Відповісти
сотні це як раз тисяча і буде,так що ти злитий
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06.10.2022 15:09 Відповісти
Я на цензорі з 2009 рік у мене два питання чи важко тобі прикидатися жінкою? Марафон-це новий кацапський нейролептик?
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06.10.2022 10:40 Відповісти
Я так і думав, що ти хвора людина, у тих у кого є думка яка відрізняється від твоєї ти зразу записуєш в кацапи Хоча тут таких достатньо, людей які не хочуть чути правду і чути про проблеми і загрози, вони хочуть чути тільки про одні перемоги
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06.10.2022 10:42 Відповісти
Кацапські тролі мають багато аккаунтів та самі себе лайкають.
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06.10.2022 10:50 Відповісти
Високоточна зброя рашки і засіб для терору. І ракет не потрібно. Цікаво,якби цивільним дозволили озброєння, чи літали б герані так вільно....
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06.10.2022 09:05 Відповісти
Вони їм не допоможуть.
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06.10.2022 09:08 Відповісти
зустрічне питання - чому в нас немає дронів камікадзе? чому ми, з нашою науково-промисловою базою, досвідом космічних розробок досі не можемо зробити нічого подібного до картонно-дерев'янних дронів підсанкційного Ірану...
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06.10.2022 09:05 Відповісти
та ще, щоб запобігти цій навалі, ми вимушені купувати дуже дорогі прилади, які у рази дорожчі сотні таких дронів...
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06.10.2022 09:07 Відповісти
Аеророзвідка була припинена рівно,як і розроблення дронів.
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06.10.2022 09:08 Відповісти
Значит такие вот у нас дохлые научно-промышленная база и опыт космических разработок. Даже примитивных дронов не в состоянии производить. Ничего сами не можем. Аж стыдно.
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06.10.2022 09:18 Відповісти
Потім, здається, поновили.
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06.10.2022 10:21 Відповісти
Спитайте у наріда.
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06.10.2022 09:18 Відповісти
Ну і доки ми це будемо терпіти? В нас що вже дрони закінчились? Чи агент ФСБ "козирь" не дозволяє бомбити різні там "бєлгороди"???
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06.10.2022 09:06 Відповісти
Летять годинами, повільно, їх здалеку чути. Але важко збити , бо маленькі. На протидронові рушниці не реагують бо некеровані по радіозв'язку. Тільки пасивна антена навігації. То може цивільні гвинтокрили з пілотом та кулеметчиком паралельним курсом з цією зграєю можуть допомогти? Або, курва, сіткою якоюсь на курсі у цих дронів?
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06.10.2022 09:12 Відповісти
У другу світову у СРСР використовувались аеростати.
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06.10.2022 10:22 Відповісти
Якась футурістична картинка в голові. Сидить воїн-оператор у будці управління. Куча приладів високотехнічних. Бачить рухому ціль. Посилає руйнівну радіохвилю, ціль рухається. Посилає магнітний розряд, ціль рухається. Посилає засліплюючі промені ультра&інфра діапазонів, немає результату. Все, міняє пароль на комп'ютеризованому замку своєї будки. Але через пару секунд двері з тріском розлітаються і заходить просто звичайна людина з сокирою. Ось так і з цими дронами.
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06.10.2022 09:47 Відповісти
Тільки масовані удари у відповідь по "об'єктах критичної інфраструктури" бєлгарада приведуть кацапів до тями.

Молодь (для мене молодь - всі до 50 років) не знає психології кацапів, бо не жила з ними в одній державі. Кацапи рахуються лише з більшою силою.
А наша молодь у керівництві країни ковиряється у дупі.

******* усім, що є, по бєлгараду.
Там, у школі, у лікарні, на залізничному вокзалі, у торговому центрі засіли руссофашисти, і там же вони ховають свою війському техніку...
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06.10.2022 10:00 Відповісти
покоління пепсі не знає псіхологіі не тільки кацапів, а взагалі щоб наша влада адекватно відреагувала на якісь абсолютно очевидні речі, ім потрібні "команди професіоналів" з докторів наук з зарплатой в мільоні, щоб зробити висновок, який зрозуміє кожна бабуся. Як народ обурювався, щоб ніяких переговорів з кацапами не було та не може бути з самого початку, до ціх ідіотів тільки на шостому місяці війни дійшло та й ще не зовсім
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06.10.2022 10:30 Відповісти
Ну шо, вже всі поржали з "мопедів зроблених бородатими бабаями"?
Коли вже, бляха, це стадо подорослішає...
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06.10.2022 11:03 Відповісти
Интересно, а ответные удары по территории россиянцев не отдаёт и даже шугануть не пытается зе, или нет минимального количества наших ракет или всё таки по каким то причинам НАТО это делать не рекомендует до определённого момента Икс. Или все причины сразу? Кто как предполагает?
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06.10.2022 11:06 Відповісти
самое забавное здесь то, что рукожопоголовые кацапы даже таких "мопедов" не могут склепать, и им пришлось идти на поклон к коллегам-террористам. найдем и на них управу...
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06.10.2022 20:36 Відповісти
 
 