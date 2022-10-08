Путін хоче "нової великої угоди" із Заходом, - радник президента Туреччини Калін

Радник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно. Але більш глобальне питання - це нова угода між Росією та західним світом", - вважає він.

На думку радника Ердогана, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості між РФ і Заходом в уявленні Путіна не відображають нинішню російську реальність.

Коментуючи рішення України не вести переговорів із Росією, поки її президентом буде Владімір Путін, Калін сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому.

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"Питання в тому, коли саме ми до цього повернемося і скільки шкоди буде до того часу завдано?" - зазначив він.