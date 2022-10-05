Чехія надасть Україні нову партію військової допомоги, у т.ч. важку техніку
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Уряд Чехії 5 жовтня схвалив надання Україні нову партію військової допомоги, у т.ч. важкої техніки.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За її чиновниці, з початку року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув майже 1,9 мільярда доларів. Водночас загалом Чехія допомогла Україні на 4,2 мільярда доларів.
Також Чернохова провела переговори із представниками чеської оборонної промисловості. Міністерка уточнила, що Чехія передає Україні не лише важку техніку, але й короткоствольну та довгоствольну зброю, а також боєприпаси. Очільниця Міноброни зазначила, що Україна просила не називати точних найменувань озброєння, яке чехи постачають Києву.
Топ коментарі
+21 Максім ХОЙ 07fb0949
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+19 Віталій Маркович
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+17 Aleksey NotBad
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