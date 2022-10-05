Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил взять запорожскую АЭС под контроль России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

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Своим "указом" Путин поручил российскому правительству обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности". Также предприняты меры по созданию "федерального государственного унитарного предприятия "Запорожской АЭС".

Путин поручил правительству РФ определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности "акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" на период до 2028 года.

В Росэнергоатоме заявили, что Запорожскую АЭС "возглавил" бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Также там сообщили, что в ближайшее время все сотрудники ЗАЭС будут "трудоустроены" в штат новой "эксплуатирующей организации" с сохранением зарплаты.