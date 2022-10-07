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ЗСУ визволили село Макіївка на Луганщині. ВIДЕО
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Українські воїни визволили село Макіївка у Сватівському районі на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написали на своїй сторінці в соцмережі бійці 198-го батальйону тероборони і опублікували відео з центру населеного пункту.
Топ коментарі
+26 Dima30
показати весь коментар07.10.2022 14:49
+23 Roman Romal
показати весь коментар07.10.2022 15:02
+20 YU ST
показати весь коментар07.10.2022 14:47
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Молоді накачані кабани-дезертири👿
Про це повідомляє УНІАН.
І шо?
А нічо! 😂
може поляки шось знають????😳😳🤔🤔
Здивував, не те слово. Приємно здивував. З Богом
Воїнам ЗСУ та командувачу Залужному---щира подяка !!!