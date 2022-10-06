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Новости Война в Украине
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МАГАТЭ (260) Запорожская АЭС (544) Рафаэль Гросси (105)

Запорожская АЭС является украинским предприятием, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

МАГАТЭ считает Запорожскую АЭС украинским предприятием

Об этом на брифинге в Киеве сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос в области международного права <...> мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что ЗАЭС - украинское предприятие", - сказал Гросси.

После визита в Киев Гросси должен вылететь на переговоры в РФ.

Напомним, 5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".

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МАГАТЕ як проститутка ... мають вплив - було б бажання...
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06.10.2022 22:04 Ответить
Уже неплохо что не признали
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06.10.2022 22:16 Ответить
Хорошо, плюсую. Я опасался, что признают, заявив о типа "фактическом контроле".
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06.10.2022 22:27 Ответить
ЗАЕС була збудована при совку і ***** вважає її своєю, оскільки лаптєстан оголосив себе правонаступником сесере.
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06.10.2022 22:30 Ответить
Только на территории РСФСР
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06.10.2022 22:36 Ответить
Чому ж тоді лаптєстан привласнив собі всі активи союзу за кордоном?
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06.10.2022 22:42 Ответить
Договорились так

Забирают там но отказываются от всего что в бывших Республиках
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06.10.2022 22:46 Ответить
А РФ ніколи не була членом ООН від свого утворення в 1992 р. Вона туди не вступала як Сербія після розвалу Югославії. То як вона може щось мусолити в Радбезі ООН. Це РФія неіснуюча країна
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07.10.2022 01:30 Ответить
Возможно потому, что Сербия не стала правопреемницей Югославии.
Если бы все республики при выходе из СССР разделили между собой долги и активы, то по идее им бы пришлось входить в ООН по-новой.
А так Россия получила все права и обязанности от СССР
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07.10.2022 07:13 Ответить
***** йому не повірить.
Щоб ***** переконати - потрібні ще санкції на лаптєстан. І хіба що тоді ***** повірить Гроссі, що "ЗАЕС - українське". Але і те - це станеться в гробу, або в крематорії.
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06.10.2022 23:18 Ответить
Да ну нах, не може бути
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06.10.2022 23:23 Ответить
 
 