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Нобелевскую премию мира-2022 получили правозащитники из Украины, России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

нобель

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира-2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нобелевский комитет.

Лауреатами премии мира стали также правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

"Премия мира 2022 года присуждается правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод"", - говорится в сообщении

Отмечается, что лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах.

"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", - добавили в Комитете.

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Топ комментарии
+26
Ось ми й дізналися, що в Україні така організація існує...
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07.10.2022 12:28
+21
І тут голови миру. Мол дивіться три сестри словянкі знов разом
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07.10.2022 12:23
+18
Кацапська правозахистна організація?!
Геть ******* люди…
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07.10.2022 12:23
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І тут голови миру. Мол дивіться три сестри словянкі знов разом
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07.10.2022 12:23 Ответить
хоч так їм тре' прив'язати намертво жертв до гвалтівника-колонізатора: вєлікодєржавіє-православіє-обчєрусская народность... бо у західних університетах на кафедрах славістики суцільна кацапня заправляє
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07.10.2022 12:39 Ответить
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07.10.2022 13:24 Ответить
Слышал даже сейчас по немецкому телевидению (ZDF) а также по австрийскому, иногда, когда говорят о россиянах в контексте украинцев, то называют россиян "Brudervolk" «Братский народ». Советская и российская пропаганда похоже живет и процветает.
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07.10.2022 16:20 Ответить
Кацапська правозахистна організація?!
Геть ******* люди…
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07.10.2022 12:23 Ответить
Ось ми й дізналися, що в Україні така організація існує...
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07.10.2022 12:28 Ответить
З язика зняли.
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07.10.2022 12:29 Ответить
Про кацапський меморіал у нас і то мабуть знають більше...
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07.10.2022 13:23 Ответить
что за организация ? про киву знаю,а это что ?
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07.10.2022 13:44 Ответить
Ну їх ще при перебудові створили, вони їздять і находять місця поховання розстріляних під час сталінських репресій. Ідентифікують тіла, повідомляють родичам, називають прізвища нквд-шних катів. За це їх ***** назвало іноагєнтами...
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07.10.2022 14:32 Ответить
мои непоздравления зеленскому
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07.10.2022 12:29 Ответить
Це - якась ліва організація. Її нобелевською премією нагородили, а вони навіть про це на своїй веб-сторінці не опуплікували.
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07.10.2022 12:30 Ответить
Продовжуєте брехати? Звісно, вони опублікували новину і навіть зробили відповідну заяву.
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07.10.2022 21:45 Ответить
Первый раз о такой слышу. Тот случай когда русские и может белорус достойнее.
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07.10.2022 12:31 Ответить
лучше маску дали
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07.10.2022 12:31 Ответить
Премія миру 2022 року присуджується правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3372109

а чому Україна не перша у списку ? Шо це за неповага до України ⁉️⁉️
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07.10.2022 12:36 Ответить
Вахтанг Кіпіані

Скепсис понісся. Але я привітаю Olexandra Matviychuk і українську ГО "Центр громадянських свобод", а також московський "Меморіал", який зробив неймовірно багато для повернення пам"яті про жертв комунізму і українців зокрема і білоруського дисидента Алеся Бєляцкого (прочитайте його біографію) з отриманням Нобелівської премії миру. Це рішення можна сприймати як "братські народи", але це неправда. Фокус в іншому - на території, на яку намагається поширити свій вплив Росія відбуваються жахливі злочини, масово порушуються громадянські права, лише одиниці в РФ і РБ знаходять сили повстати. І це не можна не вітати. Де Росія - там біда. І норвезький Нобелівський комітет цю проблему "підсвітив". Це набагато краще рішення, ніж дати Нобеля іншим номінантам - Макрону, Зеленському, Греті, Навальному чи Тихановській.
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07.10.2022 12:39 Ответить
Ирония в том что у нас столько людей занимается реальной правозащитой. Но им не дали.
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07.10.2022 12:39 Ответить
Божевілля якесь. Нобелівський комітет присуджує премію миру правозахисним організаціям з Білорусії, Росії та України. На трьох.
Я не знаю, якою буде реакція українців. Я б не взяла, але мені ніхто й не пропонував

А загалом відчуття, що наше живе тіло насильно пришивають до мертвечини, і ще наказують нам при цьому радіти.
(с) Тамара Горіха Зерня, лауреатка Держпремії імені Т.Шевченка 2022 року за роман "Доця"
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07.10.2022 12:41 Ответить
о. вже не тільки європейських лідерів скупають як плядей на Окружній, а й членів нобелівського комітету... і еті люди запріщают нам ковиряться в носу... і розказують нам про корупцію в Україні..
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07.10.2022 12:42 Ответить
віддайте медаль Залужному
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07.10.2022 12:46 Ответить
Прозоро натякну - Калуш продали кепку і статуетку і задонатили на ЗСУ, а не на порятунок кенгуру чи жабенят в Амазонії.
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07.10.2022 12:48 Ответить
Не певен, що в Амазонії живуть кенгуру, то точно на ЗСУ краще.
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07.10.2022 12:52 Ответить
Російська правозахисна організація "Меморіал" - це та, що була за поребриком проголошена іноземним агентом і врешті-решт закрита?
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07.10.2022 12:51 Ответить
А чи не послати українцям цей шнобелівський комітет накєр?
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07.10.2022 12:57 Ответить
Українській організації краще відмовитися від цієї премії, щоб не ділити нагороду і п'єдестал з представниками двох країн-агресорів
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07.10.2022 13:41 Ответить
навіщо було домішувати білорусів та москалів до українців ?
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07.10.2022 13:45 Ответить
Алесь Беляцкий сейчас находится в лукашенковской тюрьме.
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07.10.2022 13:54 Ответить
я думав, що цю премію дають за якісь ДОСЯГНЕННЯ! а які досягнення в бульбашів і москалів в галузі миру??? АБСОЛЮТНО НІЯКІ!!! То чому їм дали цю премію? москалі і там прикупили кого треба?

хоча про що це я? ця недопремія давним-давно повністю дискредитована. якщо хто не знає, то за лоботомію також дали цю всрату премію....
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07.10.2022 13:58 Ответить
Ну нашу під назвою "Перестать стрелять" знааааємо!
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07.10.2022 14:08 Ответить
А где мир мать вашу? Главное мира нет а премию все получили
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07.10.2022 14:14 Ответить
"смешались в кучу люди, кони"......
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07.10.2022 14:15 Ответить
Премія Нобеля мабуть почала деградувати з часу нагородження нею сера Черчиля. Він, безперечно, найвидатніша особистість. Але ж не в літературі, хай йому! А далі пішло... Аж головорізів, на кшталт, Ґорбачова нагороджували. Або Обаму взагалі ні за що. Чи "боба_дилана". Або совецку на 100% "алєксієвіч". Тепер ось це. Тьху!
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07.10.2022 14:49 Ответить
Могли б і українському народу присвоїти, але добре, що хоч Зеленському не дали.
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07.10.2022 15:11 Ответить
яка премія миру кацапським та прокацапленим собакам
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07.10.2022 15:14 Ответить
Я як беларус і чытач Цэнзара магу напісаць, што ўзнагарода не мая, не Беларусі, і тым больш не Расеі. Гэта ўзнагарода Бяляцкага і Мемарыяла, людзей якія не з'ехалі і змагаліся за "нашу і вашу свободу". Гэта упершую чаргу плявок Крамлю і Лукавому. Удар па іх аўтарытэце. Каб гэта зразумець, трэба пераступіць праз сваё EGO. Гэта тэст для усіх нас. Увесь вольны свет шчыра віншую.
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07.10.2022 15:17 Ответить
⚡️ДАВИДЮК: скандал з Нобелівською премією миру, Меркель знову підігрує Путіну

Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.

Украинцам стоит отказаться от этой "премии" в этом году.
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07.10.2022 16:01 Ответить
Премію миру мали б отримати ЗСУ.
Геть не той вже нобель пішов.
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07.10.2022 17:23 Ответить
 
 