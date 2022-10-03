Чехи приобрели модернизированный танк Т-72 для ВСУ

Денежные средства на него собирали в рамках общественной инициативы "Подарок для Путина". За месяц чехи собрали 30 млн чешских крон (около 1,2 млн евро).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на IDNES.

На собранную сумму покупают модернизированный Т-72 – с обновленными гусеницами, динамической защитой и более новыми системами наведения. Перед началом сбора организаторы консультировались с украинской стороной, а транспортировкой танка займется Минобороны Чехии. По словам организаторов, это первый прецедент, когда в рамках низовой инициативы в Европе собрали средства на танк.

"Танк назвали "Томашем", в честь первого президента Чехословакии (Томаша Масарика – ред.)", - рассказал соорганизатор проекта Мартин Ондрачек.

Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, избрали закупку боеприпасов для танков, ракетных систем и гаубиц, находящихся на вооружении в ВСУ - поскольку это одна из острейших потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности.

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