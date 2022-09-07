Сроки взятия женщин на военный учет отсрочили на год, - приказ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ Минобороны, которым в очередной раз откладываются сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года.
В сообщении отмечается, что в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Замминистра Анна Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.
Поэтому после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин необходимости снова и снова отсрочивать сроки приказами Минобороны больше не будет.
Напомним, 17 декабря 2021 вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, которые обязаны стать на военный учет. После волны критики руководство сократило перечень профессий, по которым женщин берут на военный учет как военнообязанных, а также пообещало не штрафовать тех, кто не успеет встать на учет вовремя.
Пожалуйста, подождите...
просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
саме як з законом про набу
штати моню раком поставили і закон просто зник.
цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
і хто стоїть за цим всім?
невже Голобородько?
сумніваюмь,
він маріонетка....
ах-ах-ах яка несподівана новина
Дивно, що лише ті громадяни України, що мають член, зобов'язані захищати країну, віддавати життя.
Тоді давайте жінок звільнимо від податків, від обо'язку виконувати правила дорожнього руху.
Бо їм так комфортніше буде.
Вся суть нашого суспільства 21 сторічча - жінкам привілеї і комфорт, чоловікам дискримінація і смерть... І всім НОРМ, і одна організація за "рівні" права не сказала НІ СЛОВА, про те, що це дискримінація чоловіків і привілеї жінкам. А потомі ще будуть казати що у нас патріархат, а не матріархат (насправді гіноцентризм і мізандрія, -архати - це ака ж видумка як боротьба за "рівні" права)...
Що, не можна завести людей в актовий зал, посадити в крісла, поставити поруч автомат з кавою та водою? Чому такий убогий відбитий совок по відношенню до людей, від яких вимагають віддати життя за батьківщину?
Всі домисли що звучать вище в дописах мають сенс.
ТІЛЬКИ з якого, вибачаюсь, б*ядь розуміння вводити ЗАБОРОНУ НА ВИЇЗД жінок (автоматично з дітьми) - щоб вони загинули під бомбами?
Таке відчуття що влада з усіх сил хоче змусити суспільство ЗАВОЛАТИ - мир (договорняк) ЛЮБОЮ ЦІНОЮ - здачею суверинітету України!