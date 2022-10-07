Росіяни обстріляли деокуповані та прифронтові села Херсонщини. Є загиблі, - поліція області

Упродовж минулої доби росіяни обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ

"Є загиблі серед мирних мешканців, які на момент обстрілів знаходилися на подвір’ях біля власних домівок. Зафіксовані пошкодження та руйнування приватних будинків, обірвані лінії електромереж. У деяких будинках зайнялися пожежі", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Де є можливість, поліція обстежує територію та документує наслідки ворожих атак.

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