Нобелевскую премию мира-2022 получили правозащитники из Украины, России и Беларуси
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Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира-2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нобелевский комитет.
Лауреатами премии мира стали также правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".
"Премия мира 2022 года присуждается правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод"", - говорится в сообщении
Отмечается, что лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах.
"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", - добавили в Комитете.
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Геть ******* люди…
а чому Україна не перша у списку ? Шо це за неповага до України ⁉️⁉️
Скепсис понісся. Але я привітаю Olexandra Matviychuk і українську ГО "Центр громадянських свобод", а також московський "Меморіал", який зробив неймовірно багато для повернення пам"яті про жертв комунізму і українців зокрема і білоруського дисидента Алеся Бєляцкого (прочитайте його біографію) з отриманням Нобелівської премії миру. Це рішення можна сприймати як "братські народи", але це неправда. Фокус в іншому - на території, на яку намагається поширити свій вплив Росія відбуваються жахливі злочини, масово порушуються громадянські права, лише одиниці в РФ і РБ знаходять сили повстати. І це не можна не вітати. Де Росія - там біда. І норвезький Нобелівський комітет цю проблему "підсвітив". Це набагато краще рішення, ніж дати Нобеля іншим номінантам - Макрону, Зеленському, Греті, Навальному чи Тихановській.
Я не знаю, якою буде реакція українців. Я б не взяла, але мені ніхто й не пропонував
А загалом відчуття, що наше живе тіло насильно пришивають до мертвечини, і ще наказують нам при цьому радіти.
(с) Тамара Горіха Зерня, лауреатка Держпремії імені Т.Шевченка 2022 року за роман "Доця"
хоча про що це я? ця недопремія давним-давно повністю дискредитована. якщо хто не знає, то за лоботомію також дали цю всрату премію....
Похоже на то если бы Нобелевскую Премию дали немцам и евреям в году 1944. Цинизм высшей пробы.
Украинцам стоит отказаться от этой "премии" в этом году.
Геть не той вже нобель пішов.