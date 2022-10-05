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Чехія надасть Україні нову партію військової допомоги, у т.ч. важку техніку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чехія

Уряд Чехії 5 жовтня схвалив надання Україні нову партію військової допомоги, у т.ч. важкої техніки.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За її чиновниці, з початку року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув майже 1,9 мільярда доларів. Водночас загалом Чехія допомогла Україні на 4,2 мільярда доларів.

Також Чернохова провела переговори із представниками чеської оборонної промисловості. Міністерка уточнила, що Чехія передає Україні не лише важку техніку, але й короткоствольну та довгоствольну зброю, а також боєприпаси. Очільниця Міноброни зазначила, що Україна просила не називати точних найменувань озброєння, яке чехи постачають Києву.

Також читайте: Чехи придбали модернізований танк Т-72 для ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Компанія "LEGO" випустила в продаж новий набір "Російська молитва"
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05.10.2022 20:44
+19
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05.10.2022 20:48
+17
Дякуємо! Земану привiт, дядько не такий тупий як Орбан.
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05.10.2022 20:48
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Компанія "LEGO" випустила в продаж новий набір "Російська молитва"
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05.10.2022 20:44 Відповісти
не вижу белых жигулей
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05.10.2022 20:46 Відповісти
там всьо дєло в іконкє...
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05.10.2022 20:48 Відповісти
аа... сертификат на жигули в иконке!
Понял.
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05.10.2022 20:50 Відповісти
Чехам-черговий респект...
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05.10.2022 20:46 Відповісти
toljko, čur, na Kaliningrad (Karaliaučius-Krolewec) ne posiagati. A to v našej presse na dniax byla statja pro ilono-maskovskuju tupuju "šutku" jakogo tam čeka.
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06.10.2022 01:42 Відповісти
Дякуємо! Земану привiт, дядько не такий тупий як Орбан.
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05.10.2022 20:48 Відповісти
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05.10.2022 20:48 Відповісти
Чехам респект
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05.10.2022 20:52 Відповісти
то щоб відчувалася різниця між слов'янами і злов'янами...
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05.10.2022 20:56 Відповісти
А в Сватово Луганської області в цей час суне величезна колона спецтехніки кацабні https://www.youtube.com/watch?v=1LwzcVP_B7w



є робота у нас....
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05.10.2022 21:01 Відповісти
і натхнення
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05.10.2022 23:30 Відповісти
Три екскаватора. Це вже як мертвому припарка...
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05.10.2022 21:12 Відповісти
Не скажи! Екскаватори та бульдозери - для копання опорних пунктів та акапонірів А на початку пройшов траншеєкопач Готуються до будівництва лінії оборони
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05.10.2022 21:56 Відповісти
Взагалі-то головне тут - **********, особливо для радянських арт. систем. Ще б стволи та запчастини. Деякі у нас просто не знімають з зберігання, бо стріляти нічим. Таку інфу неоднократно зустрічав. Підірвані арсенали вилазять боком.
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05.10.2022 21:26 Відповісти
Зекономили на охороні та зберіганні., бл....
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05.10.2022 21:27 Відповісти
Взагалі то буде сюрприз думаю бо була інфа що США закупили в південній Кореї зброї на 3 міліарда долларів і передадуть через Чехословаччину.Що буде можливо навіть літаки...
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05.10.2022 21:30 Відповісти
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05.10.2022 21:38 Відповісти
T-50 как учебно-боевой аналог Ф16.
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05.10.2022 21:41 Відповісти
Там багато корейських ПЗРК типу "Стріла". Теж потрібна річ.
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06.10.2022 07:54 Відповісти
Подяка. Чехи з словаками і зараз і сто років тому допомагали воїнам УГА зброєю
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05.10.2022 21:31 Відповісти
Хорошо бы "Даны"
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05.10.2022 21:33 Відповісти
Да одних только пистолетов Cz.82 30000 ед. передано ( по секрету).
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05.10.2022 21:39 Відповісти
Спасибо. А можете прокачать т-62 на ДЗ и теплак плюс немного стабилизировать пушку для точности? Или это к словенцам или полякам только? У нас есть прилично сладких танков, которые вполне можно превратить из шашлычниц в боевые машинки солидные, еще бы КАЗ конечно, но этого не видать от слова совсем.
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05.10.2022 21:40 Відповісти
Це треба, к господу богу. Там і дуло старе, і форм-фактор корпуса... Теоретично - можливо все. Але щось, буде дорожче, ніж побудова з 0.
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05.10.2022 22:28 Відповісти
Дешевше модернізувати. Тому в Ізраїлі повно модернізованих штатівських танків часів В'єтнаму. Тримають у резерві на випадок великомасштабної війни.
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06.10.2022 07:58 Відповісти
Порядочно!
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05.10.2022 22:21 Відповісти
 
 