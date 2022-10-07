У Запорізькій області силами ППО збито три російські ракети, - ОВА

У п’ятницю ввечері у Запорізькій області силами ППО збито три російські ракети.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією із громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога", - йдеться у повідомленні.

Старух уточнив, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Також дивіться: На південному напрямку знищено ще два ворожі безпілотники, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО