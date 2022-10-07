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штаб (1083) Донецька область (5741) Лиман (199) ДБР (2566)

Штаб окупантів із важливою документацією знайдено у селищі під Лиманом, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

У Яцківці під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів в одному з приватних будинків.

Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ

"У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", - повідомили у ДБР. 

а інформацією ДБР, виявлені докази ретельно вивчатимуться з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

У ДБР інформують, що стабілізаційні заходи в деокупованому Лимані тривають.

"Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень стосовно місцевих зрадників і колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України", - зазначається в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
"Агентура" - це добре! Тепер їх "за яйця" і хай "женуть дезу" кацапам!
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07.10.2022 13:00
+2
то звичайні колаборанти, їх виправити лише могила зможе.
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07.10.2022 13:02
+2
те біосміття тільки в суд... вірити тій наволочі причин немає взагалі ніяких. відпусти, воно "спалить" все і всих.
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07.10.2022 13:36
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"Агентура" - це добре! Тепер їх "за яйця" і хай "женуть дезу" кацапам!
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07.10.2022 13:00 Відповісти
то звичайні колаборанти, їх виправити лише могила зможе.
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07.10.2022 13:02 Відповісти
так і закон про покарання за колабораціонизм поросто ніякий, по ньому максимум що дають судді це позбавлення права займати посади у держустановах на 10 років і ніякого ув"язнення чи штрафу.
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07.10.2022 13:07 Відповісти
цю агентуру спочатку через суд провести(ч. 2 ст. 111 КК України) Державна зрада.
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07.10.2022 13:12 Відповісти
А навіщо передчасно "палить" хороше джерело дезинформації противника? Та він з шкіри пнуться буде, щоб "допомогою контррозвідувальному відділу СБУ" та ГРУ "спокутувать провину" А в суді це йому потім буде "зараховано" Менший строк отримає!
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07.10.2022 13:17 Відповісти
якби ж все так добре було...немає кому цим займатися коли в керівництві баба ванга...https://youtu.be/zkhnusEITFo
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07.10.2022 13:38 Відповісти
те біосміття тільки в суд... вірити тій наволочі причин немає взагалі ніяких. відпусти, воно "спалить" все і всих.
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07.10.2022 13:36 Відповісти
Ці документи колись будуть вивчати вчені-історики. Це важлива знахідка.
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07.10.2022 13:09 Відповісти
Історики будуть вивчати зелених гнид, які перефарбувались в патрійотів і після віцни будуть писати свої підручники.
Ви багато чуєте про тих хто першими робив щось для Незалежності України?
- Про Миколу Міхновського і повстання полку ім. Полуботка в липні 1917. Про тих хто з самого початку відстоював самостійність...
- Ні, ми всюди чуємо про "героїв" Центральної Ради які тоді були за Автономію у складі Росії. Мало того, вони ще й допомогали російському гарнізону задавити повстання "самостійників".
І продовжували домовлятись з росіянами "где-то посєрєдінє", а потім так само як і сто років потому - нищили власну армію і задивлялись в очі Троцького в пошуках миру... Аж поки більшовики не підійшли до Києва. Далі був 4 Універсал і акт Незалежності, але це була вже агонія. Більшість армії яку не встигли розігнати раніше в 1917 році, розбіглась сама, так і не почувши наказів з Києва і пам'ятаючи попередні накази про (розвєдєніє) не вступати в бій з "іхтамнєтами - більшовиками"...
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07.10.2022 22:20 Відповісти
Хах, ну ок, дубль два - вивозьте в Хмельницький і знищуйте всі вєщдоки))
Сєпар сєпару глаз не виклює
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07.10.2022 22:11 Відповісти
 
 