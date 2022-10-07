Штаб окупантів із важливою документацією знайдено у селищі під Лиманом, - ДБР
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У Яцківці під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів в одному з приватних будинків.
Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", - повідомили у ДБР.
а інформацією ДБР, виявлені докази ретельно вивчатимуться з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.
У ДБР інформують, що стабілізаційні заходи в деокупованому Лимані тривають.
"Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень стосовно місцевих зрадників і колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України", - зазначається в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ви багато чуєте про тих хто першими робив щось для Незалежності України?
- Про Миколу Міхновського і повстання полку ім. Полуботка в липні 1917. Про тих хто з самого початку відстоював самостійність...
- Ні, ми всюди чуємо про "героїв" Центральної Ради які тоді були за Автономію у складі Росії. Мало того, вони ще й допомогали російському гарнізону задавити повстання "самостійників".
І продовжували домовлятись з росіянами "где-то посєрєдінє", а потім так само як і сто років потому - нищили власну армію і задивлялись в очі Троцького в пошуках миру... Аж поки більшовики не підійшли до Києва. Далі був 4 Універсал і акт Незалежності, але це була вже агонія. Більшість армії яку не встигли розігнати раніше в 1917 році, розбіглась сама, так і не почувши наказів з Києва і пам'ятаючи попередні накази про (розвєдєніє) не вступати в бій з "іхтамнєтами - більшовиками"...
Сєпар сєпару глаз не виклює