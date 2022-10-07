Нобелевскую премию мира-2022 получили правозащитники из Украины, России и Беларуси

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира-2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нобелевский комитет.

Лауреатами премии мира стали также правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

"Премия мира 2022 года присуждается правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод"", - говорится в сообщении

Отмечается, что лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах.

"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", - добавили в Комитете.

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