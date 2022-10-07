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Новости Война в Украине
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Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жінки

Верховная Рада приняла в целом закон 6482 о добровольном военном учете для женщин. "За" проголосовало 287 народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Согласно принятому закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Но в законе оставили норму об обязательном взятии на военный учет медицинских работников.

"Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных", - написал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ
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Топ комментарии
+5
Ізраїльська жінка-солдат йде по пляжу зі своєю штурмовою гвинтівкою, після рекомендацій солдатам завжди носити з собою зброю.
Вересень 1989 р. Ізраїль.

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07.10.2022 13:38
+4
Повернулися до того, що й було. Нахрена колотили?
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07.10.2022 13:38
+4
А це хіба не дискримінація за статевою ознакою, що чоловіків ісіх і примусово, а жінок лише за бажанням? Агов, феміністки, чому лайна в роти понабирали?
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07.10.2022 14:35
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Ніде від них не сховаєшся.
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07.10.2022 13:36 Ответить
Ізраїльська жінка-солдат йде по пляжу зі своєю штурмовою гвинтівкою, після рекомендацій солдатам завжди носити з собою зброю.
Вересень 1989 р. Ізраїль.

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07.10.2022 13:38 Ответить
На якусь мавпу епохи пізнього неоліту схожа. Тільки рушниця видає в ній **********.
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07.10.2022 13:50 Ответить
Це тобі більш до вподоби?

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07.10.2022 14:02 Ответить
Повернулися до того, що й було. Нахрена колотили?
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07.10.2022 13:38 Ответить
блаЗЄнські діють за принципом з анекдоту: ...купи козу -- продай козу. Тепер цей закон лише підніме їх рейтинґ, мовляв, Порошенко хотів примусово, а блаЗЄнські зробили добровільно. І ніхто навіть не згадає, що в часи Порошенка про військовий облік жінок узагалі не йшлося.
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07.10.2022 14:37 Ответить
жінки не милосердні на війні.В одному селі у Камбоджі ,дівчина в 14 років командувала загоном "красних кхмерів"вирізала цілі села..та спалювала живцем жителів ...
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07.10.2022 13:46 Ответить
Нещасна дівчина. Що треба було з нею зробити, щоб вона стала такою...
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07.10.2022 15:14 Ответить
Чудово, тепер лєнка скумбрія зможе здійснити свою мрію - мобілізується до лав ЗСУ аби допомагати на фронті не словами, як її чоловік, а ділом.
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07.10.2022 13:48 Ответить
А кого з жінок змусили стати на облік, під загрозою звільнення , тепер можна йти зніматись?
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07.10.2022 13:56 Ответить
Ги ги, війна йде, а тупорилі закони голосуються аж бігом
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07.10.2022 14:05 Ответить
А це хіба не дискримінація за статевою ознакою, що чоловіків ісіх і примусово, а жінок лише за бажанням? Агов, феміністки, чому лайна в роти понабирали?
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07.10.2022 14:35 Ответить
Уже й ставати на облік нікому. За 7 місяців всі жінки, хто хотів, давно за кордон виїхали. Коли норма була обов'язковою, жінки на облік не ставали, а тепер і поготів не стануть. Воно їм треба?
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07.10.2022 15:20 Ответить
кого вони збираються на облік брати? Пенсіонерок 60+? Бо всі молоді притомні жінки вже влаштували своє життя у нормальних країнах, дякуючи Зеленському, який їх випустив
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07.10.2022 15:20 Ответить
Буря в стакані. Вони самі будуть рішати, що їм робити... не та країна.

Плаче дівчина з автоматом,
Та забруднене лице.
Вся в сьозах та з ручной гранатой,
Він на побачення не прийшов...

Десь так, після війни.
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07.10.2022 15:54 Ответить
А вот тут какая-то Конституция Украины запрещает привилегии попризнакам пола. Стаття 24.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Но кому нужна та Конституция.

https://www.president.gov.ua › kons...

Конституція України - Розділ II
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07.10.2022 16:46 Ответить
 
 