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Новини Економіка Бюджет-2023
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Профільний комітет Ради рекомендує депутатам прийняти проєкт держбюджету в першому читанні

Новини Цензор.НЕТ Економіка

бюджет

Комітет з бюджетної політики Верховної Ради затвердив проєкт державного бюджету України на 2023 рік до першого читання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив у телеграмі представник уряду у парламенті Тарас Мельничук..

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі, зі 1270 депутатських правок комітет схвалив лише чотири.

"Усі інші правки йдуть із формулюванням "доручити уряду розглянути можливість". Ну, тобто "так, ні, не знаю", – зазначив депутат.

За його даними, серед затверджених комітетом правок – додати 446 млн грн на соціальний захист дітей та сім'ї, а також скоротити Резервний фонд для виділення 2 млрд грн до Державного фонду регіонального розвитку, 1,3 млрд грн – на заходи у сфері захисту інформаційного простору, а також 100 млн грн – на виробництво телепрограм.

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Автор: Роман Свиридович
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Цікаво на які телепрограми, коли є тільки одна та ще від 95 з товстими мордами
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06.10.2022 22:07 Відповісти
Кто заседает в профильном комитете? Па-бам
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06.10.2022 22:26 Відповісти
Знову витрати на ОП більше ніж на охорону здоров'я в країні ?
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07.10.2022 09:22 Відповісти
 
 