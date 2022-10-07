Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна, - "Енергоатом"

Загарбники продовжують спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС. Вчора росіяни вкрили печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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