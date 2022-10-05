Путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін своїм указом доручив взяти Запорізьку АЕС під контроль Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.
Своїм "указом" Путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності". Також накано вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС"".
Путін доручив уряду РФ визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.
У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. Також там повідомили, що найближчим часом усі співробітники ЗАЕС будуть "працевлаштовані" до штату нової "експлуатуючої організації" зі збереженням зарплати.
Будь ласка, зачекайте...
проти твоїх сран..их доріг ?
РОЗМІНУВАЛИ !!!!
бл. !!!!!
Все военные цели рядом с ЗАЭС, угрожающие нашим войскам, будут поражаться высокоточным оружием как gmlrs и excalibur. Блеять можешь для своей шлюхи Загитовой (могу путать, ну та, которая допингом обожралась перед олимпиадой), наступление остановлено не будет до смерти последнего военнослужащего уруской недоармии на нашей земле.
Он отказался. Потому его и не отпускали, пока Гросси не вмешался.
Только поэтому он и жив остался - чтобы небыло так откровенно что они просто террористы. если бы убили, то это было бы слишком откровенно и даже для них.
не зря тут сразу тролятина ольгинская набежала говном Мурашова обливать, ******.
Кстати вот в чем "признался" под пытками Мурашов - инфа из российских сми:
«Россия 24»: гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
ужас какой
Вскрыли телефон и нашли переписку Мурашова с украинскими спецслужбами.. докладывал им что там происходит и на ЗАЭС и в Энергодаре.. не побоялся даже под дулами автоматов служить Украине.
Респект.
подмахиватель путинский
в чотири руки грають суки!
"Якщо ти плюнеш у світ, світ витре. Якщо світ плюне в тебе, ти потонеш."
Оманський дружбан ЗЄ-лі
Хотели чтобы он предал и остался
Он отказался естественно
Здохни , падлюко москальська і поскоріше 😡
походу, "кремлёвские доброжелатели" хйла окончательно определились и готовят старого больного кабана-производителя на убой
Ну нехай, як то кажуть, чим би дитя не тішилось, аби не плакало
На тому огризку газети,яким своє очко а чемодані підтирав?
Хм-м-м... Цікава думка. Однак, гадаю, для Київради це надто просто. От якби цю ***** (пардон за мою французьку) замість Київради та передати під управління якій-небудь сільраді - було б якраз у плепорцію.
Сейчас он Публично крадет И Запорожскую АЗС.
На сколько пожизненных или на сколько раз повесить он заработал?