Голова Європарламенту Метсола закликала країни ЄС розпочати постачання танків в Україну

Країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати захоплену Росією територію.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть боротися, щоб повернути свою територію, а це означає, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - наголосила Метсола.

Вона додала, що дискусії про постачання танків мають стати ключовими для ЄС на тлі ескалації з боку Росії та успішного контрнаступу українських військових. За словами очільниці Європарламенту, країни, які погодяться розпочати постачання танків для ЗСУ, отримають компенсацію з Європейського фонду миру.

Також Метсола наголосила, що передача танків Leopard Україні "не призведе до значного зниження" загальної обороноздатності окремих країн. Вона зазначила, що повторить свій заклик під час саміту в Празі 7 жовтня, на якому будуть присутні лідери ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц щодо закликів поставляти Україні танки: "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи"