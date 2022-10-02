Статус тимчасового захисту в Європі мають 4,2 млн українських біженців, - ООН

Число біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі, за даними на 30 вересня, досягло 4 млн 183,84 тис.

Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua

Зазначається, що темпи відтоку людей з України скоротилися.

"За місяць із 30 серпня зростання становило 214,3 тис. тоді як за попередні п'ять тижнів - приблизно 260 тис., ще п'ятьма тижнями раніше - приблизно 305 тис., а всього з кінця травня - приблизно 1,25 млн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками УВКБ ООН, найбільший приріст за останній місяць показали Польща (майже 56 тис.), Німеччина (близько 39 тис.), Чехія (близько 15 тис.), Велика Британія, Румунія та Нідерланди (близько 11 тис.), проте у разі Нідерландів це зміна за два місяці.

Уточнюється, що найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 409,14 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 6,432 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 4,466 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становить відповідно 709,15 тис. і 438,93 тис.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України – 157,61 тис. (зростання на 3,6 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 144,67 тис. (зростання на 5,7 тис.).

Загалом, за даними ООН на 27 вересня, з України з початку війни було зафіксовано 13,380 млн виїздів, тоді як в'їздів (без даних Угорщини, РФ та Білорусі та з 28 лютого) – 6,257 млн.

"З початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогоднішній день це одна з найбільших криз переміщення людей у світі. В Україні близько 7 млн людей залишаються переміщеними в результаті війни", – зазначає УВКБ ООН.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, у тому числі в Європі – 5 млн.

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