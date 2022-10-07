Рашисты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью

Российские оккупационные войска снова ударили ракетами по Запорожью.

Об этом заявил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - говорится в сообщении.

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