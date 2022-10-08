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Новини За кордономВійна в Україні
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Путін хоче "нової великої угоди" із Заходом, - радник президента Туреччини Калін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

Радник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно. Але більш глобальне питання - це нова угода між Росією та західним світом", - вважає він.

На думку радника Ердогана, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості між РФ і Заходом в уявленні Путіна не відображають нинішню російську реальність.

Коментуючи рішення України не вести переговорів із Росією, поки її президентом буде Владімір Путін, Калін сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому.

Також читайте: Ми готові сісти за стіл переговорів, коли війська РФ залишать територію України, - Шмигаль

"Питання в тому, коли саме ми до цього повернемося і скільки шкоди буде до того часу завдано?" - зазначив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Він до неї не доживе
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08.10.2022 11:31
+25
Цікаво, що мав на увазі футуролог Фукуяма,

коли написав про "колапс рф найближчими днями"?
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08.10.2022 11:32
+24
Хоче, не хоче, але піде в сраку.
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08.10.2022 11:32
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Він до неї не доживе
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08.10.2022 11:31 Відповісти
куйло регулярно кричит "новий міровой порядок".
Только вот "козирей" кроме ядерки у него уже нет.
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Нічого путін по-справжньому вже не хоче, крім як повернути взад день 23.02. 2022, а ще краще - повернути взад благословенний 2013 рік і забути як поганий сон і крим, і руский мір і донбас.
Жив собі як бог, нафту качав, крав що пагано лежить, з усім світом дружив, шановною людиною був.
- А-а-а ... Навіщо я це все наробив...? А-а-а...
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08.10.2022 11:42 Відповісти
беззаперечно собі в голову вистрілив йолоп!
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08.10.2022 11:45 Відповісти
Він хоче вписати себе в історію як "сабіратєль зємєль рузкіх".
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08.10.2022 11:51 Відповісти
Якось було це речення без перших літер: обіратєль ємєль ускіх)))
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08.10.2022 12:17 Відповісти
Скорiше пуйло ввiйде в iсторiю як просератель земель узкiх...😏
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08.10.2022 19:09 Відповісти
Приймав війскові паради, які грізно тупали по площі, наводячи жах на весь світ. А зараз як він виведе бите війско на парад?
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08.10.2022 11:55 Відповісти
Шура Балаганов, ****. Решил крутизну воровскую всему миру показать - старуху с двумя копейками обворовать.
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08.10.2022 13:25 Відповісти
це рефлексія притомної людини. ***** не людина , а кремлівський щур й потвора, тому потрібно зробири поправку на герб *********- двоголавий пітух, кращого символу шизофренії годі вигадати.
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08.10.2022 14:22 Відповісти
Хоче, не хоче, але піде в сраку.
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08.10.2022 11:32 Відповісти
Краще на шибеницю
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08.10.2022 11:37 Відповісти
Це взагалі супер!
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08.10.2022 12:12 Відповісти
кремлівський карлик хоче великого сексу з Заходом

очередь!"
поки що ним займаються ЗСУ 😂
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08.10.2022 12:38 Відповісти
Фуйло хочет...
Досить!!
нехай свої хателки
Кадирову у дупу запре..
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08.10.2022 11:32 Відповісти
Пішов він нαχ.
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08.10.2022 11:32 Відповісти
Вимітаєтесь з України, сплачуєте репарації, а потім - угоди.
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08.10.2022 11:32 Відповісти
Цікаво, що мав на увазі футуролог Фукуяма,

коли написав про "колапс рф найближчими днями"?
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08.10.2022 11:32 Відповісти
буде з москалями БАДАБУМ
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08.10.2022 11:35 Відповісти
таких "футуям" повно..всі щось прогнозують...навіть на картах таро..Можете навіть і собі відкрити на ютюбі канал і прогнозувати все що завгодно
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08.10.2022 11:36 Відповісти
Ага, тільки слова одних мають вагу, а інших нічого не варті. А якщо для вас геращенкоодне і теж що Фукуяма то …
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08.10.2022 12:07 Відповісти
др.Хаус "всі брешуть"
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08.10.2022 12:16 Відповісти
))) і він також. Постійно )
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08.10.2022 13:12 Відповісти
Він мав на увазі найближчими днями 🙂

Тобто, місяць-два.
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08.10.2022 11:44 Відповісти
Так от хто це зробив!)

Поки що це найцікавіша версія після майора Чорнобаєва.
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08.10.2022 11:59 Відповісти
Що русні пи*да)))
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08.10.2022 12:09 Відповісти
Футуролог не дає короткочасних прогнозів. Фукуяма вліз на чужу територію.
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08.10.2022 12:42 Відповісти
Ну мало-ли что хочет какое-то *****, срущее в чемодан. Я, например, хочу, чтобы это ***** подохло.
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08.10.2022 11:33 Відповісти
пішли ***** миротворці їбані, продовжують с ****** обійматись
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08.10.2022 11:33 Відповісти
слез абрахамия с гнезда на акации и побежал звонить абрамовичу )
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08.10.2022 11:33 Відповісти
а бутилку в сраку він нехоче?
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08.10.2022 11:33 Відповісти
Дуже велику --- на всю голову -- двома руками хер натягнеш .
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08.10.2022 11:34 Відповісти
У ***** есть два варианта типового договора с западом:
1. Договор по **********
2. Договор по каддафски
Пусть выбирает
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Еще есть вариант по-милошевичски!
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08.10.2022 12:45 Відповісти
...и по-чаушесовски.
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08.10.2022 13:28 Відповісти
Пішов на*уй Ібрагім! 🤬
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08.10.2022 11:34 Відповісти
нова угода?це звучить паскудно..знову за старе"сохраніть ліцо" а через пару років знову війна
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Боже! Росіяни, Ви любите власну країну?! Чому не Ви вирішуєте, як існувати Вам, країні. А людина, якій треба "сохраніть ліцо" Імперії гинуть від незміності влади. Рано, чи пізно.
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08.10.2022 12:11 Відповісти
***** вважало, що тепер кацапів потужніша і що вона має наново перекроювати Європу. На восьмому місяці війни, з втратою значної частини своєї армії, втратою газового ринку і шантажу газом Європи воно і досі думає, що з ним будуть рахуватись?
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Є міжнародні закони визнані всіма країнами світу.

Навіщо потрібна якась окрема "угода" між багатими, розвиненим Заходом

і відсталою рф?
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08.10.2022 11:34 Відповісти
у путіна рак мозку? що він одне і теж по колу крутить?

ображена бєдна дєтка, хоче щоб його боялися і не надсміхалися
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08.10.2022 11:36 Відповісти
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08.10.2022 11:39 Відповісти
путін був і залишився міллю: ******* і безбарвною. Російський диктатор не має видатних здібностей і не наділений винятковою внутрішньою потужністю.

Історії він значимий настільки, наскільки став виразником масових російських настроїв - імперського ресентимента, войовничого реваншизму, культу сильної руки.
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08.10.2022 11:50 Відповісти

альфа-самец всея паРаши, ёпта, среди холопья ))

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08.10.2022 12:26 Відповісти
Пітєрський поц із підворіття і моль
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08.10.2022 12:37 Відповісти
Дорогий Цензор!
Припини писати, чого це чмо хоче.
Це нецікаво ані нам, ані Світу!

Коли воно знов чогось захоче, просто постіть котиків.
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08.10.2022 11:37 Відповісти
хватить этот цирк устраивать все знают зеолженые штампы Мордора что Украине негосудаство за ее решают сша и европа и типа давай договоримся напрямую с хозяинами Украины что будет мир если окупированое останеться как есть понятно дела пару лет пока мордор не нарастит мяса и железа а потом окупирует всю Украину
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08.10.2022 11:37 Відповісти
штани нехай скидає - узгодять.
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08.10.2022 11:37 Відповісти


всем начхать, что там себе хочет подыхающая карла-Сцарь из паРаши.
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08.10.2022 11:37 Відповісти
Замість того, щоби дотримуватися правил дорожнього руху, як і всі, дайте "новому русскому" окремі правила, конкретно під нього.
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08.10.2022 12:14 Відповісти
А за что их хвалить? Только не говорите за байрактары .
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08.10.2022 11:58 Відповісти
Та якої угоди. Ви неправильно читаете думки, правильно так. Путін хоче получити "нової великої п*зди* від Заходу. Він же зазохіст. А то з мостом йому дуже сподобалось.
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08.10.2022 11:38 Відповісти
Нехай йде він слідом за кораблем
ВСІ ДОБРЕ ПОМНЯТЬ ЙОГО « НАТО , валить з теріторіі східної Европи»
може туркі на це не звернули уваги ? Но НАТО ОБИДЕЛОСЬ
РАШКУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ
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08.10.2022 11:39 Відповісти
Московія вже все підписане ею виконала тепер хоче дати ще більше гарантій. Не варто нічого підписувати з тимчасовим утворенням (тим більше-злоякісним).
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08.10.2022 11:39 Відповісти
Як туркі про перемовини починають мову, то накануне хутін це сльозно клянчів у Єрдогана . 🤣
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08.10.2022 11:44 Відповісти
Кулєба, нагадай Ібрагімові слова Бісмарка про угоди з росією.
А може і Мельник підключиться? Тут потрібні його "дипломатичні" скіли)))
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08.10.2022 12:04 Відповісти
він - ніхто.
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08.10.2022 12:19 Відповісти
Нужно заканчивать Вторую Мировую покончивши с теми, кто так стремится к Ялте-2. История похоронила гитлера. Пришла пора похоронить и реинкарнированного сталина и завершить все то, что было начато 1 сентября 1939 этими бесноватыми выродками.
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08.10.2022 11:40 Відповісти
Лопату у сраку йому, ой і вся угода.
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08.10.2022 11:41 Відповісти
хахаха, яка угода? з ким? з босими бомжами? рашистська армія просралась, всім на підарасів *****, рашка розпадеться
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08.10.2022 11:42 Відповісти
Що он смолол? Угода с тем кто не выполняет угоди? Это же кретинизм или как там по медицински.
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08.10.2022 11:44 Відповісти
Нравится не нравится, терпи моя красавица
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08.10.2022 11:45 Відповісти
А що, у ***** закінчилися угоди, які він не порушував? Треба нові?
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08.10.2022 11:46 Відповісти
Єдине на що "воно" може сподіватися то на черговий "пропиз*он"!
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08.10.2022 11:52 Відповісти
А Ху-Ху не но-хо😆😁😃
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08.10.2022 11:55 Відповісти
А що зі старою Великою угодою?
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08.10.2022 11:58 Відповісти
Нахер, за кримським мостом!
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08.10.2022 11:59 Відповісти
ага. гитлер тоже хател новую угоду с западом в 1945.... куй тебе собачий, а не новую угоду. уйобуй к такой то матери со всех оккупированых территорий Украины, включая Крым!!!
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08.10.2022 12:06 Відповісти
У ***** єдиний шанс, можливо, але тільки сказати "Мєня обманулі савєтнікі, Націстов в Україні нєт, ми дєлаєм жєст добрай волі і уходім із Україні і Крима " та зробити винним когось. Можливо тоді ще якось врятує свою дупу.... можливо.
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08.10.2022 12:07 Відповісти
Америка, Байден зокрема, заради своєї безпеки постановили розвалити рашку довщенту, як свого часу совок. І тільки ступінь розвалу може бути предметом договору.
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08.10.2022 12:12 Відповісти
Більшість людей знають римського імператора «Нерона», але як щодо інших римських імператорів. Не так багато? Путін хотів зробити великий вплив і щоб його запам'ятали. На його щастя, його будуть пам'ятати, як "Нерона", як останнього лідера Росії.
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08.10.2022 12:16 Відповісти

паРаша-рассея нужно писать со строчной, а не с Заглавной.)
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08.10.2022 12:28 Відповісти
Порошенко закликав парламентарів Британії, Німеччини та Канади визнати росію країною-спонсором тероризму

На полях конференції Консервативної партії Великої Британії делегація «Європейської Солідарності» провела чисельні зустрічі з депутатами британського парламенту, Бундестагу, канадськими парламентарями. Зокрема, з депутатами німецького Бундестагу Günter Krings, Thomas Erndl MdB, Philipp Amthor, Detlef Seif особливо акцентували увагу на поставках зброї і закликали спростити логістику та пришвидшити поставки важкої техніки, яку так чекають у нас на фронті.
Під час зустрічей з депутатами британського парламенту і британського уряду подякував за лідерство. Мир і стабільність в Європі може бути тільки після перемоги України, тому нам потрібно ще більше зброї і тиску на рф. Закликали парламентарів Британії, Німеччини, Канади визнати дії росії геноцидом та визнати її країною-спонсором тероризму.
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08.10.2022 12:16 Відповісти
никто не будет договариваться с Путиным, Путину конец!!!
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08.10.2022 12:17 Відповісти
Путину осталось капитуляцию только подписать, и то никто не будет ее принимать, потому что Путина приху..ят и федерации развалятся!!!
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08.10.2022 12:20 Відповісти
А что со старой угодой которую он нарушил? Ето все равно что дайте мне ещу одну честь потому что старую я обосрал.
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08.10.2022 12:22 Відповісти
угода конечно будет, но после условной Гааги и того, как всех поймают и осудят (это конечно лучший вариант) - есть еще радиоактивный пепел.
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08.10.2022 12:34 Відповісти
Нравіца, нє нравіца, тєрпі, мАя красавіца!
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08.10.2022 12:36 Відповісти
немає ніякого сенсу домовлятися із свинособачими фашистами
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08.10.2022 12:36 Відповісти
А за щеку взять, он не хочет?
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08.10.2022 12:42 Відповісти
Те, що він хоче, хай засуне собі в сраку.
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08.10.2022 12:54 Відповісти
Это смешно, трясут кулаками, когда тело немощное...
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08.10.2022 12:54 Відповісти
усі сни путіна однакові - йому сниться як він проголошує окуповані українські землі російськими а після цього відразу натискає кнопку SAVE
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08.10.2022 13:01 Відповісти
Большое спасибо турецким гнидам, что одной рукой продают нам байрактары, а другой - делают вбросы, что путлера надо понять и пойти ему на уступки.

Кто видит от Турции только байрактары, продерите зеньки и поймите - если Турции удастся переубедить Запад, что вместо помощи оружием нужно пожертвовать территориальной целостностью Украины (отдать аннексированные территории или всё "заморозить") - эти байрактары можно будет засунуть всем вам поочерёдно в прямую кишку, потому что уступки путлеру = капитуляция Украины. Потому нет, не "спасибо Турции за байрактары", а "чтоб вы сдохли, холуи кремля!".

Что-то уже и про сохранение территориальной целостности Украины заткнулись, мрази турецкие, ведь "плохой мир с кацапами и капитуляция Украины - лучше ядерной войны".
Тут все поливают говном Венгрию, а ведь она вместе с Турцией расшатывают коалицию в поддержку Украины, когда им это удастся - на нас начнут давить ради подписания мира на кацапских условиях. Благодаря Эрдогану, благодаря Орбану, которые взамен на уступки по газу продают Украину, глазом не моргнув.
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08.10.2022 13:17 Відповісти
его уже послали на границы какого-то там года, хочет ещё дальше...
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08.10.2022 13:19 Відповісти
***** заслужило лишь договора со смертью. Подохнет как мразь и вся его поганая семья на его глазах тоже, включая выродков от Кабаевой и других шлюх.

Будем уничтожать эту цель и другие всеми возможными способами. В сортире мочить будем. Несмотря на любые возможные соглашения. Благо за счет управляемых мин, дронов и СВУ с использованием ударного ядра, возможности уничтожить любого политика значительно, очень значительно выросли. Любой бронированный аурус ударное ядро пробьет насквозь на скорости 5-10км/с и на расстоянии от 20 до 100 метров, а само СВУ будет весить может 1.5-2 килограмма и быть очень маленьким в форме полушара. Это новая реальность, когда мрази будут вынуждены изменить прошлый уклад жизни, когда они плевали на других людей. Теперь их будут уничтожать, притом именно мы, так как европейцы очень сильно деградировали от сытого уровня жизни, бесконтрольной подачи информации и отсутствии жесткой и требовательной руки у учителей в школах, которые не могут без этого пресекать ряд вещей, которые бывают у всех детей и которые нельзя запускать до тяжких последствий.
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08.10.2022 13:20 Відповісти
А что с опущенным надо укладать "угоду"?... Эрдогаша не перестает питуха ботаксного штукатурить в голубя - как бы сам не оказался с ним в одном в закутке...
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08.10.2022 13:23 Відповісти
Уже сто раз говорилось. Не слушайте что говорят турки, смотрите, что они делают. 😊 Из последнего - запущен интерконнект газа 1 октября, бакинский газ через Грецию на Болгарию. Это то, чему всеми конечностями не давала сделать Меркель. Думаю не за горами ветка из Туркмении. Пора уже понять, что Турция - это троянский конь США на Ближнем Востоке.
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08.10.2022 14:02 Відповісти
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08.10.2022 15:23 Відповісти
Дык в чем проблема-то???? Думаю все будут готовы подписать большой договор о сдаче московией ядерного оружия, выплаты репараций и ограничения по конвенциональным вооружениям...
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08.10.2022 15:24 Відповісти
Это начинает напрягать: турки постоянно давят. Хватит!
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08.10.2022 15:41 Відповісти
карліку завжди хочеться чогось великого
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08.10.2022 17:31 Відповісти
А отримає великої пізди від світу разом зі своєю бидлотою
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21.10.2022 14:59 Відповісти
 
 