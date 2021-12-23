Міноборони затвердило список спеціальностей жінок, яких ставитимуть на військовий облік. ПЕРЕЛІК

З 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони від 11.10.2021 р. №313, яким затверджено перелік галузей і професій, за якими жінки, що працюють, мають бути поставлені на військовий облік та перебувати на ньому. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1566/37188.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.INFO.

Перелік містить 35 фахових напрямків, кожен із яких, по суті, представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. Тут є всі найбільш масові професійні галузі - від громадського харчування, юриспруденції та економіки й аж до видавництва та поліграфії. Цікаво, що на військовий облік встануть не тільки керівники та провідні посадовці важливих інфраструктурних підприємств, а й представниці робочих спеціальностей. Тобто мова йде про сотні тисяч українських жінок.

Зазначається, що це відповідає Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву", який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

У тексті документа сказано: "Національний спротив - це комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдавання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України".

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Водночас народний депутат "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму телеграмі повідомила, що список спеціальностей, за якими жінок будуть брати на військовий облік, буде скорочено.

"Дівчатка, розходимося! Список спеціальностей, за якими жінки беруться на військовий облік, буде скорочено. Про це тільки-но дізналася від голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки після його розмови з міністром оборони. Нагадаю, відучора всі бурхливо обговорюють новий наказ Міноборони №313, згідно з яким жінки багатьох спеціальностей та професій беруться на військовий облік", - написала вона.

Разом з тим, Наказ з переліком галузей і професій, за якими жінки, що працюють, мають бути поставлені на військовий облік та перебувати на ньому публікує Ліга.Закон.









































