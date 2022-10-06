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Путін постав перед поразкою на полі бою та потонув у почутті "жертви", - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Промова Путіна з приводу "приєднання" до Росії захоплених українських територій свідчить, що він перебуває у повній ізоляції та втратив зв’язок з реальністю.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З одного боку, все це виглядає знайомим, оскільки Путін вдався до подібної процедури у 2014 році під час анексії Криму (неприкрите використання сили, насильницький "референдум", за якими йшла грандіозна церемонія з приводу "завершення справи"). З іншого, події минулого тижня сприймаються по-іншому. Путін зараз постав перед поразкою на полі бою, посиленням опозиції вдома та дедалі більшою ізоляцією за кордоном. Його промова та представлений ним стиль мислення були майже сюрреалістичним коктейлем дикунських погроз, конспірологічних думок, та фантазійних образ. Це дозволяє припускати, що цей чоловік є настільки ізольованим, що він потонув у почутті "жертви" та втратив дотик до реальності", - пояснив він.

За словами Борреля, вся "урочиста церемонія" у Кремлі лише засвідчила абсолютно незаконну крадіжку територій. Всі чотири регіони України, які Росія зробила спробу анексувати, були захоплені силою, після чого Росія влаштувала там фейкові "референдуми" за участю мізерної кількості населення, при цьому людей примушували голосувати під загрозою зброї.

Також читайте: У Росії в таборі для призовників помер мобілізований доброволець, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Пожалійте його ще... Це сьогодні в нього ДН, чи коли?
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06.10.2022 13:05 Відповісти
Вікіпедія пише що завтра
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06.10.2022 13:08 Відповісти
завтра
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06.10.2022 13:08 Відповісти
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Сильно!!!5 баллов
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06.10.2022 13:59 Відповісти
Да. Со временем он полностью приобретает черты Чикатило. Интересно а как наука обьясняет этот редкий "феномен " ? Вопрос открытый...
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06.10.2022 15:09 Відповісти
пуйло - это бабушка или дедушка ? бабка путятишна ? и где ее зубы?
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06.10.2022 17:43 Відповісти
Сома .
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06.10.2022 13:10 Відповісти
то якщо кацап вгодований))
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06.10.2022 13:19 Відповісти
Як би там не було, та раки будуть... 100500.
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06.10.2022 17:03 Відповісти
З пітуном неясно тіко їдне - коли його кінчать ближники.
Я думаю - до нового року.
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06.10.2022 13:07 Відповісти
Кароче, старичка пора списывать. Думайте.
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06.10.2022 13:07 Відповісти
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06.10.2022 13:13 Відповісти
кончайте вже його! Заїбав!
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06.10.2022 13:07 Відповісти
Бидло обере такого самого, якщо не гіршого. Як у нас обрали клоуна під час війни.
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06.10.2022 13:10 Відповісти
оно, увы, не тонет...
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06.10.2022 13:08 Відповісти
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06.10.2022 13:12 Відповісти
Этот путин поломался! Несите следующего
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06.10.2022 13:09 Відповісти
Хотів увіити в історію а виишло шо вляпався .
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06.10.2022 13:13 Відповісти
Треба правду казати. Не вляпався, а занурився з головою у гімNо.
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06.10.2022 13:16 Відповісти
Промова Путіна з приводу "приєднання" до Росії захоплених українських територій свідчить, що він перебуває у повній ізоляції та втратив зв'язок з реальністю. Джерело:https://censor.net/ua/n3371883
пуйло не втратив зв'язок з реальністю, реальність у нього своя. Він повністю втратив клепку в голові.
Ну, а хто завтра пуйла поздоровляти буде?
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06.10.2022 13:14 Відповісти
Якби ж Путін один втратив цей зв'язок. Є ж купа людей, які виконують і передають далі його накази, я вже не кажу про тих, хто підтримує його божевілля, сидячи перед телевізором.
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06.10.2022 13:22 Відповісти
Боррель дипломатично пише, що бліда кремлівська воша був раніше ******, а ста повним довбойобом.
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06.10.2022 13:33 Відповісти
Адума з совфредом?
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06.10.2022 13:46 Відповісти
дайте это идиоту маску почитать
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06.10.2022 13:51 Відповісти
утіпутін - бєдна дєтка
найбільше бояться болю - садисти
нас чекає феєрична смерть утіпутіна
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06.10.2022 14:12 Відповісти
.нормальна людина визнала б поразку у війні..щоб зберегти життя хоч би,свого власного народу..Ще в 2014 році я помітив схожість з Адольфом
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06.10.2022 14:27 Відповісти
Нехай краще потоне у власному лайні
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06.10.2022 15:13 Відповісти
"У путінмобіля немає гальм" - вважає Стів Розенберг, редактор служби BBC для лаптєй, про ескалацію війни ******
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52
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06.10.2022 17:13 Відповісти
 
 