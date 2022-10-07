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Росіяни обстріляли деокуповані та прифронтові села Херсонщини. Є загиблі, - поліція області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Упродовж минулої доби росіяни обстріляли з важкої артилерії деокуповані та прифронтові села Бериславського району.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ 

"Є загиблі серед мирних мешканців, які на момент обстрілів знаходилися на подвір’ях біля власних домівок. Зафіксовані пошкодження та руйнування приватних будинків, обірвані лінії електромереж. У деяких будинках зайнялися пожежі", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Де є можливість, поліція обстежує територію та документує наслідки ворожих атак.

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Автор: Марина Макєєва
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Мразота кацапська ніяк не заспоїться і не може змиритися з тим ,
що програли цю ганебну війну
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07.10.2022 15:26 Відповісти
Немає російської армії, є стадо терористів, пияк, гвалтівників і вбивць.
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07.10.2022 15:27 Відповісти
Відступили від Качкарівки?
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07.10.2022 15:29 Відповісти
Це знають тільки місцеві. Все може бути, місцеві писали, що перекинули всіх з Нової Каховки.
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07.10.2022 15:35 Відповісти
Де вогневий контроль за дамбою?
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07.10.2022 15:42 Відповісти
 
 