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Статус тимчасового захисту в Європі мають 4,2 млн українських біженців, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,європа,іспанія

Число біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі, за даними на 30 вересня, досягло 4 млн 183,84 тис.

Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua

Зазначається, що темпи відтоку людей з України скоротилися.

"За місяць із 30 серпня зростання становило 214,3 тис. тоді як за попередні п'ять тижнів - приблизно 260 тис., ще п'ятьма тижнями раніше - приблизно 305 тис., а всього з кінця травня - приблизно 1,25 млн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками УВКБ ООН, найбільший приріст за останній місяць показали Польща (майже 56 тис.), Німеччина (близько 39 тис.), Чехія (близько 15 тис.), Велика Британія, Румунія та Нідерланди (близько 11 тис.), проте у разі Нідерландів це зміна за два місяці.

Уточнюється, що найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 409,14 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 6,432 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 4,466 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становить відповідно 709,15 тис. і 438,93 тис.

Італія, як і раніше, йде на четвертому місці за кількістю зареєстрованих біженців з України – 157,61 тис. (зростання на 3,6 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 144,67 тис. (зростання на 5,7 тис.).

Загалом, за даними ООН на 27 вересня, з України з початку війни було зафіксовано 13,380 млн виїздів, тоді як в'їздів (без даних Угорщини, РФ та Білорусі та з 28 лютого) – 6,257 млн.

"З початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогоднішній день це одна з найбільших криз переміщення людей у світі. В Україні близько 7 млн людей залишаються переміщеними в результаті війни", – зазначає УВКБ ООН.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, у тому числі в Європі – 5 млн.

Також читайте: Росіяни умисно ускладнюють виїзд українських біженців до Естонії, - старійшина волості Сетомаа Кудре

Автор: Наталя Джума
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Все тимчасове минає.
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02.10.2022 12:58 Відповісти
Ага, з лютого 2024-го тимчасовий захист закінчиться і прийдеться повертатися в Україну (у випадку якщо війна до того часу закінчиться)
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02.10.2022 13:21 Відповісти
мінімум 10-20 % вже ніколи не повернуться в Україну .... такі реалії...
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02.10.2022 13:19 Відповісти
Чим менше елохторату зека і клоуна залишиться в Україні, тим швидше наша країна стане успішною.
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02.10.2022 13:28 Відповісти
Це не електорат чи лехторат. А ті,в кого нічого не залишилось в Україні переважно.
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02.10.2022 14:30 Відповісти
ти у себе скільки особисто приютив тих, хто втік від кацапів в одних "трусах" і у кого немае "даху" над головою....
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05.10.2022 11:24 Відповісти
Аби ти в ситій і мирній Данії когось сам приютив, а ми тут на лінії фронту, якось розберемося
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05.10.2022 14:41 Відповісти
я впевнений що із окопу строчиш... ( і це- то прапор Норвегії)
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07.10.2022 20:42 Відповісти
Навідміну від тебе я нікуди не втік, і зараз у лавах ЗСУ.
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07.10.2022 22:33 Відповісти
якщо не брешеш - Шана -Честь - та Повага.....- я дав Україні свого Сина Воїна -Офіцера, можливо він із тобою десь поруч....- у мене трохи інше- за віком, але все що можу реально роблю, щоб пришвидчити перемогу України...- і нехай Господь Бог береже всіх Українців...
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08.10.2022 11:02 Відповісти
Які все-таки люди несерйозні і їх аж 4,2 мільйони. Їм батько, Найвєлічайший політик ********** сказав, що все нормально, йдемо на шашлики, а вони його підвели і втекли. Він так три роки старався, кликав всіх з Європи, будував дороги, мільярдний ліс, президентський університет, зробив зарплату вчителям по 4 тисячі доларів США..., а вони?
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02.10.2022 13:33 Відповісти
Німецькі джерела наводять зовсім інші цифри, а саме що станом на вересень було зареєстровано 997.895 українських біженців на території Німеччини.А загальна сума по ЄС становить 7.530.874 осіб, які зраєструвались у відповідних органах і попросили захисту. Інформація від 27.09.22
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02.10.2022 13:47 Відповісти
 
 