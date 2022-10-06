4 422 11
Запорізька АЕС є українським підприємством, - МАГАТЕ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
МАГАТЕ вважає Запорізька АЕС українським підприємством.
Про це на брифінгу у Києві сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це питання з галузі міжнародного права <...> ми хочемо, аби війна негайно припинилася і, звісно, позиція МАГАТЕ полягає у тому, що ЗАЕС - українське підприємство", - сказав Гроссі.
Після візиту до Києва Гроссі має вилетіти на перемовини до РФ.
Нагадуємо, 5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забирают там но отказываются от всего что в бывших Республиках
Если бы все республики при выходе из СССР разделили между собой долги и активы, то по идее им бы пришлось входить в ООН по-новой.
А так Россия получила все права и обязанности от СССР
Щоб ***** переконати - потрібні ще санкції на лаптєстан. І хіба що тоді ***** повірить Гроссі, що "ЗАЕС - українське". Але і те - це станеться в гробу, або в крематорії.