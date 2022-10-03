РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16511 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине
13 369 39
танк (1915) Чехия (1465) ВСУ (5151)

Чехи приобрели модернизированный танк Т-72 для ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

Денежные средства на него собирали в рамках общественной инициативы "Подарок для Путина". За месяц чехи собрали 30 млн чешских крон (около 1,2 млн евро).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на IDNES.

На собранную сумму покупают модернизированный Т-72 – с обновленными гусеницами, динамической защитой и более новыми системами наведения. Перед началом сбора организаторы консультировались с украинской стороной, а транспортировкой танка займется Минобороны Чехии. По словам организаторов, это первый прецедент, когда в рамках низовой инициативы в Европе собрали средства на танк.

"Танк назвали "Томашем", в честь первого президента Чехословакии (Томаша Масарика – ред.)", - рассказал соорганизатор проекта Мартин Ондрачек.

Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, избрали закупку боеприпасов для танков, ракетных систем и гаубиц, находящихся на вооружении в ВСУ - поскольку это одна из острейших потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности.

Читайте также: Чехия призывает немедленно создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Дякуємо Чехії, від щирого серця!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:07
+30
Спасибі чехам за танк, а могли ж придбати міфічний супутник!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:05
+19
показать весь комментарий
03.10.2022 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2022 15:04 Ответить
Спасибі чехам за танк, а могли ж придбати міфічний супутник!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:05 Ответить
спутники все выкупил лаченков.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:10 Ответить
добре, що хоч всі танки не встиг викупити!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:13 Ответить
это еще впереди - количество лохов у нас, конечно, уменьшилось, но пока еще себе на танк собрать можно легко.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:16 Ответить
Так а все-таки - есть этот чертов спутник или разложили бабки по карманам? Если второе, то это вообще ******.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:22 Ответить
Разумеется, есть. Он не чертов - считай, это беспилотником стратегического уровня, который подбробно показывает всю территорию, которая нас интересует.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:35 Ответить
Есть.
Разложили.
А на третье - компот.
показать весь комментарий
03.10.2022 16:27 Ответить
спутник гениальная вещь - вы его не видите, а они есть... поди проверь
показать весь комментарий
03.10.2022 15:41 Ответить
Є якісь причини вважати що супутника нема, якісь доводи? Чи просто зраду розводите на рівному місці?
показать весь комментарий
03.10.2022 15:45 Ответить
Нет никаких причин считать, что спутника нет. Как и нет причин считать, что он есть))
показать весь комментарий
03.10.2022 16:03 Ответить
Блин, это же гениально! Надо срочно эти умозаключения до генштаба нашего донести! Все спутники это по сути чёрная магия и от всего связанного с ними нужно срочно избавиться! Лучше танки вместо этой фигни непонятной закупать. Старлинки? Ересь! На свалку! Лучше пару БРДМов 80-го года выпуска прибарахлить. Техногогия GPS(и как следствие ракеты GMLRS к HIMARS и 155мм экскалибуры)? Пффф! Бестолочи малолетние, что вы понимаете в войне?!?! МТЛБ с ЗУшкой - вот это тема!

PS Чехам спасибо огромное!
показать весь комментарий
03.10.2022 16:46 Ответить
У вас елементарна логіка НЕ ПРАЦЮЄ?
Що би доказати, що вони там "щось НЕ купили" - потрібно мати доступ до ВСІЙ їхній бухгалтерії, банківських рахунків і тд. і тп.
А їм, що би доказати, що купили - потрібно тільки ПОКАЗАТИ докази купівлі, та результати роботи супутника.
І що з цього легше і вірогідніше зробити?
показать весь комментарий
03.10.2022 16:49 Ответить
це все мрак, а якщо темно то там точно руки з *опи ермака який буде розвід даані передавати скоріше москалям. Чи після Півдня та Вагнергейту то неможливо?
показать весь комментарий
03.10.2022 18:41 Ответить
Дякуємо Чехії, від щирого серця!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:07 Ответить
Томаш так Томаш, дякуємо ))
показать весь комментарий
03.10.2022 15:09 Ответить
Смішно, якщо придбали в росії
показать весь комментарий
03.10.2022 15:09 Ответить
Чехія і на державному рівні танки постачає і за народні кошти, а від Німеччини хрін дочекаєся. Хоча 28 Т-54 у словенців на 35 вантажівок і 5 цистерн для нас виміняли.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:09 Ответить
Украинские военные получили систему SKY CTRL для противодействия беспилотникам врага

Видео / Технологии 02-окт, 22:159 1 973 0

Система противодействия беспилотникам SKY CTRL уже работает на одном из направлений фронта. Она может обнаруживать любые объекты в радиусе 10 км, сбивать с курса и глушить вражеские дроны. Об этом сообщает Милитарный.

Сбор средств на покупку системы объявили IT-сообщество DOU и благотворительный фонд Kolo в июне 2022 года, систему доставили военным в конце сентября.

За это время продолжались переговоры, закупка и сертификация оборудования.

«Пока это самое лучшее, что я и другие подразделения видели и испытывали. Фиксирует все три класса БПЛА, приземляет то, что можно приземлить без активного попадания. Радиус действия - согласно спецификации и даже лучше зависит от высоты БПЛА. «Видит» даже боевых гусей, но не приземляет», - рассказали военные, получившие систему.

С военными, которые будут применять SKY CTRL, работал инструктор компании.

Кроме того, производитель предоставит автоматическую поворотную платформу, которая была введена уже после закупки. На ее снабжение может уйти 2-3 недели.

SKY CTRL - это польская система борьбы с БПЛА от Advanced Protection Systems.

Система содержит модульный и конфигурированный радарный датчик и технологию радарной 3D MIMO, которая улучшает производительность. Отслеживание происходит на основе алгоритма MHT (multi-hypothesis tracking).

Также SKY CTRL содержит акустический датчик с возможностью пеленгации и радиочастотный датчик с возможностью белого списка.

В системе используют интегрированную и автоматизированную систему помех для нейтрализации дронов, а также специальное программное обеспечение для мониторинга, настройки и управления.

Разработчики подчеркивают, что есть стационарные, портативные и мобильные варианты SKY CTRL.

Характеристики:

Приборная дальность 7 - 50 км
Минимальная дальность обнаружения 1 м
Максимальная дальность обнаружения 2 - 10 км
Точность дальности 10 - 1 м
Разрешение по дальности 6 - 3 м
Минимальная высота цели 1 м
Максимальная высота цели 7 - 50 км
Азимут/подъем 90°-20° /60°-10°
Частота X-Band
Технология AESA/MIMO
Выходная мощность (пиковая) 8 Вт - 24 Вт
Обнаружение WiFi 2,4 ГГц и 5 ГГц
показать весь комментарий
03.10.2022 15:10 Ответить
не спец в данному питанні але з прочитаного можна розуміти що крута "лялька"
показать весь комментарий
03.10.2022 15:16 Ответить
велика подяка чехам
показать весь комментарий
03.10.2022 15:13 Ответить
Стрелков знову скиглить
ВСУ продолжают "сматывать" наш фронт вдоль Оскольского водохранилища по направлению к Сватово.
Поступили данные о том, что противник сегодня занял ПГТ Боровая и село Шийковка. Наши войска отходят без боя, что вызвано невозможностью имеющимися силами успешно оборонять данный обширный лесистый район.

Напоминаю, что в июле и августе я писал "дождемся октября" и меня спрашивали (в том числе на этой странице): "что вы имеете в виду?" - Так вот - я именно это и имел в виду. И то, что будет происходить в октябре далее. Потерянные месяцы - не вернуть. Пройдет еще несколько недель, в ходе которых мы будем способны только обороняться и "ужиматься" в контролируемых территориях. - Пока собираемые сейчас (в рамках мобилизации) резервы не будут готовы к использованию.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:15 Ответить
Лучше в говно вступить, чем "Стрелкова" скидывать, который после прорыва в Крым (Херсон) был опущен и завербован как хороший сексот. Это доказывается числом подписчиков его телеграм-канала, куда были направлены те самые десятки тысяч ботов, используемые ФСБ для накрутки своих помоек. До этого был плавный рост, коррелируемый с выступлениями, а там пошли резкие вбросы. Все, он предпочел продаться и уже послушно крутит повестку из ФСБ, а до этого был обижен на Чмоню, который его предал и заставил жить в нищете, что аж женушка на стороне подрабатывает, ну и всеми силами пытался его скинуть, заманив в ловушку с созданием военной элиты, которая при любом исходе на поле боя затем пойдет брать Кремль. Но в глубине души С.Рунов конечно до сих пор мечтает отомстить Чмоне, в последнем слове с удовольствием отметит, что очень рад, что путина и его семью казнили как Каддафи, он этого заслужил.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:23 Ответить
этот террорист до сих пор верит что мобилизация изменит ход войны на пользу рашки вот только мыслит он устаревшими шаблонами. Оружие которым располагает Украина, способно устранить превосходство врага и когда соотношение по потерям будет 100, а то и 1000 чмобиков к одному, то он начнет выть по другому. Ведь станет понятным что ВСУ в составе 1-го миллиона может легко уничтожить группировку врага в 100 миллионов
показать весь комментарий
03.10.2022 15:25 Ответить
Повезло нам, что взрыв на складе успели вскрыть еще до войны. Там и политики, и пропутинские СМИ хорошо были внедрены. А так была проведена та самая чистка посольства под корень, выведены из игры агенты, которые держали ботосети и направляли народ по указам кураторов из ФСБ. Чехия приятно удивила своей поддержкой, ровно как Израиль оказался значительно хуже, чем итак ожидалось от него.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:18 Ответить
🇨🇿❤️❤️❤️
показать весь комментарий
03.10.2022 15:22 Ответить
Ініціатива "подарунок для *уйла" (ну не можу я прізвище того гада написати!) -троллінг вищий пілотаж!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:33 Ответить
Таких бы штук да триста. Но лучше пятьсот.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:40 Ответить
Дякуємо чехам!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:41 Ответить
Назовите этот танк "Земан" и тогда у путлера в бункере уровень загазованности поднимется до критической отметки, когда даже чемоданчик с дерьмом не поможет... Ну и Земан облегчит кишечник по самые гланды.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:47 Ответить
Своим видом танк намекает Пыньке, что он - х@йло!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:47 Ответить
Справжні брати слов'яни, а не ці московити!

Дякую! Děkuji!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:57 Ответить
Чехи большие шутники, но танк серьёзный!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:58 Ответить
Наши европейские друзья покупают нам танки, беспилотники, автомобили, форму и т.п.
Что для армии купил, спонсор преЗедента, Игорь Валерич и его подельники ?
показать весь комментарий
03.10.2022 16:09 Ответить
кожен танчик важливий!
показать весь комментарий
03.10.2022 16:39 Ответить
пряме посилання на джерело
показать весь комментарий
03.10.2022 16:49 Ответить
 
 