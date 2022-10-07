Після визволення у Лимані виявили 60 тіл загиблих: половину вже ідентифікували, - Монастирський

У Лимані на Донеччині правоохоронці виявили 60 тіл загиблих громадян, з яких наразі було ідентифіковано 31 особу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

Монастирський уточнив, що найбільше, що вражає майже в кожному місті, куди після звільнення їх від росіян заходять підрозділи МВС України, – це місця поховань.

"У Лимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процес триває", - розповів міністр.

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За його словами, перші тижні під постійними обстрілами, - бо це по суті передній край оборони, - тут збиратимуть докази і працюватимуть тільки українські фахівці. Потім, як це вже є на Харківщині, долучаться міжнародні.

"Таким чином, західна експертна громадськість підтвердить ті висновки, яких дійшли наші слідчі", - пояснив глава МВС.

За словами Монастирського, практично кожен десятий будинок в Лимані зруйнований вщент, а половину будинків - суттєво пошкоджено.

Він розповів, що першими, хто спілкувався з громадянами після звільнення Лиману, були працівники поліції та нацгвардійці, які проводили подвірні обходи. За його словами, наразі люди вже змогли поновити документи, які були знищені чи втрачені.

"Обхід показав, що практично кожен десятий будинок у Лимані зруйнований вщент, половину будинків суттєво пошкоджено, світла, тепла в місті немає. Це велике завдання для влади - відновити", - сказав Монастирський.

Як уточнив глава МВС, найгостріше тут постає питання розмінування, бо забрудненість вибухонебезпечними предметами територій є серйозною перешкодою для відновлення діяльності всіх органів влади та життя людей у місті.

Окремо Монастирський зазначив, що забрудненість з точки зору мінної небезпеки територій тут вдвічі більша, ніж у Київській, Чернігівській, Сумській областях.

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Для того, щоб провести первинне розмінування – це доступи до електромереж, дороги, тощо, - знадобиться кілька місяців, а якщо говорити про річки і озера – то це роки.

Очільник МВС поінформував і про загиблих серед піротехніків. Також, за його словами, є випадки загибелі електриків, які намагалися відновити світло без попереднього розмінування, і є жертви серед цивільних, бо вийти зі свого будинку і не натрапити на міну чи розтяжку тут практично неможливо.