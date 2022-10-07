Рашисти завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю

Російські окупаційні війська знову вдарили ракетами по Запоріжжю.

Про це заявив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України. ФОТОрепортаж