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Верховна Рада закликала створити трибунал для РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вр,рада,верховна

Депутати Верховної Ради ухвалили постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив у своєму Тelegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

Відповідне рішення підтримали 283 депутати. Народні депутати закликають створити спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво Росії за скоєння злочинів агресії проти України.

"Не потрібно чекати закінчення війни. Необхідно вже розпочинати переслідування причетних до агресії проти нашого народу. Росія повинна відповісти за все!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін закликав міжнародну спільноту долучитися до боротьби з Росією на юридичному фронті, - Офіс генпрокурора

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
спочатку створітьтрибунал для тих виродків опзжопівських які і далі сидять у раді!
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07.10.2022 14:24
+7
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07.10.2022 14:23
+3
Хуссейна выдернули, Милошевич сдох в тюрьме. Путлер не сможет уйти от ответственности за преступления. Если только свои его грохнут.
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07.10.2022 14:33
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07.10.2022 14:23 Відповісти
спочатку створітьтрибунал для тих виродків опзжопівських які і далі сидять у раді!
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07.10.2022 14:24 Відповісти
Надо создавать работающие институты, а не пиар центры.
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07.10.2022 14:26 Відповісти
Звернення до структур ООН нікчемна справа..
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07.10.2022 14:26 Відповісти
Не совсем. Всё делается юридически обоснованно. Будет трибунал, будет и петля для путлера и иже с ним. А российская быдломасса будет жрать дерьмо, но выплачивать контрибуции.
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07.10.2022 14:31 Відповісти
Після 2 світової війни трибунал мав бути не тільки над гітлерівцями а і над сталіністами...непокаране зло виросло в ще більше зло і є загрозою для всьго світу...які можна покладати надії на структуру в керівництві якої є російська коаліція з правом вето?
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07.10.2022 14:40 Відповісти
А якось креативніше привітати ***** не придумали?
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07.10.2022 14:28 Відповісти
Як часто буває - перднули в калюжу... Спочатку тую гидоту треба схопити, **********, в прямому ефірі попиляти на шмаття, а потім трибуналити...
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07.10.2022 14:28 Відповісти
Хуссейна выдернули, Милошевич сдох в тюрьме. Путлер не сможет уйти от ответственности за преступления. Если только свои его грохнут.
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07.10.2022 14:33 Відповісти
Ми в бік РФ стрільнути не маємо права, а ідіоти про трибунали мріють
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07.10.2022 14:33 Відповісти
Оружие дают нам для защиты и освобождения СВОЕЙ территории. Строй заводы, делай оружие и БК, и хоть до Урала.
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07.10.2022 14:35 Відповісти
найвище політичне та військове керівництво Росії якшо воно звичайно доживе...в чому я дуже сумніваюсь...памятайте на рашці тільки кремльовські перевороти та царевбивці
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07.10.2022 14:34 Відповісти
старенькое но приятное: евреи об руське флаг ноги вытирают..... )
https://twitter.com/i/status/1578321645491585024
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07.10.2022 14:39 Відповісти
18 марта 2022

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге началось в понедельник. Суд начинает расследование войны РФ против Украины. Еще один суд будет направлен непосредственно на путина.

Ну и какой еще суд нужен для рабссеи и путлера? Зеленая шелупонь опять весь мир в бездействии обвиняет?
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07.10.2022 14:44 Відповісти
МН17 Боїнг
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07.10.2022 14:47 Відповісти
Вже і кандидати у члени трибуналу готові https://www.youtube.com/watch?v=kd7cfZ1K1UM
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07.10.2022 14:56 Відповісти
Мітинг прибічників Гітлера в 1937 році.
Такої кількості людей не збирав жоден мітинг в історії людства.
Через 8 років (у 45-му) вони скажуть, що ніколи не підтримували ідеї Гітлера.

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07.10.2022 15:00 Відповісти
Діти грають у гільйотину.
Франція, 1952 рік

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07.10.2022 15:18 Відповісти
 
 