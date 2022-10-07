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Рашисти завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська знову вдарили ракетами по Запоріжжю.
Про це заявив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Hanka Panyanka
показати весь коментар07.10.2022 17:36
+7 AbOriginal_UA
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показати весь коментар07.10.2022 18:24
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Будь ласка, зачекайте...
тож дійсно в божевільні свої абсурди...і вони в тім животіють...
Если б не мы, то это б сделали страны НАТО (с)...
Запоріжжя під обстрілом.
29 вересня 2022 року, вночі, коли всі нормальні люди відпочивають у ліжках, президент московії пан Володимир Люциферович підписав Указ про входження Запорізької народної демократичної радянської республіки до складу Російської Федерації.
Рівно через тиждень, 6 жовтня військовослужбовці міністра нападу, руйнування, та могилізації РФ Сергія Куй жутовича Шойгу завдали семи ракетних ударів по «російському» місту Запоріжжю. Дві жінки під час обстрілів - загинули. Під завалами будинків було чути несамовиті крики поранених і виття собак.
Вбивати своїх виборців - давнє хобі діда Побєд. Народ ще не забув, як колишній завідувач клубу в Дрездені підривав житлові будинки в російських містах: двічі у Москві, Волгодонську та Буйнакську в період 4-16 вересня 1999 року, щоб розв'язати війну в Ічкерії. Внаслідок цих терактів 307 людей загинули, понад 1700 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Олександр Литвиненко перед отруєнням стверджував, що це «ФСБ підриває Росію». З того часу методи пітерського гопника не змінилися.
Європейці вже переконалися, що московія - терористична країна та її диверсанти з ФСБ та ГРУ не напружуючись можуть влаштувати авіакатастрофу для польського Уряду, збити ракетою пасажирський «БОІНГ», організувати залізничну аварію, прибрати неугодного політика в дорожньо-транспортній пригоді зі смертельним наслідком, задушити шарфом у ванній кімнаті в Лондоні російського олігарха, або отруїти полонієм та «Новичком» у Лондоні та Солсбері своїх колишніх агентів, які відмовилися співпрацювати з «Конторою».
Незмінний президент перетворюється у несамовитого диктатора. Фрау Меркель може це підтвердити. Сумна доля чекає брехливого російського царя- вбивцю.
«Бо Тофет давно вже влаштований; він приготований і для царя, глибокий і широкий; у багатті його багато вогню та дров; подих Господа, як потік сірки, запалить його» (Ісаія. 30:33).