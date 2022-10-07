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Чехія планує великий урядовий візит до Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чехія

Чехія планує масштабний візит до Києва за участі близько половини міністрів уряду 31 жовтня.

Про це сказав речник уряду Вацлав Смолка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Які саме міністри вирушать до Києва, залежить від того, який порядок денний погодять під час подальшої підготовки візиту. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнна відбудова.

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Речник зазначив, що поїздка до України в умовах війни буде мати свою специфіку з точки зору безпеки і всі ці ризики потрібно буде врахувати.

Чеський уряд регулярно проводить перемовини у такому форматі з Польщею, Словаччиною та Ізраїлем.

Нагадаємо, напередодні у Празі проходила установча зустріч нового формату європейської співпраці - Європейської політичної спільноти, у зв'язку з чим до чеської столиці їздив прем'єр України Денис Шмигаль.
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Британские ВВС научились выводить из строя российские ЗРК С-400 удалённо и без ракет... Если это так, что у России больше нет ПВО. Не существует, никакой противовоздушной обороны ни у Москвы, ни у России
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07.10.2022 16:19 Відповісти
Кто придумывает эти бредовые новости? Война это хреновое время для аутотренинга
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07.10.2022 16:34 Відповісти
напевно Красуху РЕБ взламали
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07.10.2022 16:37 Відповісти
Чехам всегда рады. Добро пожаловать!
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07.10.2022 16:23 Відповісти
нагородять як учасників бойових дій
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07.10.2022 16:35 Відповісти
а голова міноборони Чехії буде?
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07.10.2022 20:22 Відповісти
 
 