В Запорожской области силами ПВО сбиты три российских ракеты, - ОВА

В пятницу вечером в Запорожской области силами ПВО сбиты три российские ракеты.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Громкие звуки взрывов в областном центре - результат работы Сил противовоздушной обороны. Над одной из громад Запорожского района ПВО обезвредило три ракеты врага", - говорится в сообщении.

Старух уточнил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

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