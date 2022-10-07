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Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Загарбники продовжують спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС. Вчора росіяни вкрили печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ

"У зв’язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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а унитазы еще на месте ?
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07.10.2022 10:23 Відповісти
Уже на расее прикопаны в будках
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07.10.2022 11:24 Відповісти
А якщо б вона буда дийсна то що?а! вони могли соби гроши заграбастити!с денягой путинХуйло ИЗЗДОХНИ!тоби подарунок везуть!супер не годно перчатку!
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07.10.2022 10:30 Відповісти
Наявність або відсутність печатки на документах в Україні,не створює юридичних наслідків, ще з липня 2017 року. Відповідні зміни були внесені до цивільного та громадянського кодексів (ст. 207 ЦКУ, ст. 58-1 ГКУ). Вона зараз тільки для краси, кому вона потрібна? Може кацапи і не знають про те, звісно.
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07.10.2022 11:39 Відповісти
 
 