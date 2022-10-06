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Європарламент (773) зброя (5763) танк (1664) Метсола Роберта (28) Мецола (70)

Голова Європарламенту Метсола закликала країни ЄС розпочати постачання танків в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

метсола

Країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати захоплену Росією територію.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть боротися, щоб повернути свою територію, а це означає, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - наголосила Метсола.

Вона додала, що дискусії про постачання танків мають стати ключовими для ЄС на тлі ескалації з боку Росії та успішного контрнаступу українських військових. За словами очільниці Європарламенту, країни, які погодяться розпочати постачання танків для ЗСУ, отримають компенсацію з Європейського фонду миру.

Також Метсола наголосила, що передача танків Leopard Україні "не призведе до значного зниження" загальної обороноздатності окремих країн. Вона зазначила, що повторить свій заклик під час саміту в Празі 7 жовтня, на якому будуть присутні лідери ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц щодо закликів поставляти Україні танки: "Деякі критики поводяться так, ніби ми постачаємо лише шоломи"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
В Пентагоне заявили, что в общем всеми странами нам будет дано 1000 танков и БМП (не по 1000, а в общем 1000, именно чего сколько не сказали).

Для освобождения Юга хватит
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05.10.2022 23:57
+13
шановна пані Роберта має неабияку рацію.
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06.10.2022 00:20
+6
у девушек бывает просветление...
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05.10.2022 23:58
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В Пентагоне заявили, что в общем всеми странами нам будет дано 1000 танков и БМП (не по 1000, а в общем 1000, именно чего сколько не сказали).

Для освобождения Юга хватит
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05.10.2022 23:57 Відповісти
зацініть .зловили орка у нього за 2 дні черви завились у рані на руці
https://twitter.com/i/status/1577747661779881984
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05.10.2022 23:58 Відповісти
рыбачелло...потомственный.
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06.10.2022 00:00 Відповісти
можна його вмісто опаришів кидати як приманку
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06.10.2022 00:12 Відповісти
у девушек бывает просветление...
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05.10.2022 23:58 Відповісти
шановна пані Роберта має неабияку рацію.
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06.10.2022 00:20 Відповісти
Да. І неабиякі танки)
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06.10.2022 08:36 Відповісти
Спасибо! ♡ ♥💕❤😘
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06.10.2022 00:25 Відповісти
Поки будуть розповідать що дадуть так за москалями можуть не втовпитись.
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06.10.2022 00:27 Відповісти
Да танки и кацапия поставляет, давайте что посерьёзнее.
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06.10.2022 00:32 Відповісти
Не сравнивай кацапского дерьмо и западные конфеты
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06.10.2022 03:28 Відповісти
Тоже верно
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06.10.2022 16:03 Відповісти
Даже не знаю... Думаю, ее надо еще каким-нибудь третьим орденом наградить. Орденом Свободы. например.
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06.10.2022 01:06 Відповісти
Такая ситуация назревает что для борьбы с беспилотниками-камикадзе нужны в промышленных объёмах зенитки с фонарями.
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06.10.2022 07:56 Відповісти
Начать поставки танков в Украину - причем вместе с танкистами!
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06.10.2022 08:13 Відповісти
И не только танки с танкистами. Еще самолеты с пилотами и куча автоматов с автоматчиками. Нужна полноценная антипутинская военная коалиция.
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06.10.2022 08:47 Відповісти
быстрее роднинькие, Украине нужна броня, как воздух!!!
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06.10.2022 08:40 Відповісти
Насправді реальність не має нічого спільного з вашим уявленням. Вся справа у політичній волі і остраху, як би не роздражнити біснуватого фюрера. Тільки у одній Німеччині у розпорядженні доволі вагомий арсенал озброєння або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.
З чого випливає, що Німеччина здатна передати для Збройних Сил України хоча б декілька десятків танків та декілька сотень бронемашин, необхідних для оснащення наших механізованих частин.
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06.10.2022 10:31 Відповісти
від тебе тамбовом тхне. Не треба шаритися по ворожим паблікам, та намагатися зрозуміти ворожу тобі мову.
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06.10.2022 11:02 Відповісти
ЕС как и США не угрожает ни одна страна кроме Парашки. Давая оружие в борьбе против Парашки Запад тем самым ослабевает ее и тем самым УМЕНЬШАЕТ угрозу для себя. Не желание давать оружие Украине под предлогом что потом нечем будет защищаться самим-это бред и демагогия. Кто способен напасть на Германию кропме Парашки? Украина уничтожает военную мощ Парашки-дать Украине Танки,самолеты,Ударные дроны,дроны-камикадзе большого радиуса-это только усилит безопасность Европы. Я еще понимаю США-они берегут оружие для возможной войны в Тайване(которому против Китая будет очень несадко воевать), Но Европе ничто не угрожает кроме Парашки
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06.10.2022 10:41 Відповісти
Хай дають леопад1 а5, їх дуже багато на зберіганні і в строю.
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06.10.2022 12:46 Відповісти
Правильна жінка.
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06.10.2022 16:48 Відповісти
 
 