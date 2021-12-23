Міноборони затвердило список спеціальностей жінок, яких ставитимуть на військовий облік. ПЕРЕЛІК
З 17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міноборони від 11.10.2021 р. №313, яким затверджено перелік галузей і професій, за якими жінки, що працюють, мають бути поставлені на військовий облік та перебувати на ньому. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1566/37188.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.INFO.
Перелік містить 35 фахових напрямків, кожен із яких, по суті, представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. Тут є всі найбільш масові професійні галузі - від громадського харчування, юриспруденції та економіки й аж до видавництва та поліграфії. Цікаво, що на військовий облік встануть не тільки керівники та провідні посадовці важливих інфраструктурних підприємств, а й представниці робочих спеціальностей. Тобто мова йде про сотні тисяч українських жінок.
Зазначається, що це відповідає Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву", який набирає чинності з 1 січня 2022 року.
У тексті документа сказано: "Національний спротив - це комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдавання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України".
Водночас народний депутат "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму телеграмі повідомила, що список спеціальностей, за якими жінок будуть брати на військовий облік, буде скорочено.
"Дівчатка, розходимося! Список спеціальностей, за якими жінки беруться на військовий облік, буде скорочено. Про це тільки-но дізналася від голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки після його розмови з міністром оборони. Нагадаю, відучора всі бурхливо обговорюють новий наказ Міноборони №313, згідно з яким жінки багатьох спеціальностей та професій беруться на військовий облік", - написала вона.
Разом з тим, Наказ з переліком галузей і професій, за якими жінки, що працюють, мають бути поставлені на військовий облік та перебувати на ньому публікує Ліга.Закон.
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ІСПАНСЬКИЙ СОРОМ
Очередной дебилизм этой власти....
"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикнеться європейське суспільство" Джерело:
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........
Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
Зате 6-ть тер. оборону так досі і не створили, і тими хто хотів би взяти до рук зброю так і не займався ніхто. Пункти опору близ міст та критичних об'єктів інфраструктури не створено.
Як це все розуміти?
Израиль стал первой страной, которая ввела обязательную военную службу для мужчин и женщин. В 1958 году в Израиле был принят Закон о воинской службе, по которому призыву подлежали женщины в возрасте от 18 лет,
годные по состоянию здоровья, не состоящие в браке, не имеющие детей. Для религиозных женщин, а также для тех, для кого служба в армии противоречит их моральным ценностям, предусмотрена гражданская служба.
Срок службы для девушек в Израиле - 2года.
Большинство отслуживших израильтянок полностью освобождаются от дальнейших ежегодных военных сборов.
Добавлю от себя - и ,очевидно, попутно найти здорового жениха
К примеру, если служба девушки проходит в офисе, то она служит там с 8 утра до 5 вечера.
В течении недели она находится на базе, а на выходные едет домой.
Если, сильно болезненные месячные, то можно взять больничный и уехать домой отдыхать.
Ей полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на приобретение билетов в театры, музеи, другие культурные заведения.
Денежное обеспечение. Размер будет зависеть от времени нахождения в рядах ЦАХАЛ и вида подразделения.
Подарок от государства - депозит на счет. Величина вклада составляет от 10 до 20 тысяч шекелей.
Предполагается целевое использование суммы в течение 7 лет после демобилизации.
Деньги можно направить на получение образования (специального, высшего, прохождения курсов вождения и так далее), открытие собственного дела, аренду помещения для проживания и так далее.
здохло вдохновение,
улетела муза
Квартальное мучение
совести - обуза)
Ему (им) осталось совсем немного. Долбанёт у народа в этот раз нехило...
Был и скандал по этому поводу.
Раввины во всеуслышание заявляли, что присутствие девушек в обтягивающей форме отрицательно сказывается на мотивации религиозных юношей:
они идут служить в ЦАХАЛ не из-за духа патриотизма
Да и так исключительно о патриотизьме говорить не прииходиться.
Часть "патриотизма" выражается в привилегиях после службы.