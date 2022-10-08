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Окупанти атакували дронами-камікадзе берегову зону Нікополя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Ворожий дрон-камікадзе атакував Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це в телеграмі повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"В повітрі помічено два дрони-камікадзе. Один з них щойно атакував берегову зону Нікополя, інший кружляє над містом", - написав він.

Буквально за кілька хвилин Євтушенко повідомив, що стався вибух.

Також читайте: Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий та поранений

Автор: Наталя Джума
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Никополю только "мопедов" еще не хватало !!! суки иранские...
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08.10.2022 11:50 Відповісти
НА МИКОЛАЇВЩИНІ ВОЇНИ-ЗЕНІТНИКИ «ПРИЗЕМЛИЛИ» "SHAHED-136 Вранці, 08 жовтня, на Миколаївщиніhttps://www.facebook.com/kpszsu/videos/418886670426465/
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08.10.2022 11:59 Відповісти
Через річку з АЕС до Нікополя близько 7 км.
Дякуйте боневтіку за нові дороги до Енергодару.
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08.10.2022 13:05 Відповісти
 
 