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Статус временной защиты в Европе имеют 4,2 млн украинских беженцев, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці,європа,іспанія

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, по данным на 30 сентября, достигло 4 млн 183,84 тыс.

Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Отмечается, что темпы оттока людей из Украины сократились.

"За месяц с 30 августа рост составил 214,3 тыс. тогда как за предыдущие пять недель – около 260 тыс., еще пятью неделями ранее – около 305 тыс., а всего с конца мая – около 1,25 млн", - говорится в сообщении.

Согласно подсчётам УВКБ ООН, наибольший прирост за последний месяц показали Польша (почти 56 тыс.), Германия (около 39 тыс.), Чехия (около 15 тыс.), Великобритания, Румыния и Нидерланды (около 11 тыс.), однако в случае Нидерландов это изменение за два месяца.

Уточняется, что больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 409,14 тыс. При том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 6,432 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 4,466 млн.

Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 709,15 тыс. и 438,93 тыс.

Италия по-прежнему идет на четвертом месте по числу зарегистрированных беженцев из Украины – 157,61 тыс. (рост на 3,6 тыс.), а замыкает пятерку Испания – 144,67 тыс. (рост на 5,7 тыс.).

Всего, по данным ООН на 27 сентября, из Украины с начала войны было зафиксировано 13,380 млн выездов, тогда как въездов (без данных Венгрии, РФ и Беларуси и с 28 февраля) – 6,257 млн.

"С начала российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день это один крупнейших кризисов перемещения людей в мире. В Украине около 7 млн человек остаются перемещенными в результате войны", – отмечает УВКБ ООН.

УВКБ ООН отмечает, что к середине 2021 года в мире было только 53,47 тыс. украинских беженцев, которые просили соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.

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Все тимчасове минає.
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02.10.2022 12:58 Ответить
Ага, з лютого 2024-го тимчасовий захист закінчиться і прийдеться повертатися в Україну (у випадку якщо війна до того часу закінчиться)
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02.10.2022 13:21 Ответить
мінімум 10-20 % вже ніколи не повернуться в Україну .... такі реалії...
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02.10.2022 13:19 Ответить
Чим менше елохторату зека і клоуна залишиться в Україні, тим швидше наша країна стане успішною.
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02.10.2022 13:28 Ответить
Це не електорат чи лехторат. А ті,в кого нічого не залишилось в Україні переважно.
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02.10.2022 14:30 Ответить
ти у себе скільки особисто приютив тих, хто втік від кацапів в одних "трусах" і у кого немае "даху" над головою....
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05.10.2022 11:24 Ответить
Аби ти в ситій і мирній Данії когось сам приютив, а ми тут на лінії фронту, якось розберемося
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05.10.2022 14:41 Ответить
я впевнений що із окопу строчиш... ( і це- то прапор Норвегії)
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07.10.2022 20:42 Ответить
Навідміну від тебе я нікуди не втік, і зараз у лавах ЗСУ.
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07.10.2022 22:33 Ответить
якщо не брешеш - Шана -Честь - та Повага.....- я дав Україні свого Сина Воїна -Офіцера, можливо він із тобою десь поруч....- у мене трохи інше- за віком, але все що можу реально роблю, щоб пришвидчити перемогу України...- і нехай Господь Бог береже всіх Українців...
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08.10.2022 11:02 Ответить
Які все-таки люди несерйозні і їх аж 4,2 мільйони. Їм батько, Найвєлічайший політик ********** сказав, що все нормально, йдемо на шашлики, а вони його підвели і втекли. Він так три роки старався, кликав всіх з Європи, будував дороги, мільярдний ліс, президентський університет, зробив зарплату вчителям по 4 тисячі доларів США..., а вони?
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02.10.2022 13:33 Ответить
Німецькі джерела наводять зовсім інші цифри, а саме що станом на вересень було зареєстровано 997.895 українських біженців на території Німеччини.А загальна сума по ЄС становить 7.530.874 осіб, які зраєструвались у відповідних органах і попросили захисту. Інформація від 27.09.22
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02.10.2022 13:47 Ответить
 
 