Строки взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік, - наказ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ Міноборони, яким вчергове відтерміновуються строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року.
У повідомленні зазначається, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Заступниця міністра Ганна Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.
Тому після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.
Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Після хвилі критики керівництво скоротило перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, а також пообіцяло не штрафувати тих, хто не встигне стати на облік вчасно.
Будь ласка, зачекайте...
просовують антинародні закони і слідкують за резонансом
як тільки в змі бачать багато внедоволення, зразу закон на поличку
саме як з законом про набу
штати моню раком поставили і закон просто зник.
цинічне жульйо, ворйо, та чмошники які продались за конверти з баблом
і хто стоїть за цим всім?
невже Голобородько?
сумніваюмь,
він маріонетка....
ах-ах-ах яка несподівана новина
Дивно, що лише ті громадяни України, що мають член, зобов'язані захищати країну, віддавати життя.
Тоді давайте жінок звільнимо від податків, від обо'язку виконувати правила дорожнього руху.
Бо їм так комфортніше буде.
Вся суть нашого суспільства 21 сторічча - жінкам привілеї і комфорт, чоловікам дискримінація і смерть... І всім НОРМ, і одна організація за "рівні" права не сказала НІ СЛОВА, про те, що це дискримінація чоловіків і привілеї жінкам. А потомі ще будуть казати що у нас патріархат, а не матріархат (насправді гіноцентризм і мізандрія, -архати - це ака ж видумка як боротьба за "рівні" права)...
Що, не можна завести людей в актовий зал, посадити в крісла, поставити поруч автомат з кавою та водою? Чому такий убогий відбитий совок по відношенню до людей, від яких вимагають віддати життя за батьківщину?
Всі домисли що звучать вище в дописах мають сенс.
ТІЛЬКИ з якого, вибачаюсь, б*ядь розуміння вводити ЗАБОРОНУ НА ВИЇЗД жінок (автоматично з дітьми) - щоб вони загинули під бомбами?
Таке відчуття що влада з усіх сил хоче змусити суспільство ЗАВОЛАТИ - мир (договорняк) ЛЮБОЮ ЦІНОЮ - здачею суверинітету України!