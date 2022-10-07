ЗСУ визволили село Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни визволили село Макіївка у Сватівському районі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написали на своїй сторінці в соцмережі бійці 198-го батальйону тероборони і опублікували відео з центру населеного пункту.

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