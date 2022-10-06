4 422 11
Запорожская АЭС является украинским предприятием, - МАГАТЭ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
МАГАТЭ считает Запорожскую АЭС украинским предприятием
Об этом на брифинге в Киеве сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот вопрос в области международного права <...> мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что ЗАЭС - украинское предприятие", - сказал Гросси.
После визита в Киев Гросси должен вылететь на переговоры в РФ.
Напомним, 5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Забирают там но отказываются от всего что в бывших Республиках
Если бы все республики при выходе из СССР разделили между собой долги и активы, то по идее им бы пришлось входить в ООН по-новой.
А так Россия получила все права и обязанности от СССР
Щоб ***** переконати - потрібні ще санкції на лаптєстан. І хіба що тоді ***** повірить Гроссі, що "ЗАЕС - українське". Але і те - це станеться в гробу, або в крематорії.