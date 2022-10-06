Оккупанты нанесли удары по промышленным объектам Харькова из дронов-камикадзе, - Синегубов

Ночью оккупанты нанесли несколько ударов по промышленных объектах Основнянского района Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно – россияне применили дроны-камикадзе.

Возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших нет.

"По области оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное и др. По информации Областного центра экстренной помощи, в течение суток по области госпитализировали 3 мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе", - пишет Синегубов.

"Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину от российских оккупантов. Верим в наших защитников", - резюмирует он.

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