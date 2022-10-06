Путін постав перед поразкою на полі бою та потонув у почутті "жертви", - Боррель
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Промова Путіна з приводу "приєднання" до Росії захоплених українських територій свідчить, що він перебуває у повній ізоляції та втратив зв’язок з реальністю.
Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З одного боку, все це виглядає знайомим, оскільки Путін вдався до подібної процедури у 2014 році під час анексії Криму (неприкрите використання сили, насильницький "референдум", за якими йшла грандіозна церемонія з приводу "завершення справи"). З іншого, події минулого тижня сприймаються по-іншому. Путін зараз постав перед поразкою на полі бою, посиленням опозиції вдома та дедалі більшою ізоляцією за кордоном. Його промова та представлений ним стиль мислення були майже сюрреалістичним коктейлем дикунських погроз, конспірологічних думок, та фантазійних образ. Це дозволяє припускати, що цей чоловік є настільки ізольованим, що він потонув у почутті "жертви" та втратив дотик до реальності", - пояснив він.
За словами Борреля, вся "урочиста церемонія" у Кремлі лише засвідчила абсолютно незаконну крадіжку територій. Всі чотири регіони України, які Росія зробила спробу анексувати, були захоплені силою, після чого Росія влаштувала там фейкові "референдуми" за участю мізерної кількості населення, при цьому людей примушували голосувати під загрозою зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Я думаю - до нового року.
пуйло не втратив зв'язок з реальністю, реальність у нього своя. Він повністю втратив клепку в голові.
Ну, а хто завтра пуйла поздоровляти буде?
найбільше бояться болю - садисти
нас чекає феєрична смерть утіпутіна
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52