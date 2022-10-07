Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок
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Верховна Рада ухвалила в цілому закон 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок. "За" проголосувало 287 народних депутатів.
Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.
Згідно з ухваленим законом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.
Але в законі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.
"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язані", - написав нардеп.
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Вересень 1989 р. Ізраїль.
Плаче дівчина з автоматом,
Та забруднене лице.
Вся в сьозах та з ручной гранатой,
Він на побачення не прийшов...
Десь так, після війни.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Но кому нужна та Конституция.
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Конституція України - Розділ II