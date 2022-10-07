Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин
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Верховная Рада приняла в целом закон 6482 о добровольном военном учете для женщин. "За" проголосовало 287 народных депутатов.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Согласно принятому закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.
Но в законе оставили норму об обязательном взятии на военный учет медицинских работников.
"Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных", - написал нардеп.
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Вересень 1989 р. Ізраїль.
Плаче дівчина з автоматом,
Та забруднене лице.
Вся в сьозах та з ручной гранатой,
Він на побачення не прийшов...
Десь так, після війни.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Но кому нужна та Конституция.
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