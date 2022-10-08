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Росіяни обстріляли Чернігівщину з артилерії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія,рашисти

Російська армія під ранок суботи обстріляла Чернігівщину з артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Північ".

"З 03:35 до 03:45 зафіксували 15 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район прикордонного населеного пункту Миколаївка. З 03:40 до 03:45 спостерігачі повідомили про ще 2 приходи, ймовірно з САУ, в районі Хрінівки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається. що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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