Оккупанты нанесли удары по промышленным объектам Харькова из дронов-камикадзе, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью оккупанты нанесли несколько ударов по промышленных объектах Основнянского района Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно – россияне применили дроны-камикадзе.
Возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших нет.
"По области оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное и др. По информации Областного центра экстренной помощи, в течение суток по области госпитализировали 3 мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе", - пишет Синегубов.
"Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину от российских оккупантов. Верим в наших защитников", - резюмирует он.
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Молодь (для мене молодь - всі до 50 років) не знає психології кацапів, бо не жила з ними в одній державі. Кацапи рахуються лише з більшою силою.
А наша молодь у керівництві країни ковиряється у дупі.
******* усім, що є, по бєлгараду.
Там, у школі, у лікарні, на залізничному вокзалі, у торговому центрі засіли руссофашисти, і там же вони ховають свою війському техніку...
Коли вже, бляха, це стадо подорослішає...