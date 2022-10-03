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танк (1655) Чехія (999) ЗСУ (5715)

Чехи придбали модернізований танк Т-72 для ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк

Кошти на нього збирали в рамках громадської ініціативи "Подарунок для Путіна". За місяць чехи зібрали 30 млн чеських крон (близько 1,2 млн євро).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IDNES

На зібрану суму купують модернізований Т-72 - з оновленими гусеницями, динамічним захистом та новішими системами наведення. Перед початком збору організатори консультувалися з українською стороною, а транспортуванням танка займеться Міноборони Чехії. За словами організаторів, це перший прецедент, коли в рамках низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк.

"Танк назвали "Томашем", на честь першого президента Чехословаччини (Томаша Масарика - ред.)", - розповів співорганізатор проєкту Мартін Ондрачек.

Наступним кроком кампанії організатори, після консультації з українською стороною, обрали закупівлю боєприпасів для танків, ракетних систем і гаубиць, які є на озброєнні у ЗСУ - оскільки це одна з найгостріших потреб української армії в умовах боїв такої інтенсивності.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+40
Дякуємо Чехії, від щирого серця!
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03.10.2022 15:07
+30
Спасибі чехам за танк, а могли ж придбати міфічний супутник!
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03.10.2022 15:05
+19
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03.10.2022 15:04
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03.10.2022 15:04 Відповісти
Спасибі чехам за танк, а могли ж придбати міфічний супутник!
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03.10.2022 15:05 Відповісти
спутники все выкупил лаченков.
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03.10.2022 15:10 Відповісти
добре, що хоч всі танки не встиг викупити!
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03.10.2022 15:13 Відповісти
это еще впереди - количество лохов у нас, конечно, уменьшилось, но пока еще себе на танк собрать можно легко.
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03.10.2022 15:16 Відповісти
Так а все-таки - есть этот чертов спутник или разложили бабки по карманам? Если второе, то это вообще ******.
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03.10.2022 15:22 Відповісти
Разумеется, есть. Он не чертов - считай, это беспилотником стратегического уровня, который подбробно показывает всю территорию, которая нас интересует.
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03.10.2022 15:35 Відповісти
Есть.
Разложили.
А на третье - компот.
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03.10.2022 16:27 Відповісти
спутник гениальная вещь - вы его не видите, а они есть... поди проверь
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03.10.2022 15:41 Відповісти
Є якісь причини вважати що супутника нема, якісь доводи? Чи просто зраду розводите на рівному місці?
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Нет никаких причин считать, что спутника нет. Как и нет причин считать, что он есть))
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03.10.2022 16:03 Відповісти
Блин, это же гениально! Надо срочно эти умозаключения до генштаба нашего донести! Все спутники это по сути чёрная магия и от всего связанного с ними нужно срочно избавиться! Лучше танки вместо этой фигни непонятной закупать. Старлинки? Ересь! На свалку! Лучше пару БРДМов 80-го года выпуска прибарахлить. Техногогия GPS(и как следствие ракеты GMLRS к HIMARS и 155мм экскалибуры)? Пффф! Бестолочи малолетние, что вы понимаете в войне?!?! МТЛБ с ЗУшкой - вот это тема!

PS Чехам спасибо огромное!
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03.10.2022 16:46 Відповісти
У вас елементарна логіка НЕ ПРАЦЮЄ?
Що би доказати, що вони там "щось НЕ купили" - потрібно мати доступ до ВСІЙ їхній бухгалтерії, банківських рахунків і тд. і тп.
А їм, що би доказати, що купили - потрібно тільки ПОКАЗАТИ докази купівлі, та результати роботи супутника.
І що з цього легше і вірогідніше зробити?
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03.10.2022 16:49 Відповісти
це все мрак, а якщо темно то там точно руки з *опи ермака який буде розвід даані передавати скоріше москалям. Чи після Півдня та Вагнергейту то неможливо?
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03.10.2022 18:41 Відповісти
Дякуємо Чехії, від щирого серця!
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03.10.2022 15:07 Відповісти
Томаш так Томаш, дякуємо ))
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03.10.2022 15:09 Відповісти
Смішно, якщо придбали в росії
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03.10.2022 15:09 Відповісти
Чехія і на державному рівні танки постачає і за народні кошти, а від Німеччини хрін дочекаєся. Хоча 28 Т-54 у словенців на 35 вантажівок і 5 цистерн для нас виміняли.
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03.10.2022 15:09 Відповісти
Украинские военные получили систему SKY CTRL для противодействия беспилотникам врага

Видео / Технологии 02-окт, 22:159 1 973 0

Система противодействия беспилотникам SKY CTRL уже работает на одном из направлений фронта. Она может обнаруживать любые объекты в радиусе 10 км, сбивать с курса и глушить вражеские дроны. Об этом сообщает Милитарный.

Сбор средств на покупку системы объявили IT-сообщество DOU и благотворительный фонд Kolo в июне 2022 года, систему доставили военным в конце сентября.

За это время продолжались переговоры, закупка и сертификация оборудования.

«Пока это самое лучшее, что я и другие подразделения видели и испытывали. Фиксирует все три класса БПЛА, приземляет то, что можно приземлить без активного попадания. Радиус действия - согласно спецификации и даже лучше зависит от высоты БПЛА. «Видит» даже боевых гусей, но не приземляет», - рассказали военные, получившие систему.

С военными, которые будут применять SKY CTRL, работал инструктор компании.

Кроме того, производитель предоставит автоматическую поворотную платформу, которая была введена уже после закупки. На ее снабжение может уйти 2-3 недели.

SKY CTRL - это польская система борьбы с БПЛА от Advanced Protection Systems.

Система содержит модульный и конфигурированный радарный датчик и технологию радарной 3D MIMO, которая улучшает производительность. Отслеживание происходит на основе алгоритма MHT (multi-hypothesis tracking).

Также SKY CTRL содержит акустический датчик с возможностью пеленгации и радиочастотный датчик с возможностью белого списка.

В системе используют интегрированную и автоматизированную систему помех для нейтрализации дронов, а также специальное программное обеспечение для мониторинга, настройки и управления.

Разработчики подчеркивают, что есть стационарные, портативные и мобильные варианты SKY CTRL.

Характеристики:

Приборная дальность 7 - 50 км
Минимальная дальность обнаружения 1 м
Максимальная дальность обнаружения 2 - 10 км
Точность дальности 10 - 1 м
Разрешение по дальности 6 - 3 м
Минимальная высота цели 1 м
Максимальная высота цели 7 - 50 км
Азимут/подъем 90°-20° /60°-10°
Частота X-Band
Технология AESA/MIMO
Выходная мощность (пиковая) 8 Вт - 24 Вт
Обнаружение WiFi 2,4 ГГц и 5 ГГц
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03.10.2022 15:10 Відповісти
не спец в данному питанні але з прочитаного можна розуміти що крута "лялька"
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03.10.2022 15:16 Відповісти
велика подяка чехам
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03.10.2022 15:13 Відповісти
Стрелков знову скиглить
ВСУ продолжают "сматывать" наш фронт вдоль Оскольского водохранилища по направлению к Сватово.
Поступили данные о том, что противник сегодня занял ПГТ Боровая и село Шийковка. Наши войска отходят без боя, что вызвано невозможностью имеющимися силами успешно оборонять данный обширный лесистый район.

Напоминаю, что в июле и августе я писал "дождемся октября" и меня спрашивали (в том числе на этой странице): "что вы имеете в виду?" - Так вот - я именно это и имел в виду. И то, что будет происходить в октябре далее. Потерянные месяцы - не вернуть. Пройдет еще несколько недель, в ходе которых мы будем способны только обороняться и "ужиматься" в контролируемых территориях. - Пока собираемые сейчас (в рамках мобилизации) резервы не будут готовы к использованию.
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03.10.2022 15:15 Відповісти
Лучше в говно вступить, чем "Стрелкова" скидывать, который после прорыва в Крым (Херсон) был опущен и завербован как хороший сексот. Это доказывается числом подписчиков его телеграм-канала, куда были направлены те самые десятки тысяч ботов, используемые ФСБ для накрутки своих помоек. До этого был плавный рост, коррелируемый с выступлениями, а там пошли резкие вбросы. Все, он предпочел продаться и уже послушно крутит повестку из ФСБ, а до этого был обижен на Чмоню, который его предал и заставил жить в нищете, что аж женушка на стороне подрабатывает, ну и всеми силами пытался его скинуть, заманив в ловушку с созданием военной элиты, которая при любом исходе на поле боя затем пойдет брать Кремль. Но в глубине души С.Рунов конечно до сих пор мечтает отомстить Чмоне, в последнем слове с удовольствием отметит, что очень рад, что путина и его семью казнили как Каддафи, он этого заслужил.
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03.10.2022 15:23 Відповісти
этот террорист до сих пор верит что мобилизация изменит ход войны на пользу рашки вот только мыслит он устаревшими шаблонами. Оружие которым располагает Украина, способно устранить превосходство врага и когда соотношение по потерям будет 100, а то и 1000 чмобиков к одному, то он начнет выть по другому. Ведь станет понятным что ВСУ в составе 1-го миллиона может легко уничтожить группировку врага в 100 миллионов
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03.10.2022 15:25 Відповісти
Повезло нам, что взрыв на складе успели вскрыть еще до войны. Там и политики, и пропутинские СМИ хорошо были внедрены. А так была проведена та самая чистка посольства под корень, выведены из игры агенты, которые держали ботосети и направляли народ по указам кураторов из ФСБ. Чехия приятно удивила своей поддержкой, ровно как Израиль оказался значительно хуже, чем итак ожидалось от него.
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03.10.2022 15:18 Відповісти
🇨🇿❤️❤️❤️
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03.10.2022 15:22 Відповісти
Ініціатива "подарунок для *уйла" (ну не можу я прізвище того гада написати!) -троллінг вищий пілотаж!
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03.10.2022 15:33 Відповісти
Таких бы штук да триста. Но лучше пятьсот.
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03.10.2022 15:40 Відповісти
Дякуємо чехам!!!
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03.10.2022 15:41 Відповісти
Назовите этот танк "Земан" и тогда у путлера в бункере уровень загазованности поднимется до критической отметки, когда даже чемоданчик с дерьмом не поможет... Ну и Земан облегчит кишечник по самые гланды.
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03.10.2022 15:47 Відповісти
Своим видом танк намекает Пыньке, что он - х@йло!
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03.10.2022 15:47 Відповісти
Справжні брати слов'яни, а не ці московити!

Дякую! Děkuji!
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03.10.2022 15:57 Відповісти
Чехи большие шутники, но танк серьёзный!
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03.10.2022 15:58 Відповісти
Наши европейские друзья покупают нам танки, беспилотники, автомобили, форму и т.п.
Что для армии купил, спонсор преЗедента, Игорь Валерич и его подельники ?
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03.10.2022 16:09 Відповісти
кожен танчик важливий!
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03.10.2022 16:39 Відповісти
пряме посилання на джерело
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03.10.2022 16:49 Відповісти
 
 