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Новости Экономика Бюджет-2023
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Профильный комитет рады рекомендует депутатам принять проект госбюджета в первом чтении

Новости Цензор.НЕТ Экономика

бюджет

Комитет по бюджетной политике Верховной Рады утвердил проект государственного бюджета Украины на 2023 год к первому чтению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Как уточнил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме, из 1270 депутатских правок комитет одобрил всего четыре.

"Все остальные правки идут с формулировкой "поручить правительству рассмотреть возможность". Ну, то есть "да, нет, не знаю", - отметил депутат.

По его данным, среди утвержденных комитетом поправок – добавить 446 млн грн на социальную защиту детей и семьи, а также сократить Резервный фонд для выделения 2 млрд грн в Государственный фонд регионального развития, 1,3 млрд грн – на мероприятия в сфере защиты информационного пространства, а также 100 млн грн – на производство телепрограмм.

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