Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна, - "Енергоатом"
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Загарбники продовжують спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС. Вчора росіяни вкрили печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.
Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
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Oleg Mamont
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