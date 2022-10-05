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Путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

Президент РФ Володимир Путін своїм указом доручив взяти Запорізьку АЕС під контроль Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.

Путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії 01

Також читайте: Створення в РФ компанії для управління ЗАЕС є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, - Енергоатом

Своїм "указом" Путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності". Також накано вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС"".

Путін доручив уряду РФ визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. Також там повідомили, що найближчим часом усі співробітники ЗАЕС будуть "працевлаштовані" до штату нової "експлуатуючої організації" зі збереженням зарплати.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
И какой передаст будет передавать??
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05.10.2022 18:07
+38
До того що Єрмак здав кацапам Південь
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05.10.2022 18:15
+37
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05.10.2022 18:09
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И какой передаст будет передавать??
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05.10.2022 18:07 Відповісти
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05.10.2022 18:09 Відповісти
Ну і до чого цей висер статья?
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05.10.2022 18:11 Відповісти
така в нього робота...
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05.10.2022 18:13 Відповісти
До того що Єрмак здав кацапам Південь
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05.10.2022 18:15 Відповісти
А Ви не помітили, шо біля агента "козиря" ше й ZV крутиться? Чи бажаєте на одного "козиря" усі гріхи/про.**** розписати?
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05.10.2022 18:20 Відповісти
не висер, а докази того, що здача Півдня України і в тому числі Запоріжської АЕС, були узгоджені "щурами з ОП" з рашистом "не за даром"
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05.10.2022 18:17 Відповісти
по рередастической лестице снизу на верх-к главному бункерному передасту...
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05.10.2022 18:13 Відповісти
...передастической...
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05.10.2022 18:34 Відповісти
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05.10.2022 18:36 Відповісти
ЗЄ-ля, скільки коштує найбільша в Європі АЕС ?
проти твоїх сран..их доріг ?

РОЗМІНУВАЛИ !!!!
бл. !!!!!
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05.10.2022 18:39 Відповісти
Чому б нам не взяти під контроль увесь отой кремль?
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05.10.2022 18:10 Відповісти
Цап-царап крыса хочет, вернешь
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05.10.2022 18:10 Відповісти
А, вот его план нарисовался. Дальше взорвет мины и будет угрожать ядерным оружием. Удачи, слишком много врал в прошлом, чтобы тебе, чмоне, кто-то поверил, а также слишком много договоров ты лично сам нарушил, чтобы с тобой вообще кто-то договаривался, пока ты не на коленях стоишь и не просишь пощады.

Все военные цели рядом с ЗАЭС, угрожающие нашим войскам, будут поражаться высокоточным оружием как gmlrs и excalibur. Блеять можешь для своей шлюхи Загитовой (могу путать, ну та, которая допингом обожралась перед олимпиадой), наступление остановлено не будет до смерти последнего военнослужащего уруской недоармии на нашей земле.
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05.10.2022 18:11 Відповісти
Да, и Курскую АЭС уже поручили передать под контроль Украины. Мы уже загрузили гексоген в один топливный стержень и готовы загружать в реактор. Будет сюрприз. Кацапы, видать, забыли, что у них намного более взрывоопасные реакторы, чем на ЗАЭС.
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05.10.2022 18:15 Відповісти
что ты мать твою несешь.
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05.10.2022 18:20 Відповісти
Погодь,Зеленский вечером подпишет Белгород в собственность Украины даже без референдума будет указ,тоже самое, как ***** так и мы
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05.10.2022 18:12 Відповісти
и Кубань не забути!)))
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05.10.2022 18:14 Відповісти
мені ще далекий схід подобається, там клімат класний і природа гарна)))
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05.10.2022 18:26 Відповісти
Єто да, тільки різниця в тому, що зараз на ЗАЕС хазянує *****.
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05.10.2022 18:27 Відповісти
по касабскі це так--мели Емеля твоя неделя
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05.10.2022 18:17 Відповісти
Теперь понятно, почему выкрадывали украинского гендиректора. Заставляли его согласиться возглавить ЗАЭС при РФ.
Он отказался. Потому его и не отпускали, пока Гросси не вмешался.
Только поэтому он и жив остался - чтобы небыло так откровенно что они просто террористы. если бы убили, то это было бы слишком откровенно и даже для них.
не зря тут сразу тролятина ольгинская набежала говном Мурашова обливать, ******.
Кстати вот в чем "признался" под пытками Мурашов - инфа из российских сми:

«Россия 24»: гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
ужас какой
Вскрыли телефон и нашли переписку Мурашова с украинскими спецслужбами.. докладывал им что там происходит и на ЗАЭС и в Энергодаре.. не побоялся даже под дулами автоматов служить Украине.
Респект.
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05.10.2022 18:18 Відповісти
по мотивам одного известного видео..... ))
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05.10.2022 18:22 Відповісти
и еще.... )
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05.10.2022 18:24 Відповісти
Таким чином, Уйло послав нах МАГАТЕ і 50 країн світу.
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05.10.2022 18:22 Відповісти
почему тебя так радует что путин может посылать магатэ и еще 50 стран мира?
подмахиватель путинский
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05.10.2022 18:37 Відповісти
оценітє красоту ігри: одночасно уральські цигани уйобики добились відміни санкцій на ядерну енергетику рашки в восьмому пакеті ЄС

в чотири руки грають суки!
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05.10.2022 18:42 Відповісти
Тому що:
"Якщо ти плюнеш у світ, світ витре. Якщо світ плюне в тебе, ти потонеш."
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05.10.2022 18:51 Відповісти
Это констатация факта .
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05.10.2022 19:45 Відповісти
Пока карликовая мразь у власти , толку не будет ,только вешать , убивать , в дерьмо стереть , больше ни как...
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05.10.2022 18:23 Відповісти
Не все так просто.За его спиной стоят не меньшие мрази и сожрав этого бункерного червяка появится какой-нибудь новый.
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05.10.2022 18:42 Відповісти
ось цей, наприклад, який і є мізками білої молі
Оманський дружбан ЗЄ-лі
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05.10.2022 18:45 Відповісти
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05.10.2022 19:01 Відповісти
не дуже схожий на реального...

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06.10.2022 00:23 Відповісти
Може колишній гендиректор ЗАЕСякого викрадали буцімто і попідписував все необхідне.
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05.10.2022 18:25 Відповісти
Он это не решает

Хотели чтобы он предал и остался

Он отказался естественно
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05.10.2022 18:28 Відповісти
А мені не цікаво, хто ти, якщо строчиш на рашинській. а серед високопосадовців вистачає зрадників і ніхто не знає, що він робив в полоні, тебе з ним не було? і не фіг когось обзивати, хто гірше ти чи я.
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05.10.2022 19:03 Відповісти
Спектакль с "выкраданням" мурашова - операция прикрытия по выводу агента на контролируемую Украиной территорию. Напоминаю для ОЧЕНЬ тупых: мурашова поставили на должность ген. директора ЗАЭС незадолго до вторжения специально для того, чтобы он обеспечил быстрый и безопасный переход ЗАЭС под юрисдикцию Росэнергоатома. Это он встречал оккупантов словами "рады приветствовать вас на "российской" АЭС". Однако ЗСУ эти "планы" похерило и теперь его быстренько вывели, пригодится еще. Так что, если ты не в теме - заткни свой матюгальник и слушай, что тебе умные люди говорят
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05.10.2022 19:48 Відповісти
пО Х-Й
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05.10.2022 18:25 Відповісти
Ху@ ло перед смертю став такий ненажерливий , що жуть

Здохни , падлюко москальська і поскоріше 😡
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05.10.2022 18:28 Відповісти
ещё одна бумажка из "записок сумасшедшего" в "папочку для Гааги"..
походу, "кремлёвские доброжелатели" хйла окончательно определились и готовят старого больного кабана-производителя на убой
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05.10.2022 18:29 Відповісти
******* КАРЛИК....
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05.10.2022 18:32 Відповісти
Бункерного довбой@ба навіть не цікавить як це буде на практиці. Йому і не треба.
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05.10.2022 18:32 Відповісти
ну шо, МАГАТЄ вже вийде з росії?
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05.10.2022 18:33 Відповісти
приїдуть знов Хмельницьку АЄС інспектувати
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05.10.2022 19:55 Відповісти
Ой, та він просто троль, при чому жирний

Ну нехай, як то кажуть, чим би дитя не тішилось, аби не плакало
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05.10.2022 18:35 Відповісти
ЗСУ це виправить
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05.10.2022 18:39 Відповісти
Злодійня̀...
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05.10.2022 18:43 Відповісти
ХУ...ЛО намагається узаконити все крадене, то липовими референдумами, то своїми указами... Але нам на це все треба так наплювати, як він плює на всі закони і меморандуми !!!
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05.10.2022 18:49 Відповісти
свої накази курдуплик пуйло може засунути собi в дупу.

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05.10.2022 20:31 Відповісти
Тепер ми має прагнути відтяпати собі шматок московії і зробити на цю територію місцем для зберігання відпрацьованого ядерного палива, ну і на додаток місцем проживання та відбування покарання для колаборантів
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05.10.2022 19:02 Відповісти
Путін своїм указом доручив взяти свою голову під контроль дупи.
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05.10.2022 19:07 Відповісти
Может максимум пару месяцев и смогут удержать.
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05.10.2022 19:15 Відповісти
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05.10.2022 19:53 Відповісти
А на чому підписав?
На тому огризку газети,яким своє очко а чемодані підтирав?
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05.10.2022 20:27 Відповісти
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05.10.2022 20:30 Відповісти
а под какие цели денац демил и бамбасс попадает запорожская аэс. пришли тупо отжать сколько могут
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05.10.2022 21:09 Відповісти
Вертел плешивый фюрер это МАГАТЭ, как впрочем и саму ООН. Не вижу смысла гендиректору ехать унижаться в Москву.
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05.10.2022 21:21 Відповісти
Публично признался в воровстве и поставил под этим подпись.
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05.10.2022 21:45 Відповісти
Я считаю, ответ должен быть зеркальный. Зеленский, должен, своим указом передать кремль ,под управление Киеврады
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05.10.2022 22:01 Відповісти

Хм-м-м... Цікава думка. Однак, гадаю, для Київради це надто просто. От якби цю ***** (пардон за мою французьку) замість Київради та передати під управління якій-небудь сільраді - було б якраз у плепорцію.
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05.10.2022 22:55 Відповісти
А ху-ху не хо-хо подонок по кличке "Окурок"?
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05.10.2022 22:06 Відповісти
Пошел он нахер гнилое хло больное на голову,мразь ,ещё будут потом относится как к второму Гитлеру там и речи его копируют
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05.10.2022 23:33 Відповісти
Та пішов він на куй той недопалок разом зі своїм віником дерьмаком!
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06.10.2022 02:56 Відповісти
Путин - вор. Это знают все.

Сейчас он Публично крадет И Запорожскую АЗС.

На сколько пожизненных или на сколько раз повесить он заработал?
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06.10.2022 06:00 Відповісти
 
 