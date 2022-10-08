Путін хоче "нової великої угоди" із Заходом, - радник президента Туреччини Калін
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Радник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно. Але більш глобальне питання - це нова угода між Росією та західним світом", - вважає він.
На думку радника Ердогана, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості між РФ і Заходом в уявленні Путіна не відображають нинішню російську реальність.
Коментуючи рішення України не вести переговорів із Росією, поки її президентом буде Владімір Путін, Калін сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому.
"Питання в тому, коли саме ми до цього повернемося і скільки шкоди буде до того часу завдано?" - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Только вот "козирей" кроме ядерки у него уже нет.
Жив собі як бог, нафту качав, крав що пагано лежить, з усім світом дружив, шановною людиною був.
- А-а-а ... Навіщо я це все наробив...? А-а-а...
"в очередь!"
поки що ним займаються ЗСУ 😂
Досить!!
нехай свої хателки
Кадирову у дупу запре..
коли написав про "колапс рф найближчими днями"?
Тобто, місяць-два.
Поки що це найцікавіша версія після майора Чорнобаєва.
1. Договор по **********
2. Договор по каддафски
Пусть выбирает
Навіщо потрібна якась окрема "угода" між багатими, розвиненим Заходом
і відсталою рф?
ображена бєдна дєтка, хоче щоб його боялися і не надсміхалися
Історії він значимий настільки, наскільки став виразником масових російських настроїв - імперського ресентимента, войовничого реваншизму, культу сильної руки.
альфа-самец всея паРаши, ёпта, среди холопья ))
Припини писати, чого це чмо хоче.
Це нецікаво ані нам, ані Світу!
Коли воно знов чогось захоче, просто постіть котиків.
всем начхать, что там себе хочет подыхающая карла-Сцарь из паРаши.
ВСІ ДОБРЕ ПОМНЯТЬ ЙОГО « НАТО , валить з теріторіі східної Европи»
може туркі на це не звернули уваги ? Но НАТО ОБИДЕЛОСЬ
РАШКУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ
А може і Мельник підключиться? Тут потрібні його "дипломатичні" скіли)))
паРаша-рассея нужно писать со строчной, а не с Заглавной.)
На полях конференції Консервативної партії Великої Британії делегація «Європейської Солідарності» провела чисельні зустрічі з депутатами британського парламенту, Бундестагу, канадськими парламентарями. Зокрема, з депутатами німецького Бундестагу Günter Krings, Thomas Erndl MdB, Philipp Amthor, Detlef Seif особливо акцентували увагу на поставках зброї і закликали спростити логістику та пришвидшити поставки важкої техніки, яку так чекають у нас на фронті.
Під час зустрічей з депутатами британського парламенту і британського уряду подякував за лідерство. Мир і стабільність в Європі може бути тільки після перемоги України, тому нам потрібно ще більше зброї і тиску на рф. Закликали парламентарів Британії, Німеччини, Канади визнати дії росії геноцидом та визнати її країною-спонсором тероризму.
Кто видит от Турции только байрактары, продерите зеньки и поймите - если Турции удастся переубедить Запад, что вместо помощи оружием нужно пожертвовать территориальной целостностью Украины (отдать аннексированные территории или всё "заморозить") - эти байрактары можно будет засунуть всем вам поочерёдно в прямую кишку, потому что уступки путлеру = капитуляция Украины. Потому нет, не "спасибо Турции за байрактары", а "чтоб вы сдохли, холуи кремля!".
Что-то уже и про сохранение территориальной целостности Украины заткнулись, мрази турецкие, ведь "плохой мир с кацапами и капитуляция Украины - лучше ядерной войны".
Тут все поливают говном Венгрию, а ведь она вместе с Турцией расшатывают коалицию в поддержку Украины, когда им это удастся - на нас начнут давить ради подписания мира на кацапских условиях. Благодаря Эрдогану, благодаря Орбану, которые взамен на уступки по газу продают Украину, глазом не моргнув.
Будем уничтожать эту цель и другие всеми возможными способами. В сортире мочить будем. Несмотря на любые возможные соглашения. Благо за счет управляемых мин, дронов и СВУ с использованием ударного ядра, возможности уничтожить любого политика значительно, очень значительно выросли. Любой бронированный аурус ударное ядро пробьет насквозь на скорости 5-10км/с и на расстоянии от 20 до 100 метров, а само СВУ будет весить может 1.5-2 килограмма и быть очень маленьким в форме полушара. Это новая реальность, когда мрази будут вынуждены изменить прошлый уклад жизни, когда они плевали на других людей. Теперь их будут уничтожать, притом именно мы, так как европейцы очень сильно деградировали от сытого уровня жизни, бесконтрольной подачи информации и отсутствии жесткой и требовательной руки у учителей в школах, которые не могут без этого пресекать ряд вещей, которые бывают у всех детей и которые нельзя запускать до тяжких последствий.