Нобелівську премію миру-2022 отримали правозахисники з України, Росії та Білорусі
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Українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру-2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нобелівський комітет.
Лауреатами премії миру стали також правозахисник із Білорусі Алесь Беляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".
"Премія миру 2022 року присуджується правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах.
"Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії", - додали в Комітеті.
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Геть ******* люди…
а чому Україна не перша у списку ? Шо це за неповага до України ⁉️⁉️
Скепсис понісся. Але я привітаю Olexandra Matviychuk і українську ГО "Центр громадянських свобод", а також московський "Меморіал", який зробив неймовірно багато для повернення пам"яті про жертв комунізму і українців зокрема і білоруського дисидента Алеся Бєляцкого (прочитайте його біографію) з отриманням Нобелівської премії миру. Це рішення можна сприймати як "братські народи", але це неправда. Фокус в іншому - на території, на яку намагається поширити свій вплив Росія відбуваються жахливі злочини, масово порушуються громадянські права, лише одиниці в РФ і РБ знаходять сили повстати. І це не можна не вітати. Де Росія - там біда. І норвезький Нобелівський комітет цю проблему "підсвітив". Це набагато краще рішення, ніж дати Нобеля іншим номінантам - Макрону, Зеленському, Греті, Навальному чи Тихановській.
Я не знаю, якою буде реакція українців. Я б не взяла, але мені ніхто й не пропонував
А загалом відчуття, що наше живе тіло насильно пришивають до мертвечини, і ще наказують нам при цьому радіти.
(с) Тамара Горіха Зерня, лауреатка Держпремії імені Т.Шевченка 2022 року за роман "Доця"
хоча про що це я? ця недопремія давним-давно повністю дискредитована. якщо хто не знає, то за лоботомію також дали цю всрату премію....
Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.
Украинцам стоит отказаться от этой "премии" в этом году.
Геть не той вже нобель пішов.