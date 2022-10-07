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У Запорізькій області силами ППО збито три російські ракети, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У п’ятницю ввечері у Запорізькій області силами ППО збито три російські ракети.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Гучні звуки вибухів в обласному центрі - результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією із громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога", - йдеться у повідомленні.
Старух уточнив, що постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
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ніяк не можна іх теж демілітаризувати, ну щоб 2 рази не вставати?