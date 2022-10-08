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Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

З початку війни в Німеччині зареєструвалися понад мільйон біженців з України.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться лише про офіційно зареєстрованих українців. Зараз таких 1 002 763. Це переважно жінки та діти.

Фезер зазначила, що на відміну від попередніх хвиль напливу біженців до країни, поки що Німеччина досить добре справляється. Проте вона зауважила, що з часом розміщувати нових українців стає дедалі складніше. "Що довше триває війна, тим складніше розміщувати та піклуватися про таку кількість біженців", - сказала чиновниця.

Низка федеральних земель Німеччини вже висловлювали побоювання, що найближчим часом досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення біженців. На цьому тлі 12 із 16 федеральних земель оголосили на початку вересня про тимчасову зупинку прийому біженців з України через брак місць для розміщення та фінансових ресурсів.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Ну Херсон и область под оккупацией, так что тут все норм, что уехали. Сейчас целое, а завтра нет. Но вот, что там делают люди из Киева, Львова и тд. ? Они просто занимают места таких как вы и из-за них вас могут и попросить уехать. Надеюсь власти ЕС что-то придумают, нужна фильтрация
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08.10.2022 01:08
+9
Та і є. Це хальвщики. Сподіваюся, що якусь систему фільтрації у Європі придумають, бо ці ідіотки займають місця тих людей яким дійсно потрібна допомога, а Європа не гумова
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08.10.2022 00:58
+8
К тем кто из Мариуполя, Херсона и т.п. вопросов нет. Но я лично знаю людей которые со спокойных территорий сдрыснули в Европу на халяву, и свои квартиры в том же Львове, да и в Днепре, сдают за нехилые деньги. И таких не меньше половины. Посмотрите по фейсбуку группы украинцев в польских городах, и в личных данных - кто откуда, из свежеприехавших. Глаза откроются.
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08.10.2022 01:24
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Как наши там уживаются с москальско-кацапской диаспорой, она там довольно большая? И проживание в Германии никак не уменьшает шовинизм ванек.
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08.10.2022 00:45 Відповісти
приблизно так, як тут на сайті
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08.10.2022 00:50 Відповісти
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08.10.2022 00:51 Відповісти
Судячи з того що я бачу в Польщі, з тих біженців як мінімум 50% з тих місць де війни немає - Львов, Житомир, Дніпро, Чернівці, Франківськ, Хмельницький.
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08.10.2022 00:55 Відповісти
Та і є. Це хальвщики. Сподіваюся, що якусь систему фільтрації у Європі придумають, бо ці ідіотки займають місця тих людей яким дійсно потрібна допомога, а Європа не гумова
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08.10.2022 00:58 Відповісти
У Німеччині та Європі загалом величезна кількість біженців із мусульманських країн, де війни давно вже немає. Наприклад, із Сирії та Афганістану. А також з країн Африки. Я не чув ще, щоб когось із них повернули назад на батьківщину, хоча завжди наголошувалося, що їх прийняли на час війни в їхніх країнах. Там, на відміну від біженок із дітьми з України, повно молодих здорових мужиків, які сидять у Європі на соціальній допомозі. Ось хто халявщики. Про збільшений кримінал влада намагається мовчати. Я мрію, щоб їх усіх повернули на батьківщину, а замість них прийняли більше українок з дітьми.
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08.10.2022 09:13 Відповісти
Ну ты и гнида! Фильтрация!???!??! Ты хуже орка, зависливый упырь. Наверное твоя жена жалуется что ей меньше гуманитарки досталось, и она тебе не может прислать? Фильтрацию он просит. Такая же ментяра как и путинские ублюдки. Сиди жалуйся на форумах!!
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08.10.2022 11:08 Відповісти
Якщо людина дятел, то це назавжди.
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08.10.2022 02:47 Відповісти
співчуваю. Але ти тримайся.
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08.10.2022 17:15 Відповісти
Ви соврамши- і Днепр,і Житомир були під обстрілом!
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08.10.2022 05:52 Відповісти
і що? Війни там немає? Немає. Все, до побачення.
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08.10.2022 17:12 Відповісти
Ну Херсон и область под оккупацией, так что тут все норм, что уехали. Сейчас целое, а завтра нет. Но вот, что там делают люди из Киева, Львова и тд. ? Они просто занимают места таких как вы и из-за них вас могут и попросить уехать. Надеюсь власти ЕС что-то придумают, нужна фильтрация
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08.10.2022 01:08 Відповісти
К тем кто из Мариуполя, Херсона и т.п. вопросов нет. Но я лично знаю людей которые со спокойных территорий сдрыснули в Европу на халяву, и свои квартиры в том же Львове, да и в Днепре, сдают за нехилые деньги. И таких не меньше половины. Посмотрите по фейсбуку группы украинцев в польских городах, и в личных данных - кто откуда, из свежеприехавших. Глаза откроются.
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08.10.2022 01:24 Відповісти
Более того. У нас что по Прямому, что по единому марафону, каждый день включения с беженками, мол рассказывают как они там устроились. 80 процентов этих так называемых беженок не из зоны боевых действий. Это позорище просто. У меня подруга уехала в Варшаву из Киева, НО она не сидит на шее у польского правительства, а платит за жилье сама
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08.10.2022 01:29 Відповісти
а еще есть такая проблема как цыгане. Немец который занимается беженцами, рассказывал что приезжают целыми таборами со свежими паспортами Украины, получили помощь - поехали во Францию, получили там - поехали дальше. Судя по его рассказам, у них на каждую страну есть новый украинский паспорт.
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08.10.2022 01:34 Відповісти
ці джипсі теж зі Львова, Чернівців, Франека?

не встидайтеся, кажіть як є, Ви ж бо відомий дослідник у темі
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08.10.2022 01:39 Відповісти
Ахаха, находчивые)
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08.10.2022 01:39 Відповісти
У німців листи надходять кожного дня - з багатьох установ. Треба відповідати. Не буде листування - допомогу припинять.
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08.10.2022 01:43 Відповісти
ще раз - роми не сидять на місці, отримуючи допомогу. Отримали перші виплати, продукти нахаляву - поїхали далі. Звісно виплати їм припиняють але вони вже в іншій країні. Зі слов німця. Я думаю що на зиму вони засядуть в якійсь одній країні.
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08.10.2022 02:26 Відповісти
Роскажіть німцю, що громадяни України мають біометричні паспорти. А комітети по біженцям країн ЄС зробили загальну базу з біометричними даними. Це рішення було десь в травні ухвалено. Тому сьогодні, навіть, якщо біженець отримає новий паспорт, то система прореагує, коли скануватиме паспорт на новому місці.
Тому я роблю висновок, що скоріш були поодинокі випадкі шахрайства, але європейська бюрократія теж вміє дрючки в колеса хитродупим сувати.
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08.10.2022 02:41 Відповісти
Херсон? ! А ви,часом, не з орків?Не хочете у Херсон до них? А,дід з НКВД....
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08.10.2022 05:57 Відповісти
шановні, не розглядайте втечу від війни до Европи як якесь благо, що його потрібно нормувати (за талонами чи картками?), не діліть людей, що їх спіткала біда, на "гідних", "менш гідних", "зовсім не гідних"

ага, й куля чи уламок убивають без огляду на моральні якості, тому страх за себе й своїх дітей не знає географічних меж

а ось добродію, що торочить про "фільтрацію", є про що подумати, займаючись на дозвіллі самоаналізом, там великий неораний лан у нетрях душі

що ж до галичан у Польщі - вони там завше були ще й до війни, бо їхали туди працювати, на безбідне життя на чужині коштів ніколи не мали, переважно це прості робітні люди, які б дуже здивувалися, дізнавшися з цього сайту, що їм ще хтось тут заздрить
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08.10.2022 02:04 Відповісти
 
 