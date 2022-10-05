Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил взять запорожскую АЭС под контроль России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.
Своим "указом" Путин поручил российскому правительству обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности". Также предприняты меры по созданию "федерального государственного унитарного предприятия "Запорожской АЭС".
Путин поручил правительству РФ определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности "акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" на период до 2028 года.
В Росэнергоатоме заявили, что Запорожскую АЭС "возглавил" бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Также там сообщили, что в ближайшее время все сотрудники ЗАЭС будут "трудоустроены" в штат новой "эксплуатирующей организации" с сохранением зарплаты.
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проти твоїх сран..их доріг ?
РОЗМІНУВАЛИ !!!!
бл. !!!!!
Все военные цели рядом с ЗАЭС, угрожающие нашим войскам, будут поражаться высокоточным оружием как gmlrs и excalibur. Блеять можешь для своей шлюхи Загитовой (могу путать, ну та, которая допингом обожралась перед олимпиадой), наступление остановлено не будет до смерти последнего военнослужащего уруской недоармии на нашей земле.
Он отказался. Потому его и не отпускали, пока Гросси не вмешался.
Только поэтому он и жив остался - чтобы небыло так откровенно что они просто террористы. если бы убили, то это было бы слишком откровенно и даже для них.
не зря тут сразу тролятина ольгинская набежала говном Мурашова обливать, ******.
Кстати вот в чем "признался" под пытками Мурашов - инфа из российских сми:
«Россия 24»: гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
ужас какой
Вскрыли телефон и нашли переписку Мурашова с украинскими спецслужбами.. докладывал им что там происходит и на ЗАЭС и в Энергодаре.. не побоялся даже под дулами автоматов служить Украине.
Респект.
подмахиватель путинский
в чотири руки грають суки!
"Якщо ти плюнеш у світ, світ витре. Якщо світ плюне в тебе, ти потонеш."
Оманський дружбан ЗЄ-лі
Хотели чтобы он предал и остался
Он отказался естественно
Здохни , падлюко москальська і поскоріше 😡
походу, "кремлёвские доброжелатели" хйла окончательно определились и готовят старого больного кабана-производителя на убой
Ну нехай, як то кажуть, чим би дитя не тішилось, аби не плакало
На тому огризку газети,яким своє очко а чемодані підтирав?
Хм-м-м... Цікава думка. Однак, гадаю, для Київради це надто просто. От якби цю ***** (пардон за мою французьку) замість Київради та передати під управління якій-небудь сільраді - було б якраз у плепорцію.
Сейчас он Публично крадет И Запорожскую АЗС.
На сколько пожизненных или на сколько раз повесить он заработал?