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МАГАТЕ (379) Запорізька АЕС (891) Рафаель Гроссі (168)

Запорізька АЕС є українським підприємством, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

МАГАТЕ вважає Запорізька АЕС українським підприємством.

Про це на брифінгу у Києві сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це питання з галузі міжнародного права <...> ми хочемо, аби війна негайно припинилася і, звісно, позиція МАГАТЕ полягає у тому, що ЗАЕС - українське підприємство", - сказав Гроссі.

Після візиту до Києва Гроссі має вилетіти на перемовини до РФ.

Також читайте: Україна закликає запровадити санкції проти "Росатома" через спробу привласнення Запорізької АЕС, - МЗС

Нагадуємо, 5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".

Автор: Володимир Янченко
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МАГАТЕ як проститутка ... мають вплив - було б бажання...
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06.10.2022 22:04 Відповісти
Уже неплохо что не признали
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06.10.2022 22:16 Відповісти
Хорошо, плюсую. Я опасался, что признают, заявив о типа "фактическом контроле".
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06.10.2022 22:27 Відповісти
ЗАЕС була збудована при совку і ***** вважає її своєю, оскільки лаптєстан оголосив себе правонаступником сесере.
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06.10.2022 22:30 Відповісти
Только на территории РСФСР
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06.10.2022 22:36 Відповісти
Чому ж тоді лаптєстан привласнив собі всі активи союзу за кордоном?
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06.10.2022 22:42 Відповісти
Договорились так

Забирают там но отказываются от всего что в бывших Республиках
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06.10.2022 22:46 Відповісти
А РФ ніколи не була членом ООН від свого утворення в 1992 р. Вона туди не вступала як Сербія після розвалу Югославії. То як вона може щось мусолити в Радбезі ООН. Це РФія неіснуюча країна
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07.10.2022 01:30 Відповісти
Возможно потому, что Сербия не стала правопреемницей Югославии.
Если бы все республики при выходе из СССР разделили между собой долги и активы, то по идее им бы пришлось входить в ООН по-новой.
А так Россия получила все права и обязанности от СССР
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07.10.2022 07:13 Відповісти
***** йому не повірить.
Щоб ***** переконати - потрібні ще санкції на лаптєстан. І хіба що тоді ***** повірить Гроссі, що "ЗАЕС - українське". Але і те - це станеться в гробу, або в крематорії.
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06.10.2022 23:18 Відповісти
Да ну нах, не може бути
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06.10.2022 23:23 Відповісти
 
 