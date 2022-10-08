Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині
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З початку війни в Німеччині зареєструвалися понад мільйон біженців з України.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Йдеться лише про офіційно зареєстрованих українців. Зараз таких 1 002 763. Це переважно жінки та діти.
Фезер зазначила, що на відміну від попередніх хвиль напливу біженців до країни, поки що Німеччина досить добре справляється. Проте вона зауважила, що з часом розміщувати нових українців стає дедалі складніше. "Що довше триває війна, тим складніше розміщувати та піклуватися про таку кількість біженців", - сказала чиновниця.
Низка федеральних земель Німеччини вже висловлювали побоювання, що найближчим часом досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення біженців. На цьому тлі 12 із 16 федеральних земель оголосили на початку вересня про тимчасову зупинку прийому біженців з України через брак місць для розміщення та фінансових ресурсів.
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не встидайтеся, кажіть як є, Ви ж бо відомий дослідник у темі
Тому я роблю висновок, що скоріш були поодинокі випадкі шахрайства, але європейська бюрократія теж вміє дрючки в колеса хитродупим сувати.
ага, й куля чи уламок убивають без огляду на моральні якості, тому страх за себе й своїх дітей не знає географічних меж
а ось добродію, що торочить про "фільтрацію", є про що подумати, займаючись на дозвіллі самоаналізом, там великий неораний лан у нетрях душі
що ж до галичан у Польщі - вони там завше були ще й до війни, бо їхали туди працювати, на безбідне життя на чужині коштів ніколи не мали, переважно це прості робітні люди, які б дуже здивувалися, дізнавшися з цього сайту, що їм ще хтось тут заздрить