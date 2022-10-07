Країнам ЄС запропонують надати Україні черговий транш військової допомоги, - Боррель
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Високий представник ЄС Жозеп Боррель розраховує отримати підтримку лідерів ЄС стосовно виділення для України чергового траншу для надання військової допомоги, а також щодо формату тренувальної місії ЄС для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми будемо продовжувати обговорювати нашу безпеку та заможність, і ці питання мають бути більше інтегровані одне з одним. Джерела нашої заможності, що пов’язані із цінами на енергію, мають іти поряд із питаннями щодо нашої безпеки, в якій дуже велике значення має російська агресія проти України", - наголосив він.
За словами Борреля, під час засідання Європейської Ради домінуватимуть питання енергетики, але він проситиме лідерів ЄС продовжувати послідовну підтримку Україні у її боротьбі.
"Я буду просити лідерів підтримати виділення нового траншу для Європейського фонду миру, щоб продовжувати надавати Україні військову підтримку, і також для тренувальної місії. Сподіваюся, що до наступної Ради міністрів закордонних справ (17 жовтня. - Ред.) ми матимемо пропозиції з обох цих напрямків", - додав високий представник ЄС.
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