Окупанти атакували дронами-камікадзе берегову зону Нікополя

Ворожий дрон-камікадзе атакував Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це в телеграмі повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"В повітрі помічено два дрони-камікадзе. Один з них щойно атакував берегову зону Нікополя, інший кружляє над містом", - написав він.

Буквально за кілька хвилин Євтушенко повідомив, що стався вибух.

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