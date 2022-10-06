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Европарламент (1705) оружие (9393) танк (1922) Метсола Роберта (23) Мецола (50)

Глава Европарламента Метсола призвала страны ЕС начать поставки танков в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

метсола

Страны Евросоюза должны начать поставку танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать захваченную Россией территорию.

Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украинцам нужно оружие, которым они могут бороться, чтобы вернуть свою территорию, а это значит, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких стран-членов", - подчеркнула Метсола.

Она добавила, что дискуссии о поставках танков должны стать ключевыми для ЕС на фоне эскалации со стороны России и успешного контрнаступления украинских военных. По словам главы Европарламента, страны, которые согласятся начать поставки танков для ВСУ, получат компенсацию из Европейского фонда мира.

Также Метсола подчеркнула, что передача танков Leopard Украине "не приведет к значительному понижению" общей обороноспособности отдельных стран. Она отметила, что повторит свой призыв на саммите в Праге 7 октября, на котором будут присутствовать лидеры ЕС.

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Топ комментарии
+14
В Пентагоне заявили, что в общем всеми странами нам будет дано 1000 танков и БМП (не по 1000, а в общем 1000, именно чего сколько не сказали).

Для освобождения Юга хватит
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05.10.2022 23:57
+13
шановна пані Роберта має неабияку рацію.
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06.10.2022 00:20
+6
у девушек бывает просветление...
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05.10.2022 23:58
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В Пентагоне заявили, что в общем всеми странами нам будет дано 1000 танков и БМП (не по 1000, а в общем 1000, именно чего сколько не сказали).

Для освобождения Юга хватит
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05.10.2022 23:57 Ответить
зацініть .зловили орка у нього за 2 дні черви завились у рані на руці
https://twitter.com/i/status/1577747661779881984
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05.10.2022 23:58 Ответить
рыбачелло...потомственный.
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06.10.2022 00:00 Ответить
можна його вмісто опаришів кидати як приманку
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06.10.2022 00:12 Ответить
у девушек бывает просветление...
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05.10.2022 23:58 Ответить
шановна пані Роберта має неабияку рацію.
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06.10.2022 00:20 Ответить
Да. І неабиякі танки)
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06.10.2022 08:36 Ответить
Спасибо! ♡ ♥💕❤😘
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06.10.2022 00:25 Ответить
Поки будуть розповідать що дадуть так за москалями можуть не втовпитись.
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06.10.2022 00:27 Ответить
Да танки и кацапия поставляет, давайте что посерьёзнее.
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06.10.2022 00:32 Ответить
Не сравнивай кацапского дерьмо и западные конфеты
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06.10.2022 03:28 Ответить
Тоже верно
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06.10.2022 16:03 Ответить
Даже не знаю... Думаю, ее надо еще каким-нибудь третьим орденом наградить. Орденом Свободы. например.
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06.10.2022 01:06 Ответить
Такая ситуация назревает что для борьбы с беспилотниками-камикадзе нужны в промышленных объёмах зенитки с фонарями.
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06.10.2022 07:56 Ответить
Начать поставки танков в Украину - причем вместе с танкистами!
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06.10.2022 08:13 Ответить
И не только танки с танкистами. Еще самолеты с пилотами и куча автоматов с автоматчиками. Нужна полноценная антипутинская военная коалиция.
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06.10.2022 08:47 Ответить
быстрее роднинькие, Украине нужна броня, как воздух!!!
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06.10.2022 08:40 Ответить
Насправді реальність не має нічого спільного з вашим уявленням. Вся справа у політичній волі і остраху, як би не роздражнити біснуватого фюрера. Тільки у одній Німеччині у розпорядженні доволі вагомий арсенал озброєння або в строю Бундесверу, або на складах зберігання. Мова зокрема про 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2, 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel.
З чого випливає, що Німеччина здатна передати для Збройних Сил України хоча б декілька десятків танків та декілька сотень бронемашин, необхідних для оснащення наших механізованих частин.
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06.10.2022 10:31 Ответить
від тебе тамбовом тхне. Не треба шаритися по ворожим паблікам, та намагатися зрозуміти ворожу тобі мову.
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06.10.2022 11:02 Ответить
ЕС как и США не угрожает ни одна страна кроме Парашки. Давая оружие в борьбе против Парашки Запад тем самым ослабевает ее и тем самым УМЕНЬШАЕТ угрозу для себя. Не желание давать оружие Украине под предлогом что потом нечем будет защищаться самим-это бред и демагогия. Кто способен напасть на Германию кропме Парашки? Украина уничтожает военную мощ Парашки-дать Украине Танки,самолеты,Ударные дроны,дроны-камикадзе большого радиуса-это только усилит безопасность Европы. Я еще понимаю США-они берегут оружие для возможной войны в Тайване(которому против Китая будет очень несадко воевать), Но Европе ничто не угрожает кроме Парашки
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06.10.2022 10:41 Ответить
Хай дають леопад1 а5, їх дуже багато на зберіганні і в строю.
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06.10.2022 12:46 Ответить
Правильна жінка.
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06.10.2022 16:48 Ответить
 
 