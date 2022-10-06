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Оккупанты нанесли удары по промышленным объектам Харькова из дронов-камикадзе, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Ночью оккупанты нанесли несколько ударов по промышленных объектах Основнянского района Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно – россияне применили дроны-камикадзе.

Возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших нет.

"По области оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное и др. По информации Областного центра экстренной помощи, в течение суток по области госпитализировали 3 мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе", - пишет Синегубов.

"Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину от российских оккупантов. Верим в наших защитников", - резюмирует он.

Смотрите: Сутки на Харьковщине: ночные удары по Харькову и обстрел Купянска. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+7
Мільони кацап,слабенько роздмухуєш паніку.
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06.10.2022 09:07
+6
Ну і доки ми це будемо терпіти? В нас що вже дрони закінчились? Чи агент ФСБ "козирь" не дозволяє бомбити різні там "бєлгороди"???
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06.10.2022 09:06
+6
Аеророзвідка була припинена рівно,як і розроблення дронів.
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06.10.2022 09:08
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За одну ніч випускають по декілька десятків дронів по наших містах. Значить їх у них можливо тисячі.
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06.10.2022 09:03 Ответить
Мільони кацап,слабенько роздмухуєш паніку.
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06.10.2022 09:07 Ответить
Так. Я практично рафінований кацап. Я, дурню, не зраду роздмухую, а очевидні речі кажу. Бо ховати голову в пісок або, ще гірше, казати про нікчемність цих шахідів оце буде зрада. Як тільки не сміялись з цих лісапедів прямо з президентської трибуни. А що зараз? А зараз смерті і руйнації від смішних мопедів.
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06.10.2022 09:16 Ответить
А власної голови вам не вистачає зрозуміти що ЗСУ з ними бореться. В новому пакеті передбачений захист проти беспілотників.я не захисник зе але ж де і коли він над ними сміявся.пряму мову у студію.
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06.10.2022 09:25 Ответить
Такі наративи посилалися через медіа. Унічіжітєльноє відношення до цієї зброї.
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06.10.2022 09:37 Ответить
Конкретно можно,мені просто цікаво.
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06.10.2022 10:07 Ответить
Маю тобі цитувати всі канали та веб сторінки?
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06.10.2022 10:17 Ответить
1-2
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06.10.2022 10:57 Ответить
На півдні за минулу добу (була новина) 7 оцих літаючих газонокосилок збили. Але у білій церкві є влучання. Це означає, що поступово вчимось.
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06.10.2022 10:18 Ответить
У Білій Церкві
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06.10.2022 10:19 Ответить
ахахаах ))) знову кацап??? Якщо людина вказує відкрито на проблему то це означає,що він кацап??? я коли говорив,що ці дрони принесуть немало біди то мене також звинувачували в тому,що я кацап Мені говорили "кацап не розповсюджуй тут фейки свої, в расєї циї дронів не більше 30 штук,та й вони взагалі неефективні"
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06.10.2022 10:01 Ответить
Вони не вплинуть на хід війни в кацапів та просто корисних ідіотів не цензорі завжди вистачало.
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06.10.2022 10:09 Ответить
ідіоти це такі як ти,котрі закидають шапками і розказують,що це не несе ніякої загрози,а по факту уже достатньо постраждалих,зруйнованої інфраструктури і навіть людей в результаті атак цих дронів, але ж такі як ти цього не бажають помічати,і дальше будуть стверджувати,що ці дрони лайно,вони ніякі, що ті хто починає про це говорити і хвилюватися це кацапські боти і так далі. Такі страуси це хворі люди... людей ********,знищують будинки,інфраструктуру,а дятли пишуть,що це все фейк і ви все брешете,ви всі боти
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06.10.2022 10:34 Ответить
Я тут такого не писав не бреши.лох кацапський
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06.10.2022 10:36 Ответить
ти ж написав,що вони не вплинуть на хід війни? а вони випускають чимало їх по наших цілях кожен день,і два такі дрони можуть знищити одну гаубицю,чи бмп,чи танк і так далі,це для тебе мало?
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06.10.2022 10:40 Ответить
На хід війни вони не вплинуть.кацапи використовують їх по тилам бо на фронті їх легше збити 9 шт сьогодні збили на миколаївському напрямку.кому я це розповідаю.до твого підмосковного дівану все одно не долетить.
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06.10.2022 10:47 Ответить
першими такими іранськими дронами було знищено наші дві 152мм і дві 122мм гаубиці, це в тилу ти говориш?
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06.10.2022 10:48 Ответить
Я кажу про те що зараз відбувається.на початку це був фактор несподіванки в зараз їх почали масово збивати
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06.10.2022 10:53 Ответить
І взагалі,ти спеціально зарегівся тут 24.08.22 щоб це писати?
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06.10.2022 10:11 Ответить
Щоб писати що? Очевидні речі? Обговорювати реальну загрозу і наслідки після атак цих дронів? Яке значення має те коли ти зареєструвався,от ти зареєструвався в 2014 році,і що з того? Судячи з того,що ти несеш це тобі розуму не добавило
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06.10.2022 10:36 Ответить
Так і й пишу що це загроза але той йолоп написав про тисячі беспілотників.ну якщо ти віримо у тисячі беспілотників ти такий же йолоп.
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06.10.2022 10:43 Ответить
якщо вони випускають їх в такій кількості за день, то це говорить про те,що їх в них достатньо,якщо в наявності тисячі зараз і немає,то вони ідуть активно прямим потоком із Ірану, і кожен день їх кількість знову поповнюється
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06.10.2022 10:47 Ответить
Докази в студію.балобол кацапський.
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06.10.2022 10:51 Ответить
гарна спроба,кацап.
россия получила "сотни" беспилотников от Ирана, несмотря на призывы США к Тегерану не делать этого. Теперь россия сможет использовать их во время войны против Украины. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные разведки, передает "Европейская правда".
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06.10.2022 11:15 Ответить
сотні це як раз тисяча і буде,так що ти злитий
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06.10.2022 15:09 Ответить
Я на цензорі з 2009 рік у мене два питання чи важко тобі прикидатися жінкою? Марафон-це новий кацапський нейролептик?
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06.10.2022 10:40 Ответить
Я так і думав, що ти хвора людина, у тих у кого є думка яка відрізняється від твоєї ти зразу записуєш в кацапи Хоча тут таких достатньо, людей які не хочуть чути правду і чути про проблеми і загрози, вони хочуть чути тільки про одні перемоги
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06.10.2022 10:42 Ответить
Кацапські тролі мають багато аккаунтів та самі себе лайкають.
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06.10.2022 10:50 Ответить
Високоточна зброя рашки і засіб для терору. І ракет не потрібно. Цікаво,якби цивільним дозволили озброєння, чи літали б герані так вільно....
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06.10.2022 09:05 Ответить
Вони їм не допоможуть.
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06.10.2022 09:08 Ответить
зустрічне питання - чому в нас немає дронів камікадзе? чому ми, з нашою науково-промисловою базою, досвідом космічних розробок досі не можемо зробити нічого подібного до картонно-дерев'янних дронів підсанкційного Ірану...
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06.10.2022 09:05 Ответить
та ще, щоб запобігти цій навалі, ми вимушені купувати дуже дорогі прилади, які у рази дорожчі сотні таких дронів...
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06.10.2022 09:07 Ответить
Аеророзвідка була припинена рівно,як і розроблення дронів.
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06.10.2022 09:08 Ответить
Значит такие вот у нас дохлые научно-промышленная база и опыт космических разработок. Даже примитивных дронов не в состоянии производить. Ничего сами не можем. Аж стыдно.
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06.10.2022 09:18 Ответить
Потім, здається, поновили.
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06.10.2022 10:21 Ответить
Спитайте у наріда.
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06.10.2022 09:18 Ответить
Ну і доки ми це будемо терпіти? В нас що вже дрони закінчились? Чи агент ФСБ "козирь" не дозволяє бомбити різні там "бєлгороди"???
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06.10.2022 09:06 Ответить
Летять годинами, повільно, їх здалеку чути. Але важко збити , бо маленькі. На протидронові рушниці не реагують бо некеровані по радіозв'язку. Тільки пасивна антена навігації. То може цивільні гвинтокрили з пілотом та кулеметчиком паралельним курсом з цією зграєю можуть допомогти? Або, курва, сіткою якоюсь на курсі у цих дронів?
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06.10.2022 09:12 Ответить
У другу світову у СРСР використовувались аеростати.
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06.10.2022 10:22 Ответить
Якась футурістична картинка в голові. Сидить воїн-оператор у будці управління. Куча приладів високотехнічних. Бачить рухому ціль. Посилає руйнівну радіохвилю, ціль рухається. Посилає магнітний розряд, ціль рухається. Посилає засліплюючі промені ультра&інфра діапазонів, немає результату. Все, міняє пароль на комп'ютеризованому замку своєї будки. Але через пару секунд двері з тріском розлітаються і заходить просто звичайна людина з сокирою. Ось так і з цими дронами.
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06.10.2022 09:47 Ответить
Тільки масовані удари у відповідь по "об'єктах критичної інфраструктури" бєлгарада приведуть кацапів до тями.

Молодь (для мене молодь - всі до 50 років) не знає психології кацапів, бо не жила з ними в одній державі. Кацапи рахуються лише з більшою силою.
А наша молодь у керівництві країни ковиряється у дупі.

******* усім, що є, по бєлгараду.
Там, у школі, у лікарні, на залізничному вокзалі, у торговому центрі засіли руссофашисти, і там же вони ховають свою війському техніку...
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06.10.2022 10:00 Ответить
покоління пепсі не знає псіхологіі не тільки кацапів, а взагалі щоб наша влада адекватно відреагувала на якісь абсолютно очевидні речі, ім потрібні "команди професіоналів" з докторів наук з зарплатой в мільоні, щоб зробити висновок, який зрозуміє кожна бабуся. Як народ обурювався, щоб ніяких переговорів з кацапами не було та не може бути з самого початку, до ціх ідіотів тільки на шостому місяці війни дійшло та й ще не зовсім
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06.10.2022 10:30 Ответить
Ну шо, вже всі поржали з "мопедів зроблених бородатими бабаями"?
Коли вже, бляха, це стадо подорослішає...
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06.10.2022 11:03 Ответить
Интересно, а ответные удары по территории россиянцев не отдаёт и даже шугануть не пытается зе, или нет минимального количества наших ракет или всё таки по каким то причинам НАТО это делать не рекомендует до определённого момента Икс. Или все причины сразу? Кто как предполагает?
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06.10.2022 11:06 Ответить
самое забавное здесь то, что рукожопоголовые кацапы даже таких "мопедов" не могут склепать, и им пришлось идти на поклон к коллегам-террористам. найдем и на них управу...
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06.10.2022 20:36 Ответить
 
 