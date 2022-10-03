Чехи придбали модернізований танк Т-72 для ЗСУ
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Кошти на нього збирали в рамках громадської ініціативи "Подарунок для Путіна". За місяць чехи зібрали 30 млн чеських крон (близько 1,2 млн євро).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IDNES.
На зібрану суму купують модернізований Т-72 - з оновленими гусеницями, динамічним захистом та новішими системами наведення. Перед початком збору організатори консультувалися з українською стороною, а транспортуванням танка займеться Міноборони Чехії. За словами організаторів, це перший прецедент, коли в рамках низової ініціативи у країнах Європи зібрали кошти на танк.
"Танк назвали "Томашем", на честь першого президента Чехословаччини (Томаша Масарика - ред.)", - розповів співорганізатор проєкту Мартін Ондрачек.
Наступним кроком кампанії організатори, після консультації з українською стороною, обрали закупівлю боєприпасів для танків, ракетних систем і гаубиць, які є на озброєнні у ЗСУ - оскільки це одна з найгостріших потреб української армії в умовах боїв такої інтенсивності.
Будь ласка, зачекайте...
Разложили.
А на третье - компот.
PS Чехам спасибо огромное!
Що би доказати, що вони там "щось НЕ купили" - потрібно мати доступ до ВСІЙ їхній бухгалтерії, банківських рахунків і тд. і тп.
А їм, що би доказати, що купили - потрібно тільки ПОКАЗАТИ докази купівлі, та результати роботи супутника.
І що з цього легше і вірогідніше зробити?
Видео / Технологии 02-окт, 22:159 1 973 0
Система противодействия беспилотникам SKY CTRL уже работает на одном из направлений фронта. Она может обнаруживать любые объекты в радиусе 10 км, сбивать с курса и глушить вражеские дроны. Об этом сообщает Милитарный.
Сбор средств на покупку системы объявили IT-сообщество DOU и благотворительный фонд Kolo в июне 2022 года, систему доставили военным в конце сентября.
За это время продолжались переговоры, закупка и сертификация оборудования.
«Пока это самое лучшее, что я и другие подразделения видели и испытывали. Фиксирует все три класса БПЛА, приземляет то, что можно приземлить без активного попадания. Радиус действия - согласно спецификации и даже лучше зависит от высоты БПЛА. «Видит» даже боевых гусей, но не приземляет», - рассказали военные, получившие систему.
С военными, которые будут применять SKY CTRL, работал инструктор компании.
Кроме того, производитель предоставит автоматическую поворотную платформу, которая была введена уже после закупки. На ее снабжение может уйти 2-3 недели.
SKY CTRL - это польская система борьбы с БПЛА от Advanced Protection Systems.
Система содержит модульный и конфигурированный радарный датчик и технологию радарной 3D MIMO, которая улучшает производительность. Отслеживание происходит на основе алгоритма MHT (multi-hypothesis tracking).
Также SKY CTRL содержит акустический датчик с возможностью пеленгации и радиочастотный датчик с возможностью белого списка.
В системе используют интегрированную и автоматизированную систему помех для нейтрализации дронов, а также специальное программное обеспечение для мониторинга, настройки и управления.
Разработчики подчеркивают, что есть стационарные, портативные и мобильные варианты SKY CTRL.
Характеристики:
Приборная дальность 7 - 50 км
Минимальная дальность обнаружения 1 м
Максимальная дальность обнаружения 2 - 10 км
Точность дальности 10 - 1 м
Разрешение по дальности 6 - 3 м
Минимальная высота цели 1 м
Максимальная высота цели 7 - 50 км
Азимут/подъем 90°-20° /60°-10°
Частота X-Band
Технология AESA/MIMO
Выходная мощность (пиковая) 8 Вт - 24 Вт
Обнаружение WiFi 2,4 ГГц и 5 ГГц
ВСУ продолжают "сматывать" наш фронт вдоль Оскольского водохранилища по направлению к Сватово.
Поступили данные о том, что противник сегодня занял ПГТ Боровая и село Шийковка. Наши войска отходят без боя, что вызвано невозможностью имеющимися силами успешно оборонять данный обширный лесистый район.
Напоминаю, что в июле и августе я писал "дождемся октября" и меня спрашивали (в том числе на этой странице): "что вы имеете в виду?" - Так вот - я именно это и имел в виду. И то, что будет происходить в октябре далее. Потерянные месяцы - не вернуть. Пройдет еще несколько недель, в ходе которых мы будем способны только обороняться и "ужиматься" в контролируемых территориях. - Пока собираемые сейчас (в рамках мобилизации) резервы не будут готовы к использованию.
Дякую! Děkuji!
Что для армии купил, спонсор преЗедента, Игорь Валерич и его подельники ?