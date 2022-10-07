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Нобелівську премію миру-2022 отримали правозахисники з України, Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

нобель

Українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нобелівський комітет.

Лауреатами премії миру стали також правозахисник із Білорусі Алесь Беляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

"Премія миру 2022 року присуджується правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах.

"Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії", - додали в Комітеті.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Ось ми й дізналися, що в Україні така організація існує...
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07.10.2022 12:28
+21
І тут голови миру. Мол дивіться три сестри словянкі знов разом
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07.10.2022 12:23
+18
Кацапська правозахистна організація?!
Геть ******* люди…
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07.10.2022 12:23
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І тут голови миру. Мол дивіться три сестри словянкі знов разом
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07.10.2022 12:23 Відповісти
хоч так їм тре' прив'язати намертво жертв до гвалтівника-колонізатора: вєлікодєржавіє-православіє-обчєрусская народность... бо у західних університетах на кафедрах славістики суцільна кацапня заправляє
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07.10.2022 12:39 Відповісти
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07.10.2022 13:24 Відповісти
Слышал даже сейчас по немецкому телевидению (ZDF) а также по австрийскому, иногда, когда говорят о россиянах в контексте украинцев, то называют россиян "Brudervolk" «Братский народ». Советская и российская пропаганда похоже живет и процветает.
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07.10.2022 16:20 Відповісти
Кацапська правозахистна організація?!
Геть ******* люди…
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07.10.2022 12:23 Відповісти
Ось ми й дізналися, що в Україні така організація існує...
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07.10.2022 12:28 Відповісти
З язика зняли.
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07.10.2022 12:29 Відповісти
Про кацапський меморіал у нас і то мабуть знають більше...
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07.10.2022 13:23 Відповісти
что за организация ? про киву знаю,а это что ?
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07.10.2022 13:44 Відповісти
Ну їх ще при перебудові створили, вони їздять і находять місця поховання розстріляних під час сталінських репресій. Ідентифікують тіла, повідомляють родичам, називають прізвища нквд-шних катів. За це їх ***** назвало іноагєнтами...
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07.10.2022 14:32 Відповісти
мои непоздравления зеленскому
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07.10.2022 12:29 Відповісти
Це - якась ліва організація. Її нобелевською премією нагородили, а вони навіть про це на своїй веб-сторінці не опуплікували.
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07.10.2022 12:30 Відповісти
Продовжуєте брехати? Звісно, вони опублікували новину і навіть зробили відповідну заяву.
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07.10.2022 21:45 Відповісти
Первый раз о такой слышу. Тот случай когда русские и может белорус достойнее.
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07.10.2022 12:31 Відповісти
лучше маску дали
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07.10.2022 12:31 Відповісти
Премія миру 2022 року присуджується правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3372109

а чому Україна не перша у списку ? Шо це за неповага до України ⁉️⁉️
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07.10.2022 12:36 Відповісти
Вахтанг Кіпіані

Скепсис понісся. Але я привітаю Olexandra Matviychuk і українську ГО "Центр громадянських свобод", а також московський "Меморіал", який зробив неймовірно багато для повернення пам"яті про жертв комунізму і українців зокрема і білоруського дисидента Алеся Бєляцкого (прочитайте його біографію) з отриманням Нобелівської премії миру. Це рішення можна сприймати як "братські народи", але це неправда. Фокус в іншому - на території, на яку намагається поширити свій вплив Росія відбуваються жахливі злочини, масово порушуються громадянські права, лише одиниці в РФ і РБ знаходять сили повстати. І це не можна не вітати. Де Росія - там біда. І норвезький Нобелівський комітет цю проблему "підсвітив". Це набагато краще рішення, ніж дати Нобеля іншим номінантам - Макрону, Зеленському, Греті, Навальному чи Тихановській.
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07.10.2022 12:39 Відповісти
Ирония в том что у нас столько людей занимается реальной правозащитой. Но им не дали.
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07.10.2022 12:39 Відповісти
Божевілля якесь. Нобелівський комітет присуджує премію миру правозахисним організаціям з Білорусії, Росії та України. На трьох.
Я не знаю, якою буде реакція українців. Я б не взяла, але мені ніхто й не пропонував

А загалом відчуття, що наше живе тіло насильно пришивають до мертвечини, і ще наказують нам при цьому радіти.
(с) Тамара Горіха Зерня, лауреатка Держпремії імені Т.Шевченка 2022 року за роман "Доця"
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07.10.2022 12:41 Відповісти
о. вже не тільки європейських лідерів скупають як плядей на Окружній, а й членів нобелівського комітету... і еті люди запріщают нам ковиряться в носу... і розказують нам про корупцію в Україні..
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07.10.2022 12:42 Відповісти
віддайте медаль Залужному
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07.10.2022 12:46 Відповісти
Прозоро натякну - Калуш продали кепку і статуетку і задонатили на ЗСУ, а не на порятунок кенгуру чи жабенят в Амазонії.
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07.10.2022 12:48 Відповісти
Не певен, що в Амазонії живуть кенгуру, то точно на ЗСУ краще.
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07.10.2022 12:52 Відповісти
Російська правозахисна організація "Меморіал" - це та, що була за поребриком проголошена іноземним агентом і врешті-решт закрита?
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07.10.2022 12:51 Відповісти
А чи не послати українцям цей шнобелівський комітет накєр?
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07.10.2022 12:57 Відповісти
Українській організації краще відмовитися від цієї премії, щоб не ділити нагороду і п'єдестал з представниками двох країн-агресорів
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07.10.2022 13:41 Відповісти
навіщо було домішувати білорусів та москалів до українців ?
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07.10.2022 13:45 Відповісти
Алесь Беляцкий сейчас находится в лукашенковской тюрьме.
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07.10.2022 13:54 Відповісти
я думав, що цю премію дають за якісь ДОСЯГНЕННЯ! а які досягнення в бульбашів і москалів в галузі миру??? АБСОЛЮТНО НІЯКІ!!! То чому їм дали цю премію? москалі і там прикупили кого треба?

хоча про що це я? ця недопремія давним-давно повністю дискредитована. якщо хто не знає, то за лоботомію також дали цю всрату премію....
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07.10.2022 13:58 Відповісти
Ну нашу під назвою "Перестать стрелять" знааааємо!
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07.10.2022 14:08 Відповісти
А где мир мать вашу? Главное мира нет а премию все получили
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07.10.2022 14:14 Відповісти
"смешались в кучу люди, кони"......
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07.10.2022 14:15 Відповісти
Премія Нобеля мабуть почала деградувати з часу нагородження нею сера Черчиля. Він, безперечно, найвидатніша особистість. Але ж не в літературі, хай йому! А далі пішло... Аж головорізів, на кшталт, Ґорбачова нагороджували. Або Обаму взагалі ні за що. Чи "боба_дилана". Або совецку на 100% "алєксієвіч". Тепер ось це. Тьху!
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07.10.2022 14:49 Відповісти
Могли б і українському народу присвоїти, але добре, що хоч Зеленському не дали.
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07.10.2022 15:11 Відповісти
яка премія миру кацапським та прокацапленим собакам
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07.10.2022 15:14 Відповісти
Я як беларус і чытач Цэнзара магу напісаць, што ўзнагарода не мая, не Беларусі, і тым больш не Расеі. Гэта ўзнагарода Бяляцкага і Мемарыяла, людзей якія не з'ехалі і змагаліся за "нашу і вашу свободу". Гэта упершую чаргу плявок Крамлю і Лукавому. Удар па іх аўтарытэце. Каб гэта зразумець, трэба пераступіць праз сваё EGO. Гэта тэст для усіх нас. Увесь вольны свет шчыра віншую.
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07.10.2022 15:17 Відповісти
⚡️ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує Путіну

Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.

Украинцам стоит отказаться от этой "премии" в этом году.
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07.10.2022 16:01 Відповісти
Премію миру мали б отримати ЗСУ.
Геть не той вже нобель пішов.
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07.10.2022 17:23 Відповісти
 
 