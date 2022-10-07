ЄС продовжить працювати над повною відмовою від російського газу, - Метсола
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Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що ЄС продовжить працювати над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Коментуючи витоки на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" і відповідаючи на запитання, чи потрібно ремонтувати газопровід., вона зазначила:
"Ну, скажімо так, я не вважаю, що "Північний потік-2" взагалі слід було запускати. Ми також спостерігали зменшення пропускної здатності "Північного потоку-1". Тож продовжимо працювати над тим, щоб повністю відмовитися від російського газу, водночас інвестуючи у відновлювані джерела енергії, нові засоби поставок, нові сфери солідарності. Підійдімо творчо до того, як ми можемо забезпечити електроенергією наших громадян, як ми платимо, як наші громадяни оплачують свої рахунки, які стрімко зростають. І давайте зрештою купувати нашу енергію у наших друзів, а не у наших ворогів".
За словами Метсоли, у питанні витоків із газопроводів "найбільше непокоїть те, що це явно диверсійний напад".
"І реакція, яку ми спостерігали з боку урядів країн по сусідству, була негайною і водночас спокійною, щоб не поширювати паніку, якої, можливо, прагнуть ці диверсанти у час, коли поширювати страх серед наших громадян стало легко. Отже, реакція така: подивімось, що сталося, подбаймо про те, щоб це не повторилося. І переконаймось, що наші вразливості, якщо цей випадок був уразливістю, не повторяться", - сказала президентка Європарламенту.
Будь ласка, зачекайте...
«Ми збільшили поставки в Німеччину на 17% і довели їх до 37 млрд кубометрів на рік», - заявила на конференції Ніна Шольц, яка очолює представництво норвезького енергетичного концерну ******* в Берліні. Так Норвегія тепер стала, з часткою близько 40%, основним постачальником «блакитного палива» в Німеччину замість Росії.
Бум СПГ продовжиться, нинішні високі ціни спровокують приплив інвестицій як в установки зі скраплення газу по всьому світу, так і в потужності з регазифікації в ЄС, а до 2030 року найпізніше поставки США повністю замінять трубопровідний газ з Росії.
Після завершення три експортні проекти, що будуються в США , розширять пікові експортні потужності американського СПГ на 50% в 2025, а в Катарі в 2026 році на 50%.
Хоча вітрова та сонячна енергія існують вже деякий час, лише після того, як ціни значно знизилися протягом останнього десятиліття, установки різко зросли по всьому світу.
Частка вітрової енергії у виробництві електроенергії в Германії (Січень-Липень 2022) є 28%, сонячної енергії 12%, природного газу 11%.
Так що побажайте Германії чистого неба і сильного вітру і в німців все буде добре.