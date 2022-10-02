Статус временной защиты в Европе имеют 4,2 млн украинских беженцев, - ООН

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, по данным на 30 сентября, достигло 4 млн 183,84 тыс.

Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Отмечается, что темпы оттока людей из Украины сократились.

"За месяц с 30 августа рост составил 214,3 тыс. тогда как за предыдущие пять недель – около 260 тыс., еще пятью неделями ранее – около 305 тыс., а всего с конца мая – около 1,25 млн", - говорится в сообщении.

Согласно подсчётам УВКБ ООН, наибольший прирост за последний месяц показали Польша (почти 56 тыс.), Германия (около 39 тыс.), Чехия (около 15 тыс.), Великобритания, Румыния и Нидерланды (около 11 тыс.), однако в случае Нидерландов это изменение за два месяца.

Уточняется, что больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 409,14 тыс. При том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 6,432 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 4,466 млн.

Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 709,15 тыс. и 438,93 тыс.

Италия по-прежнему идет на четвертом месте по числу зарегистрированных беженцев из Украины – 157,61 тыс. (рост на 3,6 тыс.), а замыкает пятерку Испания – 144,67 тыс. (рост на 5,7 тыс.).

Всего, по данным ООН на 27 сентября, из Украины с начала войны было зафиксировано 13,380 млн выездов, тогда как въездов (без данных Венгрии, РФ и Беларуси и с 28 февраля) – 6,257 млн.

"С начала российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день это один крупнейших кризисов перемещения людей в мире. В Украине около 7 млн человек остаются перемещенными в результате войны", – отмечает УВКБ ООН.

УВКБ ООН отмечает, что к середине 2021 года в мире было только 53,47 тыс. украинских беженцев, которые просили соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.

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