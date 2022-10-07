Рада розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік

Верховна Рада у п’ятницю, 7 жовтня, розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Поки документ (правки депутатів до бюджету, НЕ бюджет) прийнятий за основу. За - 269. Далі розгляд 1270 правок", - написав депутат.

Після того, як відбудеться голосування правок депутатів "в цілому", Бюджет-2023 буде ухвалений у першому читанні, пояснив він.

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