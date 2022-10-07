Україна потребує нашої підтримки сьогодні, просто зараз, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на потребі більшої підтримки України у світлі останніх рішень про незаконну анексію українських територій і мобілізацію у РФ.

Про це Науседа заявив по прибутті на саміт ЄС у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Нам потрібно більше підтримувати Україну, особливо після останніх рішень, організації так званих "референдумів", мобілізації. Україна потребує нашої підтримки не завтра, Україна потребує нашої підтримки сьогодні, просто зараз. І ми готові надати цю підтримку" - сказав Науседа.

У відповідь на запитання про граничну ціну газу президент Литви зазначив, що лідери будуть обговорювати це питання. Крім того, Науседа висловив свою думку щодо загрози ядерного удару.

"Передусім нам потрібне варте довіри стримування. Таке, щоб у кремлівського режиму не виникло бажання випробувати нашу здатність відповісти. Тому стримування, стримування і ще раз стримування", - сказав він,

Науседа наголосив, що Захід не повинен дозволити Кремлю маніпулювати собою.

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