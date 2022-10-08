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Україна не має стосунку до смерті Дугіної, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, дочки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

Про це Зеленський сказав в нтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не маємо до цього стосунку", - сказав президент.

Нагадуємо, Дугіна загинула 20 серпня 2022 року після вибуху позашляховика.

Газета The New York Times із посиланням на джерела повідомила, що американські спецслужби вважають, що вбивство Дугіної було результатом таємної операції, проведеної кимось в українській владі.

Також читайте: Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
відповідь має бути "Без коментарів"
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08.10.2022 01:06
+9
Взагалі не розумію чому ми повинні виправдовуватись за 1 загиблу. У нас загиблих жінок та дітей десятки тисяч, і русня навіть не думає виправдовуватись.
Тим більше що то така kurwa що кликала війну, тож вона аж ніяк не безневинна жертва.
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08.10.2022 01:29
+8
Дорогие подписчики и гости канала! Вечером 20 августа погибла Дарья Дугина дочь идеолога "русского фашизма" Александра Дугина. Мы располагаем информацией, с подробностями о гибели Дарьи, подлинность которой не вызывает у нас никаких сомнений. Более того, уверены, что у многих из тех, кто знает лично Александра Дугина наш материал только подтвердит предположения.

Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.

Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
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08.10.2022 01:34
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А на шо вони стелепнi?
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08.10.2022 01:04 Відповісти
відповідь має бути "Без коментарів"
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08.10.2022 01:06 Відповісти
принаймі так роблять всі срлідні спецслужби....
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08.10.2022 01:07 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Вечером 20 августа погибла Дарья Дугина дочь идеолога "русского фашизма" Александра Дугина. Мы располагаем информацией, с подробностями о гибели Дарьи, подлинность которой не вызывает у нас никаких сомнений. Более того, уверены, что у многих из тех, кто знает лично Александра Дугина наш материал только подтвердит предположения.

Около месяца назад Александр Дугин имел очный разговор со своим хорошим знакомым генералом ФСБ и это разговор был предусмотрено генералом записан. Во время общения Дугин сокрушается о "неправильном пути" который выбрало российское руководство в проведении специальной военной операции, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага" и т.д. Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия. Дугин сказал, что много думал о том почему так, что удерживает Путина от "решительных действий " и как это можно исправить. Далее, Александр рассказал случай, который произошёл с ним во время прогулки: прогуливаясь по улицам в размышлениях, как помочь президенту "спасти страну от падения в бездну" и дать импульс Путину переосмыслить ситуацию и сподвигнуть его к решительным действиям. Дугин увидел черно-белого котенка, который сидел у кого-то во дворе на заборе и при виде Александра направился по забору к нему махнув лапой "испарился", а пройдя ещё буквально сто пятьдесят метров он увидел очень похожего котенка, только мертвого. И тогда, по мнению Дугина, он понял, что это "знак судьбы". Он никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть.

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника. Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его создании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость.

Генерал предложил Александру сделать подлог, организовать якобы убийство дочери Дугина, а в реальности вывести Дарью, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины, но Дугин решительно отмел это предложение сказав, что если вскроется правда это будет катастрофа для всех. В последствии с Александром связывались ещё минимум два раза и он подтверждал решимость. Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз". Какие последствия будут у этого громкого убийства увидим уже в ближайшее время. Вот только подобные жертвы обычно напрасны, эмпатия президента Дугиным сильно переоценена.
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08.10.2022 01:34 Відповісти
Почти все на русне ***#тые ‼️Старый урод предлагает в жертвы свою дочь🤮, хоть и она с ним одного поля ‼️А Пентагон к чему раздувает событие никому не интересной рашистки- оккупантки ⁉️ Принуждение к капитуляции ⁉️Что , как и Илонмудозвон пошли на поводу ТЕРРОРИСТА № 1 ⁉️ Противно
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08.10.2022 03:35 Відповісти
Взагалі не розумію чому ми повинні виправдовуватись за 1 загиблу. У нас загиблих жінок та дітей десятки тисяч, і русня навіть не думає виправдовуватись.
Тим більше що то така kurwa що кликала війну, тож вона аж ніяк не безневинна жертва.
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08.10.2022 01:29 Відповісти
а ти що, хочеш, щоб нас ставили в один ряд з терористами кацапами? це ж не орківська публікація, на яку не варто реагувати, а опублікували це в Нью-Йорк Таймс. І це не виправдання, а спростування.
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08.10.2022 01:40 Відповісти
Нас Рать. Іде війна.
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08.10.2022 07:10 Відповісти
Не понятно? Тут оправдания потому что «око за око» для власти держащих может включиться. Когда искалеченных людей десятками из-под разрушенных домов достают или в автомобилях детей расстреливают это же обычных граждан касается. А
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08.10.2022 03:01 Відповісти
А зараз не так?
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08.10.2022 07:12 Відповісти
она бала никто и звали ее "никак". И ее тушка не стоила и той взрывчатки, что бы ее тратили украинские спец. службы
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08.10.2022 04:32 Відповісти
ЗАТКНИТЕ ШАРИЯ
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08.10.2022 05:21 Відповісти
А чому б і ні...
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08.10.2022 06:30 Відповісти
Краще б сказав, що "Отак буде зі всіма ворогами! З-під землі дістанемо!"
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08.10.2022 08:02 Відповісти
Це мені чомусь нагадує, як Зеля злив вагнерівців і потім у всіх ЗМІ виправдовував сам себе, який він офігенний стратег , бо після їх затримання Україна б попала в міжнародну ізоляцію. Зелі іноді варто просто мовчати, а не базікати
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08.10.2022 08:05 Відповісти
Вадатурського вбили разом з дружиною.
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08.10.2022 08:59 Відповісти
И ничего....
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08.10.2022 09:30 Відповісти
кацапи себе вбивають, а українці знов винні?

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
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08.10.2022 09:34 Відповісти
20 серпня 2022 року вибухнула машина з донькою російського ідеолога Олександра Дугіна - Дар'єю. За словами російського опозиціонера Іллі Пономарьова, відповідальність на себе взяла Національна республіканська армія. Він же оприлюднив маніфест, в якому зазначається, що угруповання бореться проти існуючого в Росії режиму, прихильників війни, грабіжників та гнобителів народів Росії.

Організація виступає за зміну прапора Росії на біло-синьо-білий.[2][3] Веде пропаганду через канал телеграму @rospartizan_bot.[4]
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08.10.2022 09:35 Відповісти
 
 