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Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жінки

Верховна Рада ухвалила в цілому закон 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок. "За" проголосувало 287 народних депутатів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк. 

Згідно з ухваленим законом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

Але в законі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.

"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язані", - написав нардеп. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Ізраїльська жінка-солдат йде по пляжу зі своєю штурмовою гвинтівкою, після рекомендацій солдатам завжди носити з собою зброю.
Вересень 1989 р. Ізраїль.

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07.10.2022 13:38
+4
Повернулися до того, що й було. Нахрена колотили?
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07.10.2022 13:38
+4
А це хіба не дискримінація за статевою ознакою, що чоловіків ісіх і примусово, а жінок лише за бажанням? Агов, феміністки, чому лайна в роти понабирали?
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07.10.2022 14:35
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Ніде від них не сховаєшся.
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07.10.2022 13:36 Відповісти
Ізраїльська жінка-солдат йде по пляжу зі своєю штурмовою гвинтівкою, після рекомендацій солдатам завжди носити з собою зброю.
Вересень 1989 р. Ізраїль.

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07.10.2022 13:38 Відповісти
На якусь мавпу епохи пізнього неоліту схожа. Тільки рушниця видає в ній **********.
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07.10.2022 13:50 Відповісти
Це тобі більш до вподоби?

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07.10.2022 14:02 Відповісти
Повернулися до того, що й було. Нахрена колотили?
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07.10.2022 13:38 Відповісти
блаЗЄнські діють за принципом з анекдоту: ...купи козу -- продай козу. Тепер цей закон лише підніме їх рейтинґ, мовляв, Порошенко хотів примусово, а блаЗЄнські зробили добровільно. І ніхто навіть не згадає, що в часи Порошенка про військовий облік жінок узагалі не йшлося.
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07.10.2022 14:37 Відповісти
жінки не милосердні на війні.В одному селі у Камбоджі ,дівчина в 14 років командувала загоном "красних кхмерів"вирізала цілі села..та спалювала живцем жителів ...
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07.10.2022 13:46 Відповісти
Нещасна дівчина. Що треба було з нею зробити, щоб вона стала такою...
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07.10.2022 15:14 Відповісти
Чудово, тепер лєнка скумбрія зможе здійснити свою мрію - мобілізується до лав ЗСУ аби допомагати на фронті не словами, як її чоловік, а ділом.
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07.10.2022 13:48 Відповісти
А кого з жінок змусили стати на облік, під загрозою звільнення , тепер можна йти зніматись?
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07.10.2022 13:56 Відповісти
Ги ги, війна йде, а тупорилі закони голосуються аж бігом
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07.10.2022 14:05 Відповісти
А це хіба не дискримінація за статевою ознакою, що чоловіків ісіх і примусово, а жінок лише за бажанням? Агов, феміністки, чому лайна в роти понабирали?
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07.10.2022 14:35 Відповісти
Уже й ставати на облік нікому. За 7 місяців всі жінки, хто хотів, давно за кордон виїхали. Коли норма була обов'язковою, жінки на облік не ставали, а тепер і поготів не стануть. Воно їм треба?
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07.10.2022 15:20 Відповісти
кого вони збираються на облік брати? Пенсіонерок 60+? Бо всі молоді притомні жінки вже влаштували своє життя у нормальних країнах, дякуючи Зеленському, який їх випустив
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07.10.2022 15:20 Відповісти
Буря в стакані. Вони самі будуть рішати, що їм робити... не та країна.

Плаче дівчина з автоматом,
Та забруднене лице.
Вся в сьозах та з ручной гранатой,
Він на побачення не прийшов...

Десь так, після війни.
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07.10.2022 15:54 Відповісти
А вот тут какая-то Конституция Украины запрещает привилегии попризнакам пола. Стаття 24.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Но кому нужна та Конституция.

https://www.president.gov.ua › kons...

Конституція України - Розділ II
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07.10.2022 16:46 Відповісти
 
 