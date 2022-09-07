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Новини Політика України
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жінки (486) військовий обов'язок (62) Резніков (1386)

Строки взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік, - наказ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

жінки,зсу,армія

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ Міноборони, яким вчергове відтерміновуються строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року.

У повідомленні зазначається, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Заступниця міністра Ганна Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

Тому після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

Строки взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік, - наказ 01

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Після хвилі критики керівництво скоротило перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, а також пообіцяло не штрафувати тих, хто не встигне стати на облік вчасно.

Також читайте: Безугла викрила Міноборони у неправдивій інформації щодо військового обліку жінок

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
на скільки цинічні та кончені пдери...
просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
саме як з законом про набу
штати моню раком поставили і закон просто зник.
цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
і хто стоїть за цим всім?
невже Голобородько?
сумніваюмь,
він маріонетка....
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07.09.2022 14:52
+12
Щось не чути "феміністок" з протестами та вимаганням квот для жінок на фронті
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07.09.2022 15:05
+7
Та блаЗЄнські просто анонсували цю "фішку" (облік жінок) спеціяльно, щоб тримати жінок в тонусі. Ніколи виконано не буде. А перед самими виборами взагалі скасують. І дурнуваті побіжать дякувати блаЗЄнським та голосувати за них.
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07.09.2022 15:04
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От і добренько.
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07.09.2022 14:49 Відповісти
Та блаЗЄнські просто анонсували цю "фішку" (облік жінок) спеціяльно, щоб тримати жінок в тонусі. Ніколи виконано не буде. А перед самими виборами взагалі скасують. І дурнуваті побіжать дякувати блаЗЄнським та голосувати за них.
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Може й так. Але кіпішу навели шаленого.
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07.09.2022 18:38 Відповісти
Тепер скасують. Уже фактично скасували. І зараз жінки навипередки побіжать голосувати за блаЗЄнських. Перед виборами ще кинуть, що "...то Порошенко хотів поставити жінок на облік..." і справу буде зроблено. Хуцпа править Україною.
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07.09.2022 18:45 Відповісти
Как же так?
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07.09.2022 14:49 Відповісти
на скільки цинічні та кончені пдери...
просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
саме як з законом про набу
штати моню раком поставили і закон просто зник.
цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
і хто стоїть за цим всім?
невже Голобородько?
сумніваюмь,
він маріонетка....
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07.09.2022 14:52 Відповісти
зате яке імітиювання бурхливої діяльності..на прикінці року премії собі ще оформлять за кількість прийнитих рішень..
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07.09.2022 15:20 Відповісти
та кидайте клеїти дурня - бєня НЕ-громадянин "за ним стоїть": в сенсі, бєня його й найняв за жменьку шекелів

ах-ах-ах яка несподівана новина
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07.09.2022 15:26 Відповісти
это неправильно! Женщины ничем не хуже мужчин, если не лучше и на фронте они были бы полезн
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07.09.2022 15:01 Відповісти
Щось не чути "феміністок" з протестами та вимаганням квот для жінок на фронті
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07.09.2022 15:05 Відповісти
Ага, в нас були обстріли,жінки в ступор повпадали. Навіть,евакуювати їх було важко. Нехай готують як в Ізраїлі зі школи,особливо морально,тобі,буде краще.
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07.09.2022 18:43 Відповісти
Коротше, створили рік тому самі собі проблему (ЗУ про військовий облік жінок), а потім почали її героїчно вирішувати...Все, як завжди... Хоча військовий облік-це не автоматично передова. Там жінкам робити нічого. Там вбивають, там піт, кров, кишки і лайно. Там брудні руки, помитись ніде, суворий чоловічий колектив, який жінки тільки подразнюють....Є тилові, навчальні частини, вузли зв'язку, бази, арсенали, шпиталі, військомати, де жінки-військовослужбовці потрібніші
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07.09.2022 15:16 Відповісти
рєзьніков, будеш дрочити на кубіт - засліпнеш курва голомоза
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07.09.2022 15:22 Відповісти
Вибачте, але жінкам є, чим займатись на фронті.
Дивно, що лише ті громадяни України, що мають член, зобов'язані захищати країну, віддавати життя.
Тоді давайте жінок звільнимо від податків, від обо'язку виконувати правила дорожнього руху.
Бо їм так комфортніше буде.
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07.09.2022 15:34 Відповісти
это ты из польши трындишь, ссыкун диванный?
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07.09.2022 20:50 Відповісти
Жінки міністрині, депутатки, замміністрині, генпрокурорки? - запросто. Помирати на фронт - заборона на евакуацію, помирати на фронті - лише чоловіки. Вся суть рівних прав, при чому і від так званих "консерваторів" і так званих "лібералів", ну і звичайно від фемінсток.

Вся суть нашого суспільства 21 сторічча - жінкам привілеї і комфорт, чоловікам дискримінація і смерть... І всім НОРМ, і одна організація за "рівні" права не сказала НІ СЛОВА, про те, що це дискримінація чоловіків і привілеї жінкам. А потомі ще будуть казати що у нас патріархат, а не матріархат (насправді гіноцентризм і мізандрія, -архати - це ака ж видумка як боротьба за "рівні" права)...
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07.09.2022 17:35 Відповісти
Як-то всё по-придурочному. Яки могут быть строкы, якшо ставать на учот добровольно? Дебилы. Сначала сделайте всё по людски, шоб спокойно прийти и стать на учёт, а не с воплями, нервотрёпкой и гипертоническим кризом в конце
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07.09.2022 18:25 Відповісти
І ще хочеться відмітити черги на вулиці біля в/к...
Що, не можна завести людей в актовий зал, посадити в крісла, поставити поруч автомат з кавою та водою? Чому такий убогий відбитий совок по відношенню до людей, від яких вимагають віддати життя за батьківщину?
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07.09.2022 19:45 Відповісти
Я коли читав предісторію (що жінок хочуть ставити на військоблік) відчув деякий диссонанс.

Всі домисли що звучать вище в дописах мають сенс.
ТІЛЬКИ з якого, вибачаюсь, б*ядь розуміння вводити ЗАБОРОНУ НА ВИЇЗД жінок (автоматично з дітьми) - щоб вони загинули під бомбами?

Таке відчуття що влада з усіх сил хоче змусити суспільство ЗАВОЛАТИ - мир (договорняк) ЛЮБОЮ ЦІНОЮ - здачею суверинітету України!
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07.09.2022 22:34 Відповісти
 
 