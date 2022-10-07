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Рашисты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские оккупационные войска снова ударили ракетами по Запорожью.

Об этом заявил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - говорится в сообщении.

Читайте: К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
перестаньте вже шукати якусь логіку в божевільні, українські області в їх конституції це що? це палата № 6, а путін в ній наполеон...
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07.10.2022 17:36
+7
Вопрос: как рос-пропаганда объясняет своим рабам ракетные обстрелы столицы "своего" областного центра !?
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07.10.2022 17:24
+4
Іпануті кацапи.
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07.10.2022 18:24
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Вопрос: как рос-пропаганда объясняет своим рабам ракетные обстрелы столицы "своего" областного центра !?
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07.10.2022 17:24 Ответить
Ответ: "Мы стреляли по военным объектам, сработало ПВО ВСУ и упало на людей. Наши ракеты нельзя сбивать кому попало".
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07.10.2022 17:29 Ответить
перестаньте вже шукати якусь логіку в божевільні, українські області в їх конституції це що? це палата № 6, а путін в ній наполеон...
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07.10.2022 17:36 Ответить
так !!! але ж воно приписало нашу (наші) області в свою згвалтовану конституцію... і говень раділа...
тож дійсно в божевільні свої абсурди...і вони в тім животіють...
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07.10.2022 17:41 Ответить
Запорожье не входит в эти территории даже по их "границам"
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07.10.2022 17:46 Ответить
- Как рос-пропаганда объясняет своим рабам ракетные обстрелы ?

Если б не мы, то это б сделали страны НАТО (с)...
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07.10.2022 18:16 Ответить
"Наші доблєсниє войска б'ют по по базам натовскіх азовцев"
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07.10.2022 19:08 Ответить
Вопрос: как рос-пропаганда объясняет своим рабам ракетные обстрелы столицы "своего" областного центра !?

Запоріжжя під обстрілом.

29 вересня 2022 року, вночі, коли всі нормальні люди відпочивають у ліжках, президент московії пан Володимир Люциферович підписав Указ про входження Запорізької народної демократичної радянської республіки до складу Російської Федерації.

Рівно через тиждень, 6 жовтня військовослужбовці міністра нападу, руйнування, та могилізації РФ Сергія Куй жутовича Шойгу завдали семи ракетних ударів по «російському» місту Запоріжжю. Дві жінки під час обстрілів - загинули. Під завалами будинків було чути несамовиті крики поранених і виття собак.

Вбивати своїх виборців - давнє хобі діда Побєд. Народ ще не забув, як колишній завідувач клубу в Дрездені підривав житлові будинки в російських містах: двічі у Москві, Волгодонську та Буйнакську в період 4-16 вересня 1999 року, щоб розв'язати війну в Ічкерії. Внаслідок цих терактів 307 людей загинули, понад 1700 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Олександр Литвиненко перед отруєнням стверджував, що це «ФСБ підриває Росію». З того часу методи пітерського гопника не змінилися.

Європейці вже переконалися, що московія - терористична країна та її диверсанти з ФСБ та ГРУ не напружуючись можуть влаштувати авіакатастрофу для польського Уряду, збити ракетою пасажирський «БОІНГ», організувати залізничну аварію, прибрати неугодного політика в дорожньо-транспортній пригоді зі смертельним наслідком, задушити шарфом у ванній кімнаті в Лондоні російського олігарха, або отруїти полонієм та «Новичком» у Лондоні та Солсбері своїх колишніх агентів, які відмовилися співпрацювати з «Конторою».

Незмінний президент перетворюється у несамовитого диктатора. Фрау Меркель може це підтвердити. Сумна доля чекає брехливого російського царя- вбивцю.

«Бо Тофет давно вже влаштований; він приготований і для царя, глибокий і широкий; у багатті його багато вогню та дров; подих Господа, як потік сірки, запалить його» (Ісаія. 30:33).
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07.10.2022 19:14 Ответить
Іпануті кацапи.
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07.10.2022 18:24 Ответить
Откуда они бьют по городу? Можно ли это место сравнять с землей?
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07.10.2022 19:34 Ответить
Они с разных мест бьют( Наши сравнивают, как могут.
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07.10.2022 19:58 Ответить
 
 