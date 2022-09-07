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Новости Политика Украины
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женщины (813) воинская повинность (55) Резников (1168)

Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

жінки,зсу,армія

Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ Минобороны, которым в очередной раз откладываются сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года.

В сообщении отмечается, что в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Замминистра Анна Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

Поэтому после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин необходимости снова и снова отсрочивать сроки приказами Минобороны больше не будет.

Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ 01

Напомним, 17 декабря 2021 вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, которые обязаны стать на военный учет. После волны критики руководство сократило перечень профессий, по которым женщин берут на военный учет как военнообязанных, а также пообещало не штрафовать тех, кто не успеет встать на учет вовремя.

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Топ комментарии
+17
на скільки цинічні та кончені пдери...
просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
саме як з законом про набу
штати моню раком поставили і закон просто зник.
цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
і хто стоїть за цим всім?
невже Голобородько?
сумніваюмь,
він маріонетка....
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07.09.2022 14:52
+12
Щось не чути "феміністок" з протестами та вимаганням квот для жінок на фронті
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07.09.2022 15:05
+7
Та блаЗЄнські просто анонсували цю "фішку" (облік жінок) спеціяльно, щоб тримати жінок в тонусі. Ніколи виконано не буде. А перед самими виборами взагалі скасують. І дурнуваті побіжать дякувати блаЗЄнським та голосувати за них.
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07.09.2022 15:04
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От і добренько.
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07.09.2022 14:49 Ответить
Та блаЗЄнські просто анонсували цю "фішку" (облік жінок) спеціяльно, щоб тримати жінок в тонусі. Ніколи виконано не буде. А перед самими виборами взагалі скасують. І дурнуваті побіжать дякувати блаЗЄнським та голосувати за них.
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07.09.2022 15:04 Ответить
Може й так. Але кіпішу навели шаленого.
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07.09.2022 18:38 Ответить
Тепер скасують. Уже фактично скасували. І зараз жінки навипередки побіжать голосувати за блаЗЄнських. Перед виборами ще кинуть, що "...то Порошенко хотів поставити жінок на облік..." і справу буде зроблено. Хуцпа править Україною.
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07.09.2022 18:45 Ответить
Как же так?
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07.09.2022 14:49 Ответить
на скільки цинічні та кончені пдери...
просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
саме як з законом про набу
штати моню раком поставили і закон просто зник.
цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
і хто стоїть за цим всім?
невже Голобородько?
сумніваюмь,
він маріонетка....
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07.09.2022 14:52 Ответить
зате яке імітиювання бурхливої діяльності..на прикінці року премії собі ще оформлять за кількість прийнитих рішень..
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07.09.2022 15:20 Ответить
та кидайте клеїти дурня - бєня НЕ-громадянин "за ним стоїть": в сенсі, бєня його й найняв за жменьку шекелів

ах-ах-ах яка несподівана новина
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07.09.2022 15:26 Ответить
это неправильно! Женщины ничем не хуже мужчин, если не лучше и на фронте они были бы полезн
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07.09.2022 15:01 Ответить
Щось не чути "феміністок" з протестами та вимаганням квот для жінок на фронті
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07.09.2022 15:05 Ответить
Ага, в нас були обстріли,жінки в ступор повпадали. Навіть,евакуювати їх було важко. Нехай готують як в Ізраїлі зі школи,особливо морально,тобі,буде краще.
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07.09.2022 18:43 Ответить
Коротше, створили рік тому самі собі проблему (ЗУ про військовий облік жінок), а потім почали її героїчно вирішувати...Все, як завжди... Хоча військовий облік-це не автоматично передова. Там жінкам робити нічого. Там вбивають, там піт, кров, кишки і лайно. Там брудні руки, помитись ніде, суворий чоловічий колектив, який жінки тільки подразнюють....Є тилові, навчальні частини, вузли зв'язку, бази, арсенали, шпиталі, військомати, де жінки-військовослужбовці потрібніші
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07.09.2022 15:16 Ответить
рєзьніков, будеш дрочити на кубіт - засліпнеш курва голомоза
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07.09.2022 15:22 Ответить
Вибачте, але жінкам є, чим займатись на фронті.
Дивно, що лише ті громадяни України, що мають член, зобов'язані захищати країну, віддавати життя.
Тоді давайте жінок звільнимо від податків, від обо'язку виконувати правила дорожнього руху.
Бо їм так комфортніше буде.
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07.09.2022 15:34 Ответить
это ты из польши трындишь, ссыкун диванный?
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07.09.2022 20:50 Ответить
Жінки міністрині, депутатки, замміністрині, генпрокурорки? - запросто. Помирати на фронт - заборона на евакуацію, помирати на фронті - лише чоловіки. Вся суть рівних прав, при чому і від так званих "консерваторів" і так званих "лібералів", ну і звичайно від фемінсток.

Вся суть нашого суспільства 21 сторічча - жінкам привілеї і комфорт, чоловікам дискримінація і смерть... І всім НОРМ, і одна організація за "рівні" права не сказала НІ СЛОВА, про те, що це дискримінація чоловіків і привілеї жінкам. А потомі ще будуть казати що у нас патріархат, а не матріархат (насправді гіноцентризм і мізандрія, -архати - це ака ж видумка як боротьба за "рівні" права)...
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07.09.2022 17:35 Ответить
Як-то всё по-придурочному. Яки могут быть строкы, якшо ставать на учот добровольно? Дебилы. Сначала сделайте всё по людски, шоб спокойно прийти и стать на учёт, а не с воплями, нервотрёпкой и гипертоническим кризом в конце
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07.09.2022 18:25 Ответить
І ще хочеться відмітити черги на вулиці біля в/к...
Що, не можна завести людей в актовий зал, посадити в крісла, поставити поруч автомат з кавою та водою? Чому такий убогий відбитий совок по відношенню до людей, від яких вимагають віддати життя за батьківщину?
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07.09.2022 19:45 Ответить
Я коли читав предісторію (що жінок хочуть ставити на військоблік) відчув деякий диссонанс.

Всі домисли що звучать вище в дописах мають сенс.
ТІЛЬКИ з якого, вибачаюсь, б*ядь розуміння вводити ЗАБОРОНУ НА ВИЇЗД жінок (автоматично з дітьми) - щоб вони загинули під бомбами?

Таке відчуття що влада з усіх сил хоче змусити суспільство ЗАВОЛАТИ - мир (договорняк) ЛЮБОЮ ЦІНОЮ - здачею суверинітету України!
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07.09.2022 22:34 Ответить
 
 