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У Запорізькій області силами ППО збито три російські ракети, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

У п’ятницю ввечері у Запорізькій області силами ППО збито три російські ракети.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією із громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога", - йдеться у повідомленні.

Старух уточнив, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

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Автор: Володимир Янченко
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та ще десь 4 на кацапській дорозі валяються.
ніяк не можна іх теж демілітаризувати, ну щоб 2 рази не вставати?
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07.10.2022 18:36 Відповісти
Хлопці ви супер!!!!!
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07.10.2022 18:41 Відповісти
 
 