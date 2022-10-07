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В Запорожской области силами ПВО сбиты три российских ракеты, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

В пятницу вечером в Запорожской области силами ПВО сбиты три российские ракеты.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Громкие звуки взрывов в областном центре - результат работы Сил противовоздушной обороны. Над одной из громад Запорожского района ПВО обезвредило три ракеты врага", - говорится в сообщении.

Старух уточнил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

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та ще десь 4 на кацапській дорозі валяються.
ніяк не можна іх теж демілітаризувати, ну щоб 2 рази не вставати?
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07.10.2022 18:36 Ответить
Хлопці ви супер!!!!!
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07.10.2022 18:41 Ответить
 
 