Рада розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік
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Верховна Рада у п’ятницю, 7 жовтня, розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік у першому читанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.
"Поки документ (правки депутатів до бюджету, НЕ бюджет) прийнятий за основу. За - 269. Далі розгляд 1270 правок", - написав депутат.
Після того, як відбудеться голосування правок депутатів "в цілому", Бюджет-2023 буде ухвалений у першому читанні, пояснив він.
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