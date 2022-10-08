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Україна не має стосунку до смерті Дугіної, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, дочки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.
Про це Зеленський сказав в нтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не маємо до цього стосунку", - сказав президент.
Нагадуємо, Дугіна загинула 20 серпня 2022 року після вибуху позашляховика.
Газета The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дугіної було результатом таємної операції, проведеної кимось в українській владі.
Топ коментарі
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар08.10.2022 01:06
+9 Ahmad silos
показати весь коментар08.10.2022 01:29
+8 Rino Rino
показати весь коментар08.10.2022 01:34
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Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.
Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.
Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
Тим більше що то така kurwa що кликала війну, тож вона аж ніяк не безневинна жертва.
Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
Організація виступає за зміну прапора Росії на біло-синьо-білий.[2][3] Веде пропаганду через канал телеграму @rospartizan_bot.[4]