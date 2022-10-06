Голова Європарламенту Метсола закликала країни ЄС розпочати постачання танків в Україну
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Країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати захоплену Росією територію.
Про це заявила голова Європарламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть боротися, щоб повернути свою територію, а це означає, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - наголосила Метсола.
Вона додала, що дискусії про постачання танків мають стати ключовими для ЄС на тлі ескалації з боку Росії та успішного контрнаступу українських військових. За словами очільниці Європарламенту, країни, які погодяться розпочати постачання танків для ЗСУ, отримають компенсацію з Європейського фонду миру.
Також Метсола наголосила, що передача танків Leopard Україні "не призведе до значного зниження" загальної обороноздатності окремих країн. Вона зазначила, що повторить свій заклик під час саміту в Празі 7 жовтня, на якому будуть присутні лідери ЄС.
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З чого випливає, що Німеччина здатна передати для Збройних Сил України хоча б декілька десятків танків та декілька сотень бронемашин, необхідних для оснащення наших механізованих частин.