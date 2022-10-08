Окупанти атакували дронами-камікадзе берегову зону Нікополя
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Ворожий дрон-камікадзе атакував Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це в телеграмі повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.
"В повітрі помічено два дрони-камікадзе. Один з них щойно атакував берегову зону Нікополя, інший кружляє над містом", - написав він.
Буквально за кілька хвилин Євтушенко повідомив, що стався вибух.
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